¿Cuándo llegará Obsession a la transmisión?

Focus Features le está dando a “Obsession” de Curry Barker, protagonizada por Inde Navarrette y Michael Johnston, una ventana de transmisión más larga de lo normal desde su éxito arrollador en la taquilla.

Escrita y dirigida por Barker, “Obsession” se estrenó en los cines el 15 de mayo. En la película, el despechado Bear (Johnston) usa un objeto de novedad, el Sauce de un Deseo, para desear que su compañera de trabajo en la tienda de música y amor secreto, Nikki (Navarrette), lo ame más que a nadie en el mundo. Sorprendentemente, el deseo de Bear se hace realidad y, antes de que pase mucho tiempo, Nikki se obsesiona peligrosamente con él, lo que conlleva a consecuencias mortales no intencionales.

Barker, el cineasta de YouTube detrás de los sketches web “That’s a Bad Idea” (junto con la estrella de “Obsession” Cooper Tomlinson), así como la película de horror “Milk & Serial” presentada en la plataforma, supuestamente creó “Obsession” por un sorprendentemente bajo (según los estándares de Hollywood) $750,000. Producida por Blumhouse, la película fue adquirida por Focus Features para su distribución por alrededor de $15 millones en el Festival de Cine de Toronto de 2025, según The Hollywood Reporter.

La inversión de Focus ha dado claramente sus frutos, considerando que la película se estrenó con $17.1 millones en su primer fin de semana, en Estados Unidos, seguido de un aumento sin precedentes del 39% en su segunda semana en taquilla con $23.9 millones del 22 al 24 de mayo. El negocio continuó floreciendo para “Obsession” del 29 al 31 de mayo, cuando la película ganó otros $27.3 millones en taquilla, un aumento del 14% respecto a la recaudación del fin de semana anterior.

Hasta el martes, “Obsession” ha ganado $105.7 millones en Estados Unidos y $4.8 millones internacionalmente para un total mundial de $150.5 millones, y no hay indicación de que el thriller de horror desaparezca pronto.

(Contexto: “Obsession” ha tenido un gran éxito en la taquilla y una recepción positiva).

(Fact check: La película “Obsession” ha logrado un gran éxito en la taquilla, superando las expectativas y generando altas cifras de recaudación).

(Source: Forbes)