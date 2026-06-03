Con Winston, un nuevo sueño argentino levanta vuelo en Estados Unidos

El hijo de Forge inicia su aventura americana llevando las esperanzas del automovilismo argentino, buscando seguir el camino trazado por varios destacados sudamericanos que cruzaron con éxito hemisferios.

INDIANAPOLIS, Indiana (Especial para Turf Diario).- Luego de una campaña 2025 altamente productiva, Winston El miércoles debutará en Estados Unidos, lanzando en suelo norteamericano un nuevo sueño argentino y sudamericano.

El potro gris se encuentra entre los 14 corredores confirmados (dos de los cuales también figuran como elegibles) para la séptima carrera en Herradura Indianápolisuna asignación de 46.240 dólares que se disputará en 1.700 metros sobre césped.

Comercializado por Correas y Cambas Bloodstockel hijo de Fragua ahora está entrenado por Horacio De Paz y hará su primera salida para la asociación de Club 65 Racing, LLC (Sean Perl), Jefe de futuros de caballos, LLC (David Alcaro), y Liberty House Racing, LLC (James Arroz).

Johan Rosado ha sido nombrado para montar, y el potro se soltará del poste ferroviario potencialmente complicado.

Instalado en 10-1 En la línea de la mañana, Winston concluyó su carrera argentina con un excelente segundo puesto detrás Gordiano (Señor Dulce) en el Gran Premio Nacional (G1)pero ese esfuerzo fue simplemente la culminación de una temporada sobresaliente.

Ganador del Clásico Isidoro Aramburu (G2) y el Polla de Potrillos (G3) En La Plata también quedó subcampeón tanto en Pedro Goenaga (G2) y Provincia de Buenos Aires (G2)tercero en el Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires (G2)y cuarto en el Viejo (G3)consolidándose como uno de los miembros más consistentes de su generación.

Winston llega para su debut en Norteamérica después de una serie constante de entrenamientos preparatorios, destacados por un fuerte movimiento de media milla en :48.80 sobre la tierra en parque laurelel más rápido de los 14 trabajos registrados en esa distancia esa mañana.

Se destacan dos detalles adicionales: Winston ha sido castrado desde que llegó a los Estados Unidos y seguirá compitiendo. Lasix por primera vez.

El primer favorito es El espectro de Dover (Canal de la Mancha)quien sale de una serie de esfuerzos modestos en Churchill Downs y Turfway Park. Otro contendiente es Simplemente feliz de estar aquí (Jimmy Creed)recién finalizado en segundo lugar en un evento similar.

Emitir juicio (trabajo externo) trae varios esfuerzos condicionales sólidos a la carrera, mientras Ley encubierta (Tiz la ley)también merece consideración.

Aún así, basándose estrictamente en sus logros, Winston ingresa a esta empresa con credenciales que se comparan favorablemente con cualquier caballo en el campo.