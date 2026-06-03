Peabo Bryson, amado cantante de La Bella y la Bestia y Un Mundo Ideal, fallece a los 75 años

Peabo Bryson, cuya increíble voz adornó la cima de las listas y le valió dos premios Grammy por clásicos de películas de Disney como “La Bella y la Bestia” y “Un Mundo Ideal”, ha fallecido a la edad de 75 años.

Su familia confirmó la noticia a Rolling Stone, afirmando que el veterano cantante falleció tras sufrir un derrame cerebral y “transicionó en paz a las 5:00 p.m. ET la noche del martes 2 de junio de 2026, rodeado del amor de su familia y de aquellos más cercanos a él.”

“Estamos tremendamente conmovidos por el torrente de amor, oraciones y apoyo de fans, amigos y colegas de todo el mundo”, dijo la familia en un comunicado. “Aunque nuestros corazones están destrozados, encontramos consuelo en saber cuánto querían a Peabo y cuántas vidas fueron tocadas por su voz y su espíritu generoso. Su legado y su música perdurarán para las generaciones venideras.”

Nacido el 13 de abril de 1951 en Greenville, Carolina del Sur, Bryson comenzó su carrera profesional en la música después de terminar la secundaria. Tras girar con Moses Dillard a finales de la década de 1960, lanzó su álbum debut, “Peabo”, en 1976, y firmó con Capitol Records un año después. Regresaría a Capitol después de un periodo con Elektra Records, donde prestó su voz para la canción tema de la telenovela “One Life to Live” en 1985.

A lo largo de su prolífica carrera, Bryson se hizo conocido por su tenor impecable y sus notables reservas de habilidad técnica, colaborando con otros destacados cantantes de R&B como Sam Cooke y Brian McKnight. Destacadamente, lanzó un álbum de dúos románticos con Roberta Flack en 1983 que incluía el éxito “Tonight I Celebrate My Love.”

Especializado en baladas emotivas como “Estoy Tan Enamorado de Ti”, “Déjate Llevar por el Sentimiento”, “Si Es Realmente Amor”, “Siente el Fuego” y “A Través del Fuego”, lanzó alrededor de 20 álbumes, logró 17 éxitos en el Top 20 de R&B y lanzó tres álbumes certificados como oro. Alcanzó nuevas audiencias después de grabar canciones tema para “La Bella y la Bestia” y “Aladdín” de Disney, creando dúos icónicos como “La Bella y la Bestia” con Céline Dion en 1993 y “Un Mundo Ideal” con Regina Belle en 1994 para “Aladdín”.

“Si pudiera decirte las emociones que siento casi todos los días: agradecimiento por uno, humildad por otro, y validación. No como piensas, sino validación en la fe que he mantenido en mí mismo y en aquellos a mi alrededor, y en la persona que he logrado mantenerme siendo”, dijo Bryson a Rolling Stone en 2018. “Estoy realmente feliz por eso. Me gusto. Y me gusta que no sienta la necesidad de dar a conocer mis logros a nadie, gritárselos a nadie. Pero, si alguien parara a investigar, no hay nadie como yo.”