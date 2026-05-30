Peter Thiel en Argentina: ¿Los multimillonarios se van de Estados Unidos? Qué datos muestran

La reciente presencia de Peter Thiel en Argentina junto con informes sobre la compra de una propiedad de lujo y reuniones de alto nivel con el presidente Javier Milei ha alimentado nuevas especulaciones sobre si los ultrarricos de Estados Unidos están comenzando a abandonar Estados Unidos.

El multimillonario cofundador de PayPal pasó un tiempo en Buenos Aires y también se reunió con altos funcionarios durante su estancia en el exclusivo barrio Barrio Parque. Pero si bien las medidas de Thiel han provocado un debate sobre un “éxodo multimillonario”, los datos sugieren que esto no está sucediendo a gran escala, al menos no todavía.

Por qué es importante

Los temores de que los estadounidenses ricos estén huyendo de Estados Unidos tienen implicaciones para los ingresos fiscales y la competitividad económica. Los que más ganan representan una parte desproporcionada de los ingresos fiscales federales, e incluso pequeños cambios en el lugar donde viven o en la forma en que estructuran su residencia pueden influir en las economías locales.

Qué saber

El dato más concreto que rastrea a los estadounidenses que abandonan el país es la renuncia a la ciudadanía, que registra el Departamento del Tesoro. Los datos del IRS muestran un claro aumento a largo plazo:

Antes de 2009: 200 a 400 por año

2015: 4.279

Pico de 2020: 6.705

2024: aproximadamente 4.800 a 5.000

Si bien eso representa un aumento significativo en comparación con décadas pasadas, las cifras absolutas siguen siendo pequeñas en relación con la población estadounidense.

“En una economía global cada vez más interconectada, las personas con medios tienen más opciones en cuanto a dónde vivir y trabajar”, dijo Kevin Thompson, director ejecutivo de 9i Capital Group y presentador del programa. 9 entradas podcast, dijo Semana de noticias. “El impacto más amplio en la economía estadounidense probablemente sea mínimo”.

La mayoría de las personas que renuncian a la ciudadanía no son multimillonarias

Según los datos disponibles, tampoco parece que los multimillonarios estén impulsando la tendencia a la expatriación.

Muchas personas que renuncian a su ciudadanía tienen doble ciudadanía o expatriados a largo plazo. Aunque las listas de expatriación del IRS incluyen a muchas personas ricas (generalmente con patrimonios netos superiores a 2 millones de dólares), no incluyen sólo a los multimillonarios.

“La historia del éxodo multimillonario es en parte exagerada si la definimos como estadounidenses ricos que abandonan Estados Unidos en masa”, dijo Michael Ryan, experto en finanzas y fundador de MichaelRyanMoney.com. Semana de noticias. “El mejor punto de vista es que los ultraricos ya no piensan en términos de un solo país de origen. Están construyendo carteras jurisdiccionales… viviendas, pasaportes, residencias fiscales, centros de negocios y coberturas políticas”.

Algunos multimillonarios se mudan a tiempo parcial o mantienen múltiples residencias, pero la riqueza a menudo se mantiene invertida en los mercados estadounidenses incluso si las familias se mudan al extranjero. Alrededor del 36 por ciento de los multimillonarios encuestados dicen que se han mudado al menos una vez, y otros lo están considerando, según una encuesta de multimillonarios de la UBS.

Eso se alinea más estrechamente con que Thiel expanda su presencia en el extranjero en lugar de cortar por completo los lazos con Estados Unidos.

Los estadounidenses ricos se están mudando al interior de EE.UU.

En términos más generales, los estadounidenses ricos se están mudando, pero a menudo dentro de Estados Unidos y no fuera de él.

Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica encontró que el número de Forbes 400 multimillonarios en estados con impuestos sobre el patrimonio cayeron un 35 por ciento después de que cambiaron las reglas fiscales. Esto ha dado lugar a patrones migratorios, en los que los estadounidenses ricos se desplazan de Nueva York a Florida, por ejemplo, o de California a Texas.

“Entre los multimillonarios, un pequeño número de movimientos pueden tener importancia simbólica y económica”, afirmó Ryan. “Estos individuos controlan empresas, fundaciones, capital de inversión, donaciones políticas y bases imponibles locales. Cuando se reubican, el impacto financiero puede ser limitado, pero la señal es amplia”.

¿Qué pasa con Argentina?

La actividad de Thiel en Argentina parece estar ligada tanto a la alineación política como a la exploración de inversiones. El multimillonario se reunió varias veces con el presidente de la nación y pasó mucho tiempo en Buenos Aires, incluidas conversaciones con altos funcionarios del gobierno y asistiendo a reuniones privadas.

La medida podría reflejar una tendencia más amplia de los ultrarricos que buscan establecer puntos de apoyo en múltiples jurisdicciones en medio de una incertidumbre política o económica más amplia.

“Hay una tendencia más amplia de preocupaciones geopolíticas y aumento de impuestos en algunos estados, lo que hace más fácil para algunos estadounidenses ricos y profesionales móviles mirar al extranjero”, dijo Alex Beene, instructor de educación financiera de la Universidad de Tennessee en Martin. Semana de noticias.

“Sin embargo, algunos de estos movimientos internacionales entre las personas con mayores ingresos de Estados Unidos se han producido durante años y, en última instancia, significaron poco para las empresas vinculadas a ellos”.

¿Qué pasa después?

Hay señales de que el interés en salir o diversificarse fuera de Estados Unidos ha aumentado en los últimos años, impulsado por una combinación de polarización política y consideraciones fiscales. Los cambios en el estilo de vida pospandemia también han alentado esta tendencia, pero generalmente se limita a los estadounidenses más ricos que tienen la capacidad y el capital para mudarse rápidamente a otros lugares.