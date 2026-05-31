Estrella de Alaskan Bush People Matt Brown Muere a los 43 Años Después de Búsqueda de la Policía

“Todo el mundo piensa que la familia lo ha rechazado, pero en realidad no es así. Él no quería nada que ver con la familia”, dijo Bear. Luego compartió cómo su relación con Matt se fue distanciando, con apenas alguna llamada telefónica ocasional entre ellos.

“Siempre trato de animarlo a que siga su camino, ya sabes, que siga con su sobriedad”, dijo, recordando la última vez que vio a su hermano por unos minutos en un Walmart. “Me llamó después de eso, y me dijo que había vuelto a caer, y le dije ‘Vuelve a levantarte, amigo. Todos caen, ya sabes, solo tienes que volver a intentarlo. Ve a rehabilitarte si es necesario, tú puedes, has luchado mucho contra esto antes'”.

Sin embargo, “Esa fue la última llamada que tuve con él,” dijo Bear. “Sé que ha tenido problemas y luchas y cosas por el estilo, pero nunca pensé que se quitaría la vida.”

Al final de su video, Bear compartió la razón por la cual decidió hablar sobre el difícil momento que atraviesa su familia durante la búsqueda actual.

“Quería que ustedes lo escucharan primero de parte de la familia,” concluyó. “Les informaré más a medida que sepa más, pero les pido que por favor sean respetuosos con la familia, especialmente con mi mamá.”