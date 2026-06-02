Copa del Mundo 2026: Delantero de Suiza no puede viajar a EE. UU. debido a problemas con la visa

Suiza ha viajado a la Copa del Mundo de 2026 sin el delantero Breel Embolo después de que su ESTA fuera puesto en revisión.

El equipo de Murat Yakin partió hacia Estados Unidos el martes, pero lo hicieron sin Embolo después de enterarse de que su Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) ya no estaba aprobada.

“Lamentablemente, Breel Embolo actualmente no puede viajar a los Estados Unidos con el equipo”, dijo la Asociación Suiza de Fútbol en un comunicado.

“Su autorización ESTA había sido aprobada hasta esta mañana. Sin embargo, a las 10:30 a.m., se nos informó que su solicitud de ESTA había sido colocada en revisión adicional.”

“Actualmente estamos en contacto con las autoridades pertinentes y esperamos que Breel se una al equipo más tarde hoy o viaje mañana y se una al grupo entonces.”

El ESTA es un sistema automatizado que determina si un visitante extranjero puede ingresar a los EE.UU. sin una visa tradicional.

La revisión del ESTA de Embolo está vinculada a una decisión de un tribunal suizo sobre un altercado en el que estuvo involucrado el futbolista en Basilea en 2018.

Fue condenado por hacer múltiples amenazas y se le impuso una multa suspendida en el veredicto de 2023, que fue confirmado en apelación. Embolo decidió no llevar el caso al tribunal federal.

Embolo tuvo permiso para entrar en América en junio del año pasado contra los EE.UU. y México.

El delantero del Rennes, que anteriormente tuvo etapas en Schalke, Borussia Monchengladbach y Mónaco, ha sido internacional con Suiza en 85 ocasiones, marcando 23 goles. Apareció en las Copas del Mundo de 2018 y 2022.

Una publicación en la cuenta de Instagram del equipo de Suiza el martes mostró una foto del equipo en su vuelo a los EE.UU., con la leyenda que decía: “Un asiento vacío, pero no por mucho tiempo. Te vemos pronto, Breel Embolo.”

Suiza ha sido colocada en el Grupo B y serán los favoritos para ganar el grupo. Enfrentarán a Qatar en su primer partido en el área de la bahía de San Francisco el 13 de junio. Luego se enfrentarán a Bosnia-Herzegovina en Los Angeles antes de jugar contra los anfitriones, Canadá, en Vancouver.