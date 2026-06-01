El CMO de Deloitte comparte consejos para crear patrocinios deportivos exitosos

Scott Mager, director de marketing de Deloitte en Estados Unidos, ha tomado un camino atípico hacia el título de CMO. Asumió el cargo de CMO en 2022, después de más de 14 años como líder de práctica en EE. UU. para el negocio de publicidad, marketing y comercio de Deloitte Digital.

Mager dijo a Business Insider que su experiencia en la gestión de pérdidas y ganancias le da una perspectiva sobre cómo está evolucionando el rol de CMO.

“El rol realmente está pasando de la marca al crecimiento”, dijo durante la entrevista en video con Business Insider. “Con todo lo que hacemos, nuestro enfoque está en nuestros socios comerciales, asegurándonos de que lo que hace el marketing ayude a hacer crecer el negocio”, dijo Mager.

En la entrevista en video, Mager habló sobre cómo Deloitte está utilizando la inteligencia artificial para optimizar las operaciones de marketing y escalar el trabajo creativo, aunque sigue siendo cauteloso con respecto a los videos generados por IA.

También compartió los tres factores que cree que son fundamentales para el éxito de las asociaciones deportivas de Deloitte y cómo su trabajo en los Juegos Olímpicos ha ayudado a demostrar la experiencia tecnológica de Deloitte.

La siguiente transcripción ha sido editada para mayor extensión y claridad.

El papel que desempeña la IA en el marketing y las comunicaciones de nuestra marca es impulsar la eficiencia en nuestros procesos. Brinda a nuestros profesionales la oportunidad de utilizar el tiempo ahorrado para pensar de manera más creativa o más estratégica, y para ayudar a nuestra organización a crecer y alcanzar sus ambiciones. El lado no creativo ha supuesto un gran ahorro de tiempo.

En el ángulo creativo, usándolo específicamente para cosas como activos de marca, diseño, video, hemos estado trabajando mucho allí. Hemos construido un generador de IA que crea elementos de diseño circular, que es una parte central de la marca Deloitte. Lo hemos implementado a nivel mundial y ha sido un gran ahorro de tiempo, pero también ha mejorado nuestras capacidades de diseño.

También hemos trabajado mucho en el espacio creativo utilizando IA para crear videos internos y externos. Pero en este momento estamos dando vueltas sobre una línea sobre cuánto queremos usar la IA para cosas como videos. Somos una organización que se basa en la credibilidad, las relaciones y la confianza. Simplemente no estamos seguros de que el uso de videos generados por IA transmita esa confianza.

Para mí, es mucho más auténtico utilizar personas reales, utilizar a nuestros profesionales reales en el vídeo, a nuestros socios reales y a nuestros clientes reales. Hay una autenticidad en eso que no creo que se pueda reemplazar con creatividad generada por IA.

Los patrocinios deportivos son clave para la narrativa de Deloitte Cortesía de Deloitte





Construyendo historias a través de alianzas deportivas

Los patrocinios deportivos se han convertido en una parte increíblemente importante de nuestro manual de marketing de marca. Tenemos muchos clientes deportivos: equipos, ligas, organizaciones a las que ayudamos constantemente a través de todos los servicios que Deloitte brinda para hacer avanzar esas organizaciones. Sólo unos pocos de estos clientes se convierten en socios deportivos, con Deloitte como patrocinadores.

Para nosotros, hay tres cosas que entran en juego en un patrocinio deportivo. Primero, la marca: ¿Qué hace una propiedad deportiva por nosotros para ayudar a que nuestra marca llegue a nuestro público objetivo?

En segundo lugar está la narración: ¿el trabajo que hicimos para esa organización deportiva generó un impacto significativo? ¿Y podemos tomar esa historia y usarla para explicar a organizaciones no deportivas los servicios que ofrece Deloitte? Contar historias es realmente importante.

Y luego, la hospitalidad: la base del embudo para mí, y para Deloitte como organización de servicios profesionales, es poner a mis socios y directores en habitaciones con nuestros clientes y nuestros futuros clientes.

Trabajo a escala olímpica

Los Juegos Olímpicos son una historia increíble y es uno de nuestros clientes más importantes a nivel mundial. Hemos creado más de 18 aplicaciones para los Juegos Olímpicos que hacen de todo, desde permitir la emisión de entradas y credenciales para los Juegos Olímpicos hasta solucionar la ciberseguridad e integrar entre 40 y 50 aplicaciones más para toda la plataforma de los Juegos Olímpicos.

Manejamos esa infraestructura técnica durante los Juegos Olímpicos, lo que equivale a organizar casi ocho Super Bowls por día durante tres semanas. El volumen de datos, la cantidad de eventos y la disparidad de ubicación durante los Juegos Olímpicos lo hacen increíblemente complicado.

Contar esa historia a cualquier cliente que quiera entender nuestras habilidades tecnológicas es increíble.