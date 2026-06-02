Trump firma orden de seguridad de IA que busca revisión voluntaria de nuevos modelos

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El presidente Trump firmó el martes una orden ejecutiva muy esperada que tiene como objetivo mitigar las amenazas a la seguridad que plantea la inteligencia artificial, en un cambio del enfoque de no intervención de la administración hacia la tecnología.

La orden pide a las empresas de inteligencia artificial que presenten voluntariamente sus modelos más potentes para que el gobierno los pruebe hasta 30 días antes de lanzarlos al público.

También ordena a las agencias federales que desarrollen puntos de referencia para evaluar las capacidades cibernéticas de los modelos de IA, crear un “centro de intercambio de información sobre ciberseguridad de IA” para revisar y compartir información sobre vulnerabilidades y reforzar las defensas de seguridad del gobierno.

“Las capacidades avanzadas de IA fortalecen a nuestra nación, pero también introducen nuevas consideraciones de seguridad nacional que requieren una acción coordinada entre departamentos y agencias ejecutivas”, dice la nueva orden ejecutiva. “A medida que estas capacidades evolucionen, mi Administración continuará trabajando estrechamente con la industria para garantizar que se implemente rápidamente la mejor y más segura tecnología para enfrentar todas y cada una de las amenazas a nuestro país”.

Se esperaba que la orden ejecutiva saliera el mes pasado, pero la Casa Blanca descartó los planes de firma por temor a que interfiriera con la innovación en IA. Trump dijo en ese momento que le preocupaba que la orden asfixiara el liderazgo de las empresas estadounidenses en la carrera mundial en medio de la presión competitiva de China.

Esa versión anterior le dio al gobierno hasta 90 días para revisar los modelos avanzados antes de su lanzamiento, un cronograma que se redujo a 30 días en el pedido final.

La administración Trump ha estado dividida sobre cómo abordar la IA. Si bien la Casa Blanca de Biden presionó para que se supervisara federalmente la tecnología emergente, Trump ha tratado de minimizar la regulación, incluso a nivel estatal, incluso cuando han proliferado las preocupaciones sobre los riesgos de seguridad.

Pero recientemente, el desarrollo de modelos de IA más potentes ha asustado a algunos funcionarios federales, lo que ha llevado a la Casa Blanca a cambiar de rumbo y respaldar algunas medidas de seguridad.

En particular, el anuncio de Anthropic en abril de que estaba limitando el lanzamiento de su nuevo modelo Mythos Preview debido a su capacidad para identificar y explotar vulnerabilidades de seguridad del software encendió las alarmas en Silicon Valley y Washington.

En particular, la orden se basa en la cooperación voluntaria de las empresas de tecnología que lideran el desarrollo de la IA, como OpenAI, Anthropic y Google.

Refiriéndose al marco de pruebas voluntarias, la orden establece que “nada en esta sección se interpretará en el sentido de autorizar la creación de un requisito de licencia, autorización previa o permiso gubernamental obligatorio para el desarrollo, publicación, lanzamiento o distribución de nuevos modelos de IA”.

Cualquier regulación en torno a la tecnología tendría que provenir del Congreso.