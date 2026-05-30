Kansas City se prepara para el Mundial con la llegada de Argentina este fin de semana

KANSAS CITY, Missouri (KCTV) – Argentina, los campeones defensores de la Copa del Mundo, iniciará su defensa del título en Kansas City y viajará a la ciudad durante el fin de semana, según Associated Press.

La ciudad acogerá partidos del Mundial dentro de dos semanas.

Para Isolina De La Vega, argentina y propietaria de Los Hornos, el momento va más allá de un partido de fútbol.

De La Vega dejó Argentina y construyó un restaurante, una comunidad y una casa en Kansas City. Tres años y medio duros.

â€œEso es una locura, porque cuando estÃ¡s aquÃ, no ves eso. No te das cuenta, sí. Pero estamos muy orgullosos de nuestro trabajo porque es un trabajo duro. Llevamos tres años y medio con el restaurante. Tres años y medio difíciles. Abrir un restaurante cerca para una nueva cultura en una nueva ciudad. No, eso es muy, muy difícil”, dijo De La Vega.

Ahora el mundo está llegando a su puerta.

â€œAsumimos la responsabilidad porque somos el representante de Argentina aquÃ. Por eso nos tomamos nuestro trabajo muy, muy duro. Nuestra idea es representar a Argentina de la mejor manera, con la cultura, con todo”, dijo De La Vega.

Personas de diferentes orígenes en Kansas City se están preparando para la Copa del Mundo.

â€”AquÃ esto ocurre una vez en la vida. Sigo los deportes. Entiendo el Mundial. Qué tan grande es… esto será algo que no veremos. Quizás nunca en mi vida en esta ciudad. Entonces, ya sabes, una parte de mí está un poco nerviosa. Definitivamente vamos a invitar a mucha gente de diferentes culturas”, dijo Justin Broja de Nick and Nino’s.

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