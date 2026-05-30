Filis Añaden ex bateador ambidiestro de los Azulejos de Toronto como reemplazo en el jardín.

Los Philadelphia Phillies regresaron esta temporada con prácticamente la misma plantilla que tenían en una decepcionante carrera breve en los playoffs del año pasado.

Tras firmar a los veteranos Kyle Schwarber y JT Realmuto, el equipo parecía contento con mantener el mismo equipo. Sin embargo, los cambios periféricos en la plantilla han sido evidentes.

Los Phillies convocaron a los grandes prospectos Andrew Painter y Justin Crawford para la lista del Día de Apertura, intercambiaron a Nick Castellanos por Adolis García y modificaron el bullpen.

Además, el equipo ha estado enviando a Otto Kemp de un lado a otro desde las ligas menores.

â€œDespués de una pretemporada en la que los Filis elogiaron a Kemp como el bateador diestro de un platoon en el jardín izquierdo, tuvo un rendimiento de solo 2 hits en 20 turnos al bate con una base por bolas y nueve ponches en 10 juegos antes de ser enviado a Lehigh Valley,â€ escribió Paul Casella para MLB.com. â€œEl jugador de 26 años y convertido en jardinero también tuvo dificultades en el jardín izquierdo, una posición que ha estado aprendiendo sobre la marcha.

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Philadelphia Phillies Contratan al Exjardinero de los Blue Jays de Toronto

Tras comenzar la temporada en las Grandes Ligas, luego ser enviado a las ligas menores y ser llamado de nuevo, Kemp ahora está de vuelta en las ligas menores. Y los Phillies han contratado a un bateador de los Blue Jays de Toronto para reemplazarlo.

â€œSe espera que agreguen a Steward Berroa, un jardinero que batea de ambos lados, a la lista activa,â€ informó Matt Gelb para The Athletic. â€œBerroa fue reclamado en el mercado de waivers el mes pasado. Cumple 27 años en junio y ha jugado 30 partidos en las Grandes Ligas con los Toronto Blue Jays y los Milwaukee Brewers. Tiene un OPS de .761 en 168 turnos al bate en Triple A esta temporada, mayormente jugando en el jardín central.

Berroa hizo su debut en las Grandes Ligas con los Blue Jays en el 2024, logrando solo siete hits con 14 ponches en 37 turnos al bate. Los Blue Jays luego lo cambiaron a los Los Angeles Dodgers poco antes del Día de Apertura el año pasado, y los Dodgers lo pasaron a los Milwaukee Brewers a mitad de la temporada.

Berroa jugó en solo dos juegos con el equipo principal de los Brewers la temporada pasada y luego fue enviado a los Phillies en abril. En casi 150 turnos al bate para Lehigh Valley en Triple-A esta temporada, el jugador de 26 años ha bateado para .250/.360/.392.

Los Philadelphia Phillies Adoptan Nuevo Enfoque en el Banco Después de Reemplazar a Otto Kemp

â€œBerroa probablemente no jugará mucho para los Phillies, pero puede aportar velocidad y defensa,â€ agregó Gelb. â€œEso es algo que los Phillies no han tenido en su banca.

Aunque el equipo parecía esperanzado de que Kemp sería un contribuyente significativo en las Grandes Ligas junto a los veteranos que vuelven a la plantilla, ahora parece que los Phillies están dispuestos a cambiar las cosas después de que eso no funcionara del todo.