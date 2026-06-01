Otamendi se convierte en el último campeón del mundo en fichar por River Plate

El central Nicolás Otamendi, que ganó el Mundial 2022 con el AlbicelesteEn Qatar, acordó fichar por River Plate y firmó su contrato el viernes, según anunció el club.

Otamendi ha firmado un contrato por 18 meses, desde el 1 de julio de 2026 hasta finales de 2027. Completó los trámites antes de vincularse con el Albicelesteque viajará a Estados Unidos el sábado para continuar con los preparativos para el próximo Mundial.

“Hoy tengo la oportunidad de ser aún más feliz, de vestir estos colores, que no había usado antes, y representar a una institución como River”, dijo Otamendi en un video publicado en las redes sociales del club.

“Como seguidor de River, es un sueño hecho realidad… Va a ser especial”, añadió.

El zaguero forma parte del plantel de 26 jugadores de Argentina para el próximo Mundial, en la que será su cuarta participación en el certamen después de Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Otamendi, de 38 años, regresa a Argentina para cerrar su carrera en el club que apoya, tras casi dos décadas como profesional.

Comenzó su carrera como jugador en Vélez Sarsfield antes de mudarse al extranjero, pasando casi 16 años en el extranjero con FC Porto, Atlético Mineiro, Valencia, Manchester City y Benfica, disputando más de 450 apariciones en total.

Su palmarés incluye 26 trofeos, entre los que destacan el Mundial de 2022, las Copas América de 2021 y 2024, la Europa League con el Oporto y otros siete trofeos con el equipo portugués, además de nueve títulos durante su paso por el Manchester City.

El experimentado zaguero ya había llegado a un acuerdo verbal con River y se despidió del Benfica hace unas semanas.

En River”,El General“, como se conoce a Otamendi, se reencontrará con el alemán Pezzella, su compañero en Qatar.

El portero de River, Franco Armani, y el defensor Marcos Acuña también integraron la convocatoria de Qatar 2022.

“Es un jugador importantísimo, que sigue rindiendo al más alto nivel y un líder natural. Ojalá podamos contar con él. Podemos construir algo especial”, dijo hace unos días el técnico de River, Eduardo Coudet, cuando le preguntaron por la llegada de Otamendi.

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– TIMES/AFP