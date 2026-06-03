Informe del FMI señala preocupación por la corrupción y el retraso en las declaraciones de activos

El Fondo Monetario Internacional ha criticado la gestión de las políticas anticorrupción del gobierno del presidente Javier Milei y la laxitud con la que supervisa las declaraciones patrimoniales de los funcionarios.

Esta es la primera vez que el prestamista multilateral se expresa en términos tan duros, al menos desde que Argentina volvió a pedir prestado al FMI en 2018. Las preocupaciones se incluyen en la segunda revisión del Artículo IV, que aprobó un desembolso de 1.050 millones de dólares al país el mes pasado: fondos entregados a pesar de que el gobierno una vez más no cumplió con los objetivos de reservas del Banco Central.

El FMI, encabezado por Kristalina Georgieva, incluyó la lucha contra la corrupción entre los “desafíos pendientes” que enfrenta Argentina. Señala que el país “obtuvo una puntuación de 36 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción para 2025, según lo informado por Transparencia Internacional, mientras que la Declaración de Clima de Inversión de Estados Unidos y otros indicadores apuntan a desafíos persistentes”.

Las preocupaciones del Fondo se detallan más adelante en el Recuadro 9, donde revisó los “progresos recientes” en la lucha contra la corrupción.

“Es necesario fortalecer los marcos preventivos anticorrupción, con regímenes de declaración de activos caracterizados por una verificación limitada, baja transparencia, publicación retrasada y aplicación desigual. Las normas sobre conflictos de intereses siguen estando limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación”, se lee en la evaluación del FMI.

“La independencia judicial y la politización percibidas como limitadas siguen siendo motivo de preocupación, ya que las autoridades internacionales

Las evaluaciones y los observadores nacionales continúan señalando retrasos en casos de alto perfil y una rendición de cuentas limitada para los altos funcionarios, lo que subraya la necesidad de fortalecer la independencia procesal y la transparencia judicial”, concluye.

En total, la palabra “corrupción” se repite 16 veces en las 136 páginas del informe.

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Escalada rara

Los comentarios son una rara escalada de tono para el Fondo, utilizando un lenguaje que no se vio durante los mandatos de Martín Guzmán, Silvina Batakis o Sergio Massa, los funcionarios que supervisaron el Ministerio de Economía durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández (2019-2023). Tampoco se usaron esas palabras cuando el Ejecutivo estaba dirigido por Mauricio Macri, quien en su mandato 2015-2019 vio a Luis ‘Toto’ Caputo, Nicolás Dujovne (quien hizo pareja con ‘Toto’ en un ministerio dividido) y Hernán Lacunza en conversaciones con el FMI.

La administración de Fernández, predecesor de Milei en el cargo, fue criticada en muchos frentes por funcionarios del FMI, pero la corrupción no estuvo entre ellos. Un informe del Fondo de 2022 destacó que “grandes esfuerzos [are] Se están realizando esfuerzos para mejorar los marcos de gobernanza, integridad financiera y transparencia para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales y apoyar las políticas anticorrupción.

En 2018, el FMI adoptó un Marco para una mayor participación en materia de gobernanza, un marco que le permite evaluar cómo la corrupción o las debilidades institucionales podrían afectar la economía de un país. Desde entonces, se ha agregado una sección analítica para cada nación.

Los ex ministros argentinos que trataron cara a cara con el Fondo aclararon a Perfil que los comentarios fueron inusuales. “Lo que han escrito ahora nunca había sucedido antes”, dijo una fuente, que prefirió permanecer en el anonimato. Algunos consultados por este medio dijeron que durante sus mandatos la transparencia no estuvo en duda. El documento actual menciona específicamente las declaraciones de bienes, la independencia judicial y la caída del índice de percepción de corrupción.

â€”Es imposible no mencionarlo. Está en juego la reputación del FMI, que sufrió un golpe después del préstamo durante el período de Macri”, dijo una persona con años de experiencia en el trato con el Fondo, quien dijo que el informe del Fondo es un intento de ejercer presión sobre el gobierno de Milei.

La revisión la realiza el personal técnico. La mención probablemente se deba a la postura de los países miembros, que no quieren ser “asociados” con el rescate de Milei, que se originó por instrucción política del presidente estadounidense Donald Trump.

Altas fuentes consultadas por PERFIL consideraron que no existe una sanción concreta si el Gobierno incumple estas medidas instruidas por el Fondo. Lo único que podría acarrear sanciones –y potencialmente la interrupción de los desembolsos– sería el incumplimiento de las metas macroeconómicas. Sin embargo, Caputo volvió a solicitar una “exención” para el objetivo de reservas.

En Visión Suramericana, la consultora y centro de estudios dirigido por el ex ministro de Economía Martín Guzmán, los analistas señalaron que “la negativa del gobierno en 2025 a acumular reservas (lo que habría significado un ritmo más lento de desinflación y un tipo de cambio más alto) empeoró la inconsistencia del programa inicial del FMI”. Por lo tanto, ahora se requiere un ritmo más rápido de acumulación y un acceso más voluminoso al mercado internacional de deuda, condiciones que serán muy difíciles de cumplir en un año electoral como 2027”.

La fecha límite de Adornoni

El plazo para que los funcionarios presenten sus declaraciones juradas de patrimonio, que vencía el 30 de mayo, fue ampliado por el Ejecutivo hasta el 31 de julio. Los funcionarios ahora tienen dos meses más para completar los formularios que legalmente deben presentar ante la Oficina Anticorrupción.

En el ojo de la tormenta política está el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aún no ha presentado su estado financiero en medio del escándalo sobre propiedades recién descubiertas de su propiedad y su familia que no aparecían en sus presentaciones anteriores.

Las propiedades compradas por Adorni desde que asumió como funcionario, financiadas con turbios préstamos privados, combinadas con los millones de pesos en gastos que repentinamente comenzó a hacer, han generado dudas sobre el origen de los fondos.

La investigación por enriquecimiento ilícito contra el funcionario, que actualmente avanza en los tribunales, va recabando evidencias que complican aún más la situación del exvocero presidencial, quien se niega a ofrecer explicaciones al respecto.

Según él, guarda silencio para “no obstaculizar el trabajo del Poder Judicial”.

El FMI, como se desprende del documento, no está de acuerdo.