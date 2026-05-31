Frankie Valli cancela las fechas restantes de la gira de 2026 para centrarse en mi salud

Frankie Valli & The Four Seasons ya no estarán de gira este año debido a la salud del cantante.

Valli, quien cumplió 92 años en mayo, canceló todas las fechas restantes de la gira para 2026 en un anuncio que se hizo a principios del fin de semana.

“Lamento mucho decepcionar a las personas que compraron entradas para mis shows, pero he decidido tomar el resto del año libre de giras para enfocarme en mi salud”, escribió Valli en un comunicado publicado en la cuenta de Instagram del grupo el viernes (29 de mayo).

“Estoy ansioso por recuperarme y verlos a todos pronto”, agregó en su declaración. “Gracias por todos sus buenos deseos”.

Valli no proporcionó más detalles sobre las preocupaciones de salud no especificadas.

Pero ha estado ocupado actuando en los últimos años en la gira The Last Encores Tour, la despedida del grupo que comenzó en 2023 y que había sido extendida recientemente hasta finales de 2026. Se esperaba que apareciera en ciertos mercados de los Estados Unidos en junio y julio, seguido de una serie de fechas en septiembre hasta noviembre.

El año pasado, Valli fue honrado con un premio a la trayectoria en los Premios al Mérito Especial de la Academia de Grabación, aunque nunca había ganado un Grammy, a pesar de haber alcanzado cinco éxitos número uno en el Billboard Hot 100 con The Four Seasons, desde 1962 con “Sherry”, que debutó en la cima después de que Dick Clark lo presentara en American Bandstand, y dos como solista, incluyendo la canción principal de la película “Grease” de 1978. “Esta ha sido una noche increíble”, dijo en la ceremonia, bromeando: “No sé qué tardó tanto, pero así son las cosas”.

Vea el anuncio de Valli sobre la cancelación de su gira 2026 en Instagram.