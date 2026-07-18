La paz sea la promesa

El fallecido SÃ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder, que murió en mayo de 2025, fue una persona extraordinaria. Era cineasta y activista, columnista y político. Escribía guiones de películas y producía música. Era un narrador ingenioso y un enérgico comunista. Lo veía en el barrio de Cihangir en Estambul en la década de 2010, saliendo de su apartamento, luciendo una de sus chaquetas de cuero características. Como decimos en turco, ‘los alumnos de sus ojos sonreían’ todo el tiempo.

En los primeros años de la década de 2010, Ã–nder desempeñó un papel clave en el ‘Proceso de Solución’ entre kurdos y el estado turco. La iniciativa hizo que algunos turcos se dieran cuenta de cómo los derechos de los kurdos habían sido pisoteados violentamente por el estado durante un siglo, pero aquellos con una inclinación más nacionalista estaban indignados por la ‘capitulación ante terroristas’ del gobierno.

Ã–nder y sus compañeros negociadores lograron culminar en una ley de ‘fortalecimiento de la integración social’ de rebeldes kurdos armados en la sociedad turca. Un alto al fuego llevaría al desarme y, con suerte, a la tan ansiada paz entre turcos y kurdos.

El 27 de mayo de 2013, poco después de que el gobierno cancelara las celebraciones del Día del Trabajo y cerrara el Parque Gezi de Estambul para construir un centro comercial, vi a Ã–nder cerca del lujoso Hotel Divan, parado entre un árbol y una excavadora. Las cámaras lo rodeaban, un diputado electo, mientras intentaba explicarse a un oficial de policía de civil. Él quería paz y democracia, y se negó a elegir entre ellas. El hecho de que turcos y kurdos estuvieran negociando la paz no significaba que el gobierno pudiera destruir un parque público, que durante mucho tiempo había servido como punto de encuentro para la comunidad queer, y acelerar el ecocidio de Estambul.

Ã–nder resultó herido durante las protestas que evolucionaron en una sentada al estilo de Occupy Wall Street en el Parque Gezi y otras plazas públicas de Turquía. Desfilando junto a anarquistas, activistas LGBTQ+ y jóvenes ambientalistas, Ã–nder parecía haber regresado a su juventud marxista. El levantamiento que inició ayudó a salvar uno de los últimos espacios verdes restantes de Estambul.

Menos de un mes después de que Ã–nder falleciera, el PKK declaró el fin de su lucha armada de 41 años; el 11 de julio, el PKK comenzó el proceso de dejar las armas. Sin embargo, el ataque a la democracia turca continúa. Algunas de las figuras más populares del país, incluido el ex líder del HDP, Selahattin DemirtaÅŸ, continúan tras las rejas. En la superficie, hay pocas razones para tener esperanzas en un resurgimiento de la democracia turca en un futuro cercano.

Sin embargo, a medida que comienza el nuevo año, el optimismo de Ã–nder me sonríe desde más allá de la tumba. Si él podía ser optimista en su camino a una celda de prisión, ¿tenemos derecho a ser pesimistas? Ese será su legado para mí: un optimismo revolucionario.