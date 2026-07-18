Deschamps listo para la cortina final mientras Francia enfrenta a Inglaterra en el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo

Didier Deschamps pronunció un emotivo discurso de despedida en la víspera de su último partido como entrenador de Francia, declarando que el equipo nacional es “lo más hermoso que me ha sucedido” mientras se prepara para liderar Les Bleus contra Inglaterra en el partido por el tercer lugar en el estadio Hard Rock en Miami mañana.

Deschamps estará en el banquillo por última vez el sábado, poniendo fin a una década y media de trabajo que produjo un triunfo en la Copa del Mundo en 2018 y un segundo lugar en 2022.

“Siento mi responsabilidad con respecto al partido. No es un amistoso”, dijo Deschamps. “No es el que hubiéramos preferido, pero está aquí. Hay un tercer puesto en juego, así que tengo el deber, junto con mi equipo y los jugadores, de hacer todo para lograr este objetivo final, que quizás ciertamente es menos importante”.

“Está programado, hay un objetivo, así que eso es todo lo que ocupa mi mente. Cuando hay una victoria y sonrisas y alegría, son momentos maravillosos.

“Cuando eso no es así, es menos agradable, pero tienes que aceptarlo. Salir fue ciertamente en parte nuestra culpa, es decir, el área técnica, y también indudablemente debido a la calidad de este equipo español, que elevó el nivel. Tienes que aceptarlo. Tenemos este partido por delante, y luego unas vacaciones. Las necesitan.”

El impacto de la derrota del martes se sintió más allá del marcador. William Saliba salió después de solo 30 minutos en el Estadio AT&T en Arlington, reemplazado por Maxence Lacroix del Crystal Palace, al no poder continuar debido a un problema en la espalda que había estado gestionando durante todo el torneo.

Informes han sugerido que el defensor del Arsenal podría necesitar cirugía antes de la nueva temporada, y Deschamps fue franco sobre la magnitud de lo que Saliba ha estado soportando.

“La lesión de William Saliba es problemática. Se hicieron pruebas. Su lesión no ha empeorado. Ha tenido eso, desafortunadamente para él, desde marzo, así que lo manejó, apretó los dientes. Y en un momento dado, el dolor, desafortunadamente para él y para nosotros, era en un grado que no era soportable.”

Deschamps también abordó el impacto que la situación de tarjetas amarillas de Adrien Rabiot tuvo en su pensamiento y en el rendimiento de Francia contra España, basándose en su propia experiencia como jugador en circunstancias similares.

Luego viene Adrien. En la primera pausa de enfriamiento, vino a verme y dijo, ‘Entrenador, no puedo jugar normalmente más. No puedo jugar mi juego más’. Disculpe por poder entender porque fui un jugador y me encontré en dos situaciones de semifinales con una tarjeta amarilla sobre mí.

Hoy, eso no es así porque está limpio. Le dije, ‘Adminístralo, evita dejar tu pie arrastrando porque eso puede llevar a…’. Hubo una acción donde fue una decisión justa. Jugué esos partidos pero fui una sombra de mí mismo, porque siempre tienes el freno de mano puesto, la espada de Damocles sobre tu cabeza.

¿Podría haber hecho las cosas de manera diferente? Sí, pero no sé cómo habría resultado. Hace mucho tiempo me hice la pregunta de ‘¿y si?’ Lo hice, tomé decisiones basadas en lo que creí en ese momento con los elementos, mi experiencia y teniendo en cuenta todo lo que sabía. Después, eso deja margen para interpretaciones, ahí lo tienes.

Respecto a la condición física de Kylian Mbappé, Deschamps agregó: “Está disponible.” El capitán de Francia entra en el partido por el tercer lugar empatado con Lionel Messi en ocho goles, con Harry Kane y Jude Bellingham con seis cada uno.

“Siempre hay incentivos motivacionales, pero Kylian no necesita un incentivo”, dijo Deschamps. “Es mejor terminar tercero que cuarto. Vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de lograr este objetivo, y Kylian también lo hará como capitán.”

El entrenador de Francia también ofreció una evaluación de Michael Olise, quien luchó por imponerse en la semifinal contra España.

“No estaba en su mejor nivel, al igual que otros jugadores”, dijo Deschamps. “Hablé extensamente con él, sin entrar en secretos. Aún tiene, a pesar de todo, un margen de progresión.

“Lo que es capaz de hacer hoy en comparación con lo que solía hacer? ¿Será mejor? Por supuesto que será aún mejor. ¿Se beneficiará Desire Doue, quien es un formidable jugador de 21 años, que está jugando su primer Mundial, de esto? Claro. Todo depende de los personajes y las personalidades, también.”

Deschamps mostró su lado más emocional al abordar la importancia del sábado como el capítulo final de su carrera internacional, que comenzó cuando asumió el cargo en 2012 tras la salida de Laurent Blanc.

“Tenemos que jugar y respetar el juego. Sin duda, si no hubiera este partido para jugar, sería mejor para Inglaterra y para nosotros, pero es el Mundial y está el tercer lugar como objetivo, y vamos a hacer todo para lograr este objetivo final.

“¿Cuántos equipos se fueron a casa? Había 44 antes de las semifinales, así que estamos aquí. No tenemos el partido que queríamos y esperábamos tener, pero tenemos uno.

“Hay un deber cuando llevas esta camiseta. Lo he dicho desde 2012. Está ahí porque hay una responsabilidad de llevar esta camiseta para los millones de franceses que están detrás de nosotros, que estaban emocionados, que estaban decepcionados, y para la joven generación.

“Sé muy bien que el telón final es mañana. Sin hacer llorar a nadie, no creo que nadie vaya a llorar aquí, sé que la selección nacional francesa me va a extrañar.

“Pero tuve el privilegio durante 15 años de estar ahí arriba con esta camiseta, experimentando momentos magníficos y momentos más difíciles. Luego la vida continúa y no sé de qué estará hecha, pero soy de naturaleza positiva. Sé que también será bueno.

“La selección nacional francesa, con todo lo que puede implicar, en mi vida profesional es lo más hermoso que me ha sucedido, y tomó 25 años de mi vida. 25 años de la vida de un hombre, de una mujer, deja una marca, y deja una marca aún mayor porque quedan recuerdos inolvidables. Pero lo importante siempre está por delante.”