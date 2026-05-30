La mudanza de Peter Thiel a Argentina refleja una tendencia creciente entre los multimillonarios que buscan un ‘plan B’ en el exterior

Peter Thiel parece haber encontrado un nuevo lugar para escaparse. No es el único que mira más allá de las costas de Estados Unidos.

El cofundador de PayPal y Palantir y destacado libertario ha estado pasando más tiempo en Argentina, informó The New York Times, donde inscribió a sus hijos en la escuela y compró una casa en uno de los barrios más ricos de Buenos Aires.

Entre los ultrarricos, eso se ajusta a un patrón más amplio. Los ricos están tratando sus vidas en Estados Unidos como parte de una cartera de inversiones: todavía vale la pena apostar por ella, pero cada vez más necesitan una protección.

“Hay una clara tendencia hacia la diversificación soberana”, dijo Charlie García, fundador del club de centimmillonarios R360, que incluye “múltiples pasaportes, múltiples regímenes fiscales y al menos una jurisdicción de ‘Plan B’ en el hemisferio sur”.

Hay muchos lugares que compiten para convertirse en el nuevo foco de multimillonarios. El año pasado, Nueva Zelanda experimentó un aumento en las solicitudes estadounidenses después de relajar las reglas en torno a su programa de inversión de visa dorada. Costa Rica y Tailandia también han experimentado aumentos en el número de inmigrantes con altos ingresos.

Y algunas personas ricas están reubicando sus vidas por completo, en lugar de comprar segundas viviendas en el extranjero. El año pasado, un récord de 142.000 personas de alto patrimonio neto (definidas como personas con más de 1 millón de dólares en activos líquidos) migraron a nuevos países, según la firma privada de investigación patrimonial Henley & Partners. Se espera que ese número supere los 165.000 este año.

Pero la migración es sólo una parte de la historia. Para las familias más ricas, la opción más importante es la opcionalidad.

García dijo que los impuestos son un motivador importante. En California, donde muchas de las personas más ricas de Estados Unidos construyeron sus empresas, los legisladores están considerando una propuesta electoral que podría imponer un impuesto único del 5% sobre el patrimonio neto de los multimillonarios que residen en el estado. La ciudad de Nueva York acaba de aprobar un impuesto pied-à-terre destinado a viviendas secundarias de alto nivel.

También hay preocupaciones más oscuras, tal vez quiméricas, sobre los realineamientos políticos y las amenazas globales existenciales, desde la inteligencia artificial que se desvía hasta la escalada nuclear.

“Suena melodramático hasta que te has sentado a escuchar las conversaciones extraoficiales durante la cena”, dijo García. “Para esa multitud, el Cono Sur parece una distancia segura, literal y figurada”.

Aun así, Argentina es una cobertura inusual, dijo García. El país tiene una larga historia de inflación, crisis monetarias, controles de capital y cambios legales abruptos: exactamente el tipo de inestabilidad que las familias ricas suelen odiar.

Esa tensión puede ser el punto. Argentina no tiene por qué convertirse en el próximo Miami en importar. Para la clase multimillonaria, es otra puerta que pueden mantener abierta.

Los representantes de Thiel no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.