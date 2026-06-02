Exposición de Equipamiento del Ejército Argentino realizada en Buenos Aires

La gente visita la Exposición de Equipos del Ejército Argentino en la Plaza de Armas cerca del Ministerio de Defensa en Buenos Aires, Argentina, el 1 de junio de 2026. La Exposición de Equipos del Ejército Argentino se lleva a cabo en la Plaza de Armas cerca del Ministerio de Defensa del 30 de mayo al 2 de junio. (Xinhua/Zhang Duo)

La gente visita la Exposición de Equipos del Ejército Argentino en la Plaza de Armas cerca del Ministerio de Defensa en Buenos Aires, Argentina, el 1 de junio de 2026. La Exposición de Equipos del Ejército Argentino se lleva a cabo en la Plaza de Armas cerca del Ministerio de Defensa del 30 de mayo al 2 de junio. (Xinhua/Zhang Duo)

Tres niños interactúan con un soldado durante la Exposición de Equipos del Ejército Argentino en la Plaza de Armas cerca del Ministerio de Defensa en Buenos Aires, Argentina, el 1 de junio de 2026. La Exposición de Equipos del Ejército Argentino se lleva a cabo en la Plaza de Armas cerca del Ministerio de Defensa del 30 de mayo al 2 de junio. (Xinhua/Zhang Duo)

La gente visita la Exposición de Equipos del Ejército Argentino en la Plaza de Armas cerca del Ministerio de Defensa en Buenos Aires, Argentina, el 1 de junio de 2026. La Exposición de Equipos del Ejército Argentino se lleva a cabo en la Plaza de Armas cerca del Ministerio de Defensa del 30 de mayo al 2 de junio. (Xinhua/Zhang Duo)

La gente visita la Exposición de Equipos del Ejército Argentino en la Plaza de Armas cerca del Ministerio de Defensa en Buenos Aires, Argentina, el 1 de junio de 2026. La Exposición de Equipos del Ejército Argentino se lleva a cabo en la Plaza de Armas cerca del Ministerio de Defensa del 30 de mayo al 2 de junio. (Xinhua/Zhang Duo)