Reportan que un misil lanzado desde el hombro fabricado en China derribó un F

Reportan que un misil lanzado desde el hombro fabricado en China derribó...

La tecnología militar china puede haber desempeñado un papel previamente no revelado en apoyar a Irán durante su reciente conflicto con Estados Unidos, según un informe de NBC News que cita a funcionarios de EE. UU. y fuentes familiarizadas con evaluaciones de inteligencia.

Según NBC News, los investigadores estadounidenses creen que un avión de combate estadounidense F-15E Strike Eagle derribado sobre el suroeste de Irán en abril probablemente fue alcanzado por un misil antiaéreo chino.

Los dos miembros de la tripulación del avión se eyectaron de forma segura. El piloto fue rescatado en pocas horas, mientras que el oficial de sistemas de armas evitó la captura en las montañas Zagros de Irán antes de ser recuperado dos días después, según relatos del Pentágono citados por NBC.

Si se confirma, el incidente marcaría la primera vez en décadas que un avión de combate estadounidense fue derribado por fuego enemigo, al mismo tiempo que plantea nuevas preguntas sobre la extensión del apoyo de Beijing a Teherán durante el conflicto. El informe llega mientras la administración Trump continúa los esfuerzos diplomáticos para estabilizar la región y buscar un acuerdo a largo plazo con Irán.

[Contexto: Informe de NBC News sobre presunta participación de tecnología militar china en el conflicto entre Irán y Estados Unidos]

Las autoridades estadounidenses siguen investigando el incidente, pero fuentes familiarizadas con la investigación le dijeron a NBC que un sistema de defensa aérea portátil de fabricación china era el arma más probable utilizada en el derribo.

También se informó que Irán podría haber recibido un sistema de radar de largo alcance chino YLC-8B capaz de detectar aviones sigilosos, mejorando potencialmente la capacidad de Teherán para rastrear plataformas estadounidenses e israelíes avanzadas. Los funcionarios estadounidenses no han confirmado públicamente si el radar estaba operativo durante el conflicto.

[Chequeo de hechos: Informe sobre supuesta ayuda china a Irán durante el conflicto]

Los informes surgen en medio de preocupaciones más amplias en Estados Unidos sobre el apoyo chino a Irán. A principios de este mes, Washington sancionó a tres empresas satelitales chinas, alegando que proporcionaron imágenes y datos que ayudaron a Irán a atacar a las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente. Beijing negó las acusaciones.

La embajada de China en Washington rechazó las sugerencias de que había transferido equipo militar a Irán, afirmando que Beijing “siempre actúa con prudencia y responsabilidad” en cuanto a las exportaciones militares y cumple con las obligaciones internacionales.

[Contexto: Estrechas relaciones económicas entre China e Irán y las acusaciones de apoyo tecnológico dual]

Funcionarios estadounidenses citados por NBC dijeron que cualquier ayuda china proporcionada a Teherán durante la guerra no alteró significativamente el equilibrio en el campo de batalla.

“No fue un apoyo significativo. No tuvo un impacto operacional decisivo”, dijo un funcionario estadounidense a la red.

[Chequeo de hechos: Evaluación de la importancia del apoyo chino a Irán durante el conflicto]

China ha mantenido durante mucho tiempo estrechos lazos económicos con Irán y sigue siendo el principal comprador de las exportaciones de petróleo iraní a pesar de las sanciones estadounidenses. Analistas citados por NBC dijeron que Beijing ha proporcionado cada vez más tecnologías y componentes de uso dual que apoyan tanto la infraestructura civil de Irán como la base militar-industrial.

[Contexto: Relaciones económicas entre China e Irán y el flujo de tecnologías de uso dual]

[Chequeo de hechos: Impacto de las exportaciones chinas y la presunta tecnología dual en Irán]

Además, NBC informó que el ejército de EE. UU. no ha confirmado informes de que Irán desplegó minas navale…