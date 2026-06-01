Milei choca con el jefe del fútbol argentino por escándalos de corrupción semanas antes del Mundial

El jefe del fútbol argentino, Claudio Tapia, se enfrentó con el presidente argentino Javier Milei por acusaciones de corrupción y una presión política para prohibir al director de fútbol asistir a la Copa Mundial de este año en Estados Unidos, México y Canadá.

El último escándalo ocurrió el martes, cuando un legislador argentino presentó una denuncia contra Tapia por supuestamente vender entradas gratuitas para el Mundial, que cada asociación de país puede utilizar sólo para invitaciones y no para generar ingresos, por un valor de 850 dólares.

A Tapia se le permitió recientemente salir de Argentina en medio de una investigación en curso sobre supuestas retenciones indebidas de aportes, y su fianza se fijó en 30 millones de pesos (unos 20.000 dólares).

Estará fuera del país del 27 de mayo al 21 de julio, durante el cual asistirá a “compromisos deportivos e institucionales”, entre ellos la final de la UEFA Champions League (disputada el pasado sábado) y el Mundial de Norteamérica.

Un informe deLa Nacion Señaló que si bien la justicia argentina dejó libre de responsabilidad a Tapia por su viaje, todavía hay investigaciones activas en los países a los que viajará el director argentino.

Lucas Zelarayan de Belgrano recibe el trofeo de manos del presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, ​​Claudio Fabián Tapia, tras ganar el Torneo Apertura. (crédito: REUTERS/AGUSTIN MARCARIAN)

El informe menciona que tres fiscales federales del Departamento de Justicia investigan las operaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos.

LaNacion‘s El analista Hugo Alconada Mon señaló que casos similares de corrupción en el deporte, como el FIFAgate, terminaron con la detención de los culpables mientras asistían a eventos públicos.

Jeffrey Webb, que fue presidente de la CONCACAF en mayo de 2015, asistió a un congreso de la FIFA en Zúrich y acabó esposado como rostro del FIFAgate. En ese operativo fue detenido el ex presidente de la CONMEBOL (principal organismo del fútbol de Sudamérica), Juan Ángel Napout.

Dos fiscales de Washington, Patrick Gushue y Christopher Ting, y un fiscal de Florida, Michael Berger, investigarán a TourProdEnter LLC, la compañía del productor teatral Javier Faroni, que, según La Nacionse convirtió en la agencia de recaudación de fondos de la AFA en el exterior.

La empresa manejó unos supuestos 300 millones de dólares en fondos de la AFA y los trasladó de un banco estadounidense a empresas fantasma, saliendo a la luz el caso tras una transferencia de 13 millones de dólares al PNC Bank, una nueva entidad bancaria en el esquema de gestión de fondos.

Milei choca con Tapia por escándalos de corrupción

Milei ha sido muy crítico con el papel de Tapia en varios escándalos de corrupción, diciendo en marzo que “con todo lo que hacen, se vuelven cada vez más corruptos”.

Ambos también se han enfrentado en el pasado por propuestas del gobierno de Milei para privatizar el negocio del fútbol, ​​que ahora es propiedad de clubes sociales.

Durante otra discusión sobre supuestos beneficios a ciertos clubes de fútbol de la primera división argentina, Tapia advirtió que “en los nueve años que llevo en el cargo han pasado tres presidentes y me quedan muchos años más”.