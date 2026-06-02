Bryson Tiller Anuncia la Gira Neo Trapsoul de 61 Fechas con Majid Jordan y Ty Dolla $ign

Bryson Tiller ha anunciado The Neo Trapsoul Tour, una gira mundial de 61 fechas que comenzará el 27 de agosto en West Valley City, Utah, con el apoyo de Majid Jordan, Ty Dolla $ign y Austin Millz en fechas seleccionadas.

La etapa norteamericana se extenderá hasta el 1 de noviembre en Seattle, con importantes paradas en Madison Square Garden en Nueva York el 13 de septiembre, Red Rocks Amphitheatre en Colorado el 29 de agosto e Intuit Dome en Los Ángeles el 25 de octubre. Posteriormente, habrá una etapa europea a partir del 17 de noviembre, con fechas en Zurich, París, Copenhague, Estocolmo, Ámsterdam, Berlín, Bruselas, Dublín y una serie de shows en arena en el Reino Unido que culminará en The O2 de Londres el 7 de diciembre.

La gira concluirá con cinco fechas en Australia y Nueva Zelanda en enero de 2027 – RAC Arena de Perth (19 de enero), Sidney Myer Music Bowl de Melbourne (21 de enero), Qudos Bank Arena de Sydney (23 de enero), Brisbane Entertainment Centre (25 de enero) y Spark Arena en Auckland (27 de enero). La preventa de artistas abrirá el miércoles 3 de junio a las 12 p.m. hora local, con la venta general a partir del viernes 5 de junio a las 12 p.m. hora local. Los paquetes VIP están disponibles en vipnation.com.

La gira sigue a un período destacado para el cantante de Louisville, Kentucky. En octubre pasado celebró el décimo aniversario de su álbum debut TRAPSOUL y lanzó el álbum doble Solace & The Vices, con The Vices apostando por una producción de rap de alta energía y Solace abrazando un sonido más soulful de R&B.

También colaboró con Chris Brown en “It Depends”, que debutó en el puesto número 1 en la lista de ventas digitales de canciones R&B de Billboard, alcanzó el puesto número 16 en el Billboard Hot 100, obtuvo dos nominaciones a los premios Grammy, dos nominaciones a los premios BET, un premio American Music Award y un premio NAACP Image Award. Un nuevo álbum está por venir, precedido por el reciente lanzamiento del sencillo “IT’S OK”.

Tiller se dio a conocer en 2015 con el single certificado como diamante “Don’t” y su álbum debut de triple platino TRAPSOUL, que ayudó a definir el moderno trap R&B. Su segundo álbum True to Self (2017) debutó en el puesto número 1 en el Billboard 200, convirtiéndolo en solo el segundo artista en la historia de las listas en debutar en el número 1 con un lanzamiento exclusivo en streaming, mientras que ANNIVERSARY (2020) debutó en el puesto 5 y su álbum homónimo de 2024 se ubicó en el top 20 del Billboard 200.