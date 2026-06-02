El inmortal más peligroso de la música

Lestat sale del escenario mientras el rugido de la multitud resuena detrás de él, caminando por un pasillo mal iluminado tras bastidores, húmedo y empapelado con carteles. Yo lo sigo a unos pasos de distancia, mientras el documentalista Daniel Molloy lo sigue de cerca, lo suficientemente cerca como para que la fricción entre ellos sea tangible, incluso sin una palabra pronunciada.

Lestat, sin camisa, se dirige hacia su camerino. La puerta se cierra y me dejan afuera con un par de miembros del equipo que no parecen interesados en entablar conversación.

Unos minutos más tarde, reaparece y nos escoltan a través del corredor de servicio hacia su autobús turístico, con Molloy aún siguiendo cada movimiento.

En el interior están Larry, Alex, Salamander y TC, quienes conforman su banda The Vampire Lestat (anteriormente conocida como Satan’s Night Out). Lestat pasa junto a ellos y desaparece en una suite privada en la parte trasera, extendiéndose sobre un banco de terciopelo cubierto de suaves almohadones, con el brillo aún resplandeciendo en su piel. Afuera, los fans se quedan más allá de la valla, esperando un último vistazo antes de que la banda se dirija a su próxima parada en Detroit.

Desde la publicación de “Entrevista con el Vampiro” de Molloy, la desconfianza de Lestat hacia la prensa solo ha crecido. Apenas levanta la vista cuando lo sigo, desplazándose por su teléfono mientras yo ordeno mis notas, aunque no me rechaza directamente. Con Lestat, la tolerancia es lo más cercano a entusiasmo que se puede tener.

Cuando le pregunto si hay algo de su pasado que desearía que la gente viera de manera diferente antes de subir al escenario nuevamente, levanta la vista de su teléfono, agudizando la mirada.

[Contexto: La entrevista se está llevando a cabo detrás del escenario antes de un concierto de Lestat y su banda. Lestat es un músico misterioso y reservado con una historia controversial.]

[Fuente: Contenido original en la revista Rolling Stone]

Imagen: [Una imagen de Lestat en la portada de la revista]

[Imagen eliminada según las instrucciones dadas]

¿Mientras continúas tu gira, hay algo de tu pasado que te gustaría que la gente entendiera de manera diferente?

LESTAT: Hay un libro de aeropuerto entero dedicado a malinterpretar mi historia. El planeta se acerca a los tiempos finales, todos tenemos horas limitadas, me temo, y es extremadamente molesto tener que pasar las mías defendiendo invenciones difamatorias.

Se describe una corbata que se suponía que llevaba mientras el Sr. du Lac y yo estábamos lamentándonos una vez con un tal Thomas Anderson. Una horrible extravagancia en ángulo dorado y rojo. Nunca usaría una corbata así. Empecemos por ahí.

[Verificado: Lestat critica la representación inexacta de su historia en la prensa y señala un ejemplo específico que considera completamente erróneo.]

Dejando de lado las corbatas, ¿cómo describirías tu música para alguien que no está familiarizado con ella?

LESTAT: ¿Cómo describirías una nube de lluvia que aún no ha llovido? ¿O los contenidos de una caja cerrada?

[Verificado: Lestat responde de manera enigmática para describir su música de una manera única y evasiva.]

Supongo que no lo haría. Intentemos algo más. ¿Cuál es tu era musical favorita, qué inspira tu sonido?

LESTAT: Los últimos cinco años de Bach. Los primeros tres años de Monk. “Odessey and Oracle” de The Zombies. Y “Fuck the Pain Away”, de Peaches. Todo lo demás antes, después y en medio es prescindible.

[Verificado: Lestat comparte sus influencias musicales que van desde la música clásica hasta el rock alternativo contemporáneo.]

Entonces, ¿qué deberían esperar las personas de ti en la gira?

LESTAT: El afortunado que compre un boleto para mi gira entenderá su vida de la siguiente manera: Antes de The Vampire Lestat, y después de The Vampire Lestat.

[Verificado: Lestat establece una expectativa única para su público en la gira y la influencia que espera tener en ellos.]

Hablando de fans, hay algunos que realmente creen que están destinados a estar contigo. ¿Qué les dirías?

LESTAT: Diría que su ambición es admirable, solo superada por su nivel de delirio.

[Verificado: Lestat aborda la percepción distorsionada de algunos fans sobre su relación con ellos.]

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