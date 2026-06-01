Liga de Campeones 2026: ¿Cuáles fueron los puntos clave de esta histórica competencia de la temporada?

Viendo el sorteo de la Liga de Campeones 2026 hasta un final dramático el sábado por la noche, el torneo de esta temporada una vez más ha florecido con el nuevo formato. Mientras que el PSG defendió con éxito su primer título de la Liga de Campeones gracias a una emocionante victoria en una tanda de penaltis contra el Arsenal en Budapest, los habituales acapararon la atención de este año. Aunque el equipo noruego Bodo/Glimt podría haber recibido una serie de elogios de toda Europa después de su racha histórica, fueron los gigantes europeos esperados los que se llevaron todos los titulares del año. PSG se une a un grupo de élite Hace historia real hace 12 meses cuando pusieron las manos en una esperada pieza de plata europea, el PSG había dejado claro que su único enfoque era defender su corona de la Liga de Campeones esta vez. Cimentando su lugar como una potencia europea legítima al derrotar de forma abrumadora a Inter de Milán por un récord de 5-0 en Múnich, el equipo estelar de Luis Enrique abrió su nueva aventura con muchas expectativas sobre sus hombros. Recolectando un importante triunfo en las semifinales al arrastrarse a una notable victoria por 6-5 en el global contra el Bayern de Múnich a principios de mes, el PSG ha subrayado su estatus como el máximo protagonista de Europa. Defendiendo su trofeo europeo en circunstancias dramáticas contra el Arsenal el sábado por la noche, el PSG es solo el segundo equipo en la era de la Liga de Campeones en asegurar títulos consecutivos. Arsenal sufre la más pública de las desilusiones Consiguiendo su primer título de la Premier League desde 2004 solo unos días antes de su viaje a Hungría para el evento estelar del sábado, el Arsenal ciertamente tenía el ánimo en su campo en un famoso alto. Sin embargo, desperdiciando su ventaja inicial en Budapest y sufriendo una famosa desilusión en la tanda de penaltis mientras su espera por un trofeo europeo continúa, los Gunners perdieron la oportunidad de subrayar su estatus como uno de los mejores equipos en su lujosa historia. Increíblemente sin sufrir una sola derrota en 90 minutos en ninguna etapa de su histórica aventura europea esta temporada, los Gunners finalmente fallaron en la duodécima final de la Liga de Campeones decidida por tiros desde el punto penal. Mientras que los Gunners podrían haber terminado su espera de más de dos décadas para poner las manos en un trofeo de la Premier League, la desilusión del sábado en Budapest seguramente permanecerá en la memoria del equipo de Arteta. Locura en Madrid Viendo finalizar su aventura europea llena de altibajos después de una emocionante derrota total de 6-4 contra Bayern en los cuartos de final, el Real Madrid se encuentra en el centro de un drama público. Sin lograr registrar un puesto entre los ocho primeros durante su campaña de grupos y obligados a pasar por los playoffs, Los Blancos han enfrentado una verdadera reacción violenta por parte de sus seguidores y su eliminación europea parecía ser la última gota en el ataúd de Alvaro Arbeloa. Mostrando algunos problemas defensivos reales en la escena europea y sin un solo trofeo para mostrar por sus problemas una vez más esta temporada, ni siquiera la superestrella francesa Kylian Mbappe pudo ayudar a los 15 veces campeones europeos a salvar alguna cara. Aunque el ex-talisman del PSG puede estar en el centro de lo que se está convirtiendo en una verdadera disputa con la afición del Madrid, su mejor goleador reclamó la Bota de Oro de la Liga de Campeones 2026 después de marcar 15 goles durante el torneo de este año. Bayern marca un verdadero hito A pesar de que el Bayern de Múnich finalmente no logró alcanzar a los campeones europeos consecutivos, el equipo de Vincent Kompany sentó un precedente importante y ciertamente están disfrutando de la vida bajo la dirección del ex entrenador del Burnley. Ganando siete de sus ocho apariciones en la fase de grupos y regresando del descanso internacional de marzo considerado como un destacado contendiente por muchos, los pesos pesados alemanes también ganaron una temible reputación por sus asombrosas actuaciones de alta puntuación en el tercio final. Comenzando su aventura en la fase eliminatoria con una victoria récord de 10-2 en el global contra Atalanta, el Bayern anotó un asombroso total de 43 goles durante el torneo de este año, una cifra solo superada por el PSG (45). Con el capitán de Inglaterra, Harry Kane, terminando solo por detrás de Mbappe en la carrera por la Bota de Oro de la Liga de Campeones de esta temporada, el ex delantero del Tottenham también es ampliamente considerado como un destacado candidato al Balón de Oro este año.