Buenas noticias para Argentina mientras Julián Álvarez y Cristian Romero se recuperan de lesiones para el Mundial 2026

Argentina se están preparando para defender su corona en el Copa del Mundo 2026con su primer partido del Grupo J programado contra Argelia en 16 de junio en la ciudad de Kansas. En medio de los preparativos, el gerente Lionel Scaloni recibió un gran impulso ya que ambos Julián Álvarez y Cristian Romero Se han recuperado completamente de sus contratiempos físicos de cara al torneo de Norteamérica.

â€œLos jugadores Cristian Romero y JuliÃ¡n Alvarez entrenaron con normalidad junto al resto del plantel durante la sesiÃ³n del lunes y ya están totalmente a disposición del cuerpo técnico para seguir adelante,â€” anunció la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un parte médico oficial.

Con el visto bueno médico, ambos jugadores se reincorporaron a los entrenamientos completos del equipo y podrían ver minutos en los próximos amistosos previos al Mundial de Argentina contra Honduras en Sábado 6 de junioy Islandia en martes 9 de junio.

Romero regresa tras estar fuera de juego por casi dos meses con un esguince de rodilla sufrido el 12 de abril. El defensa del Tottenham tuvo el área inmovilizada durante su rehabilitación, lo que le obligó a perderse los últimos seis partidos de la Premier League de los Spurs mientras el club evitaba con éxito el descenso.

La lesión de Álvarez implicó un problema en el tobillo que le obligó a jugar con dolor mediante inyecciones de analgésicos durante el tramo final de la temporada del Atlético de Madrid. Posteriormente, el delantero se perdió el final de la campaña de La Liga, ya que jugó por última vez en 5 de mayo Durante la derrota del Atlético en las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal.

ver también Scaloni explica la gestión de la carga de trabajo de Messi en el Mundial 2026 tras su lesión con el Inter Miami

Nico Paz a punto de regresar

Además de los regresos de Álvarez y Romero, Scaloni está cerca de recibir otro impulso en la plantilla como joven mediocampista Nico Paz Se acerca un regreso al entrenamiento completo después de superar un problema de rodilla.

Según Martín Arévalo, experto de la selección argentina, Paz tiene previsto probar su rodilla en sesiones de entrenamiento regulares a partir de hoy. El centrocampista del Como 1907 está de baja desde el 10 de mayo tras sufrir una pequeña fractura en el borde de la rodilla durante un partido de la Serie A ante el Hellas Verona.

Scaloni espera más autorización médica

Si bien varias figuras clave se están reintegrando al equipo, algunos jugadores permanecen en el informe de lesiones. Portero Emiliano “Dibu” Martínez se está recuperando de un fractura menor en el dedo anular de su mano derecha; No participará en los próximos amistosos y se enfrenta a una carrera contrarreloj para estar en plena forma para el primer partido de la Copa del Mundo.

Mediocampista Leandro Paredes se encuentra en una situación similar tras sufrir un desgarro del tendón de la corva derechodejando en duda su disponibilidad para el choque del 16 de junio contra Argelia.

Mientras tanto, capitán Lionel Messi esta manejando sobrecarga muscular; Si bien se espera que descanse para los amistosos, no se considera que su presencia en el primer partido del torneo esté en riesgo.