Ejército de Liberación de Baloch reclama 22 operaciones en Balochistán, dice que 13 militares paquistaníes murieron

Los combatientes del Ejército de Liberación de Baluchistán llevaron a cabo 22 operaciones organizadas en varias áreas entre el 23 de mayo y el 31 de mayo, apuntando al ejército de ocupación, la policía y los operativos de escuadrones de la muerte. Como resultado de estos ataques, 13 funcionarios del ejército de ocupación murieron y 8 resultaron heridos, mientras que se incautó una gran cantidad de armas de la policía y los operativos de los escuadrones de la muerte. Durante este período, los combatientes mantuvieron el control completo de las principales carreteras de Baluchistán, donde, además de atacar a los vehículos de suministro del ejército de ocupación, se llevaron a cabo arrestos de operativos activos de los escuadrones de la muerte basados en inteligencia secreta de la ala de inteligencia de la organización ‘Zarb’. Durante estos intensos enfrentamientos con las fuerzas de ocupación, el valiente combatiente de BLA Sangat Chakr abrazó el martirio mientras luchaba valientemente.

23 de mayo: En el área de Panjapai de Shal (Quetta), los combatientes del Ejército de Liberación de Baluchistán emboscaron a un contingente conjunto del ejército paquistaní de ocupación y de la CTD que avanzaba en el área con la intención de agresión militar, atrapándolos en una red coordinada. Los combatientes llevaron a cabo una explosión controlada a distancia a través de un vehículo cargado con explosivos en la carretera, que envolvió a dos vehículos y un patrulla a pie de las fuerzas de ocupación. Como resultado de esta explosión exitosa, cuatro funcionarios de la CTD murieron en el acto y seis resultaron heridos. Inmediatamente después, los combatientes lanzaron un ataque de emboscada contra otros contingentes militares del ejército de ocupación, lo que resultó en la muerte de otros tres funcionarios del enemigo. Durante este feroz enfrentamiento, el combatiente Sangat Chakr alcanzó el rango de mártir al sacrificar su vida en defensa de la patria. El mismo día, en el área de Guruk de Kharan, los combatientes apuntaron a un vehículo del ejército de ocupación con un IED controlado a distancia, infligiendo graves pérdidas financieras y humanas. Además, en el lugar de Mal en Nushki, los combatientes obtuvieron el control completo de la autopista nacional Quetta-Taftan y prendieron fuego a cinco vehículos logísticos de suministro del ejército de ocupación.

24 de mayo: En las áreas de Kurdgap y Kank de Mastung, el ejército de ocupación fue atacado durante dos operaciones separadas con IEDs y emboscadas, lo que resultó en la muerte de cuatro funcionarios enemigos y múltiples heridos. De la misma manera, en Babri en la ruta Quetta-Taftan, se impuso un bloqueo y se incendiaron y destruyeron por completo ocho vehículos de suministro del ejército de ocupación.

25 de mayo: En Basima, durante una operación, los combatientes tomaron custodia de un camión cisterna que transportaba combustible a la base aérea de Shamshi y luego lo incendiaron. El mismo día, en el área de Kurdgap de Mastung, se destruyeron cuatro vehículos de suministro más en una acción en la autopista Quetta-Taftan. Mientras tanto, en el área de Chitkan de Panjgur, se llevó a cabo un exitoso ataque con granadas de mano contra funcionarios militares desplegados para la seguridad en la oficina del Comisionado Adjunto.

26 de mayo: Los combatientes de BLA hicieron explotar y destruyeron el importante Puente de Sorgo en la autopista Quetta-Taftan en Dalbandin y un puente central en la autopista Kharan-Quetta en Kharan utilizando materiales explosivos, cortando las comunicaciones terrestres del enemigo. El mismo día, los combatientes bloquearon simultáneamente dos ubicaciones diferentes, manteniendo el control organizativo sobre la autopista Kharan-Karachi en Sarwan y la autopista Kharan-Quetta en Nooruz Kalat durante varias horas. Durante este tiempo, en el área de Jangalat de Nushki, se detuvieron y se incendiaron cuatro vehículos de suministro del ejército de ocupación. En el área de Grop de Kalat, se atacó a los soldados de a pie del ejército paquistaní de ocupación mientras transportaban agua a su puesto. En este ataque, un funcionario militar fue asesinado y dos resultaron heridos. El mismo día, en el área de Kurdgap de Mastung, los combatientes infligieron graves bajas a los contingentes enemigos en avance. En respuesta a este fracaso, el ejército de ocupación bombardeó indiscriminadamente poblaciones civiles cercanas usando helicópteros artillados.