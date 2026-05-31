Cuando todo es genocidio, nada es

Las últimas indicaciones de estilo de AP reflejan una tendencia preocupante: la guía actualizada de la Associated Press sobre “genocidio” reconoce el creciente uso del término, arriesgando una mayor normalización de una acusación que exige un riguroso respaldo de pruebas excepcionales.

El genocidio está siendo despojado de su precisión legal: el término tiene una definición específica arraigada en la intención demostrable de destruir a un grupo protegido, no simplemente sufrimiento civil o reclamos disputados en tiempos de guerra.

La imprecisión en los medios conlleva serias consecuencias: cuando los medios bajan el umbral para invocar el genocidio, diluyen el significado histórico y legal de crímenes como el Holocausto, Rwanda y Srebrenica.

Pocos crímenes llevan el peso del genocidio.

Recuerda imágenes de cámaras de gas, campos de exterminio, fosas comunes, milicias armadas con machetes y grupos enteros marcados para la aniquilación. Es como describimos los capítulos más oscuros de la humanidad porque describe algo específicamente horrible: el esfuerzo deliberado por exterminar, total o parcialmente, a una nación, etnia o grupo religioso de la existencia.

Por eso debemos preocuparnos de que este término haya comenzado a perder su significado. Recientemente, Associated Press actualizó su guía de estilo sobre el uso de la palabra “genocidio”. Si bien la orientación se presenta como un llamado a la precisión, también refleja otra realidad: una de las organizaciones de noticias más influyentes del mundo se está adaptando a un entorno en el que las acusaciones de genocidio se han vuelto demasiado comunes. En lugar de defender la naturaleza excepcional del término, la guía reconoce su creciente ubicuidad en el discurso público. El resultado no es una mayor claridad, sino la normalización adicional de una de las acusaciones más graves de la historia.

Un Crimen Definido por la Intención

“Genocidio” como concepto no surgió de un debate político. Fue creado por el abogado polaco-judío Raphael Lemkin durante la Segunda Guerra Mundial mientras luchaba por describir el intento nazi de destruir a la judería europea, al tiempo que reflexionaba sobre su anterior investigación del Genocidio Armenio. Lemkin entendió que el lenguaje existente era inadecuado. El asesinato en masa no capturaba completamente lo que estaba ocurriendo. Los nazis no estaban simplemente matando a individuos. Estaban intentando erradicar a un pueblo entero, su cultura y su historia, de la faz de la tierra.

Lemkin combinó la palabra griega “genos” (“pueblo” o “tribu”) con el sufijo latino “-cide” (“asesinato”) para crear un término para un crimen que creía requería reconocimiento en su propia categoría. Su trabajo ayudó a dar forma a la Convención de la ONU sobre Genocidio de 1948 y estableció el genocidio como el crimen más grave en el derecho internacional.

La intención era el punto más crucial. A pesar de lo que muchas personas malinterpretan, el genocidio nunca fue definido por la escala de muerte. La guerra puede producir enormes víctimas civiles sin constituir genocidio. Los desastres naturales pueden matar a cientos de miles sin constituir genocidio. Incluso las atrocidades y crímenes de guerra no son necesariamente genocidios. La característica definitoria es la intención deliberada de eliminar a un grupo protegido debido a su identidad.

El Holocausto sigue siendo el genocidio paradigmático porque representó quizás el intento más sistemático en la historia humana de erradicar a un pueblo entero. Seis millones de judíos fueron asesinados porque eran judíos. El régimen nazi construyó una maquinaria industrializada de exterminio dedicada a ese objetivo. Desde entonces, solo unos pocos eventos han logrado un amplio reconocimiento legal como genocidios en el derecho internacional.

El régimen de los Jemeres Rojos en Camboya asesinó aproximadamente a dos millones de personas mediante ejecuciones, hambrunas y trabajos forzados. En Rwanda, alrededor de 800,000 tutsis y hutus moderados fueron masacrados en aproximadamente cien días en una campaña diseñada explícitamente para eliminar a la población tutsi. En Bosnia, la masacre en Srebrenica y las campañas relacionadas de limpieza étnica llevaron a los tribunales internacionales a concluir que había ocurrido genocidio.

La magnitud de estos crímenes es difícil de comprender. En Camboya, familias enteras fueron trabajadas, hambrientas y ejecutadas en los campos de exterminio. En Rwanda, vecinos atacaron a vecinos a machetazos mientras los cuerpos llenaban iglesias, escuelas y carreteras. En Bosnia, miles de hombres y niños musulmanes fueron sistemáticamente separados de sus familias y asesinados en Srebrenica. Estos no fueron simplemente episodios de sufrimiento en tiempos de guerra. Fueron intentos deliberados de destruir grupos humanos por lo que eran.

Estos se encuentran entre algunos de los peores crímenes jamás cometidos. La palabra genocidio se reservaba para tales eventos precisamente porque ocupaban una categoría de maldad distinta de la guerra ordinaria o los crímenes contra la humanidad, por brutales que fueran. Sin embargo, en el discurso político contemporáneo, esa distinción se está desmoronando.

Cuando el genocidio se convierte en una etiqueta política

Como hemos visto durante la guerra entre Israel y Hamas, la palabra ahora se usa con frecuencia como sinónimo de sufrimiento civil, desplazamiento, ocupación militar, desigualdad o políticas gubernamentales impopulares. A pesar de la claridad de la Convención de la ONU, activistas y comentaristas invocan rutinariamente el genocidio antes de que se haya tomado alguna determinación legal y a menudo en situaciones donde la evidencia de la intención genocida sigue siendo altamente controvertida o totalmente ausente.

La ironía es profunda. Un concepto desarrollado en gran parte como respuesta a la destrucción de la judería europea ahora se usa rutinariamente como arma contra el estado judío. Las organizaciones de medios han elevado a autodenominados “estudiosos del genocidio” con poca experiencia como autoridades en una de las acusaciones más serias imaginable, mientras que la membresía de la Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio aumentó antes de una votación sobre si Israel debería ser designado como perpetrador de genocidio. Esto resaltó cómo el genocidio se trata cada vez más no como un hallazgo legal establecido a través de evidencia, sino como una conclusión política alcanzada de antemano.

Si el genocidio llega a significar cualquier campaña militar con víctimas civiles, entonces la distinción entre genocidio y guerra desaparece. Si genocidio significa simplemente sufrimiento a gran escala, entonces el hambre, desastres naturales, guerras civiles y exterminio deliberado se vuelven moralmente indistinguibles. Si cada conflicto es descrito como genocidio, entonces el Holocausto, Rwanda, Camboya y Srebrenica dejan de ocupar un lugar único en la historia humana.

Por qué la precisión importa

Si bien los horribles y probables crímenes contra la humanidad, las masacres no son automáticamente genocidios. Los crímenes de guerra no son automáticamente genocidios. Las ocupaciones no son automáticamente genocidios. La precisión no es una forma de negación. Es un requisito previo para comprender la realidad.

El peligro de la inflación retórica se extiende más allá de la memoria histórica. Cuando la acusación de genocidio se despliega sin control, se vuelve más difícil identificar genocidios genuinos cuando ocurren. Este resultado habría horrorizado a Raphael Lemkin. No pasó años luchando para establecer el genocidio como un crimen distinto para que el concepto se convirtiera en un eslogan generalizado desligado de su significado original.

La Asociación de Prensa no es responsable de crear esta tendencia, pero su influencia hace que el problema sea aún más significativo. Las guías de estilo no solo reflejan el lenguaje; lo moldean. Al instruir a los periodistas a utilizar acusaciones de genocidio siempre que se atribuyan a quienes hacen la afirmación, la orientación reduce el umbral para una de las acusaciones más graves del mundo. La atribución es una herramienta periodística importante, pero no es un sustituto de la evidencia o del consenso legal. El peligro es que el genocidio sea tratado como una acusación política en lugar de un crimen excepcional.

El siglo veinte enseñó a la humanidad que algunos crímenes son tan graves que requieren su propio lenguaje. El propósito de ese lenguaje no era simplemente condenar el mal, sino identificarlo con precisión.

El genocidio no es simplemente otra palabra para el sufrimiento. No es un sinónimo de guerra, desplazamiento o víctimas civiles. Describe el intento deliberado de destruir a un grupo humano por su identidad. Si olvidamos esa distinción, no honraremos a las víctimas del genocidio. Borraremos el propio significado del crimen que Raphael Lemkin luchó por definir.

[Contexto: La discusión se centra en el cambio en las pautas de estilo de Associated Press respecto al uso del término “genocidio” y sus implicaciones en el discurso público y la percepción del crimen en el contexto actual.]

[Verificación de hechos: Se mencionan ejemplos históricos como el Holocausto, Rwanda y Srebrenica para contextualizar la importancia y gravedad del genocidio como crimen internacional frente a su desgaste en el uso indiscriminado en tiempos contemporáneos.]