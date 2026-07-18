Las 5.000 muertes por calor en Alemania: lo que revelan las cifras

Un golpe de calor comienza con dolores de cabeza, mareos y pérdida del conocimiento. El sistema de regulación del cuerpo falla, lo que hace que la temperatura corporal aumente a niveles potencialmente mortales. Puede seguir insuficiencia orgánica múltiple y muerte. Pero los médicos rara vez registran muertes que puedan atribuirse directamente al calor. Según la Oficina Federal de Estadística de Alemania, entre 2004 y 2014 se registraron una media de 21 casos de este tipo cada año.

Las 5.120 muertes relacionadas con el calor en Alemania en 2026 hasta el 28 de junio, publicadas por el Instituto Robert Koch (RKI), son, por tanto, una estimación. Pero eso no significa que la figura haya surgido de la nada. “Se basa en una correlación estadística”, afirma Alexandra Schneider, meteoróloga, epidemióloga y subdirectora del Instituto de Epidemiología de Helmholtz Munich.

Vínculo estadístico entre temperaturas y muertes

Esta estimación se encontró comparando las cifras de muertes recopiladas por la Oficina Federal de Estadística de Alemania con las tendencias de temperatura durante un período determinado medidas por el Servicio Meteorológico Alemán. Sólo en la última semana de junio, murieron alrededor de 23.600 personas. La temperatura media semanal (es decir, la temperatura media diurna y nocturna en el transcurso de una semana) fue de 26 grados centígrados. El RKI supone que las muertes relacionadas con el calor se producen a partir de una temperatura media semanal de 20 grados centígrados.

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El número de muertes en esa última semana de junio fue casi un 30% mayor que el promedio de períodos comparables de años anteriores, cuando murieron alrededor de 18.200 personas. Para estimar el número de muertes relacionadas con el calor, los investigadores modelaron cuántas muertes habrían ocurrido en condiciones con temperaturas de no más de 20 grados Celsius.

Los investigadores también ajustan ciertos factores de confusión, explica Schneider. Utilizando este método, el RKI estima que hubo 5.120 muertes relacionadas con el calor, de las cuales 4.310 ocurrieron sólo en la última semana de junio.

Las olas de calor son particularmente desafiantes para las personas que trabajan al aire libre Imagen: Benjamin Westhoff/dpa/Picture Alliance

Alexandra Schneider considera verosímil la estimación y afirma que esperaba una cifra de esta magnitud. El epidemiólogo criticó en el pasado la metodología del RKI. “Si las temperaturas fluctúan mucho en una semana, utilizar un promedio semanal puede suavizar esos extremos y llevar a una subestimación de las muertes”, explica. “Esta vez, sin embargo, hacía mucho calor”.

Más muertes relacionadas con el frío que con el calor en Alemania y Europa

Lo mismo se aplica a las muertes relacionadas con el frío que a las relacionadas con el calor: son estimaciones basadas en un vínculo estadístico plausible. Durante los meses más fríos, las enfermedades respiratorias se vuelven más comunes. Las temperaturas frías también contribuyen a las enfermedades cardiovasculares, al igual que el calor, explica el epidemiólogo Schneider.

“En Europa, la mortalidad asociada al frío sigue siendo mucho mayor que la mortalidad asociada al calor”, afirma Schneider. “Pero estamos viendo un cambio lento”. ¿Podría el cambio climático conducir quizás a inviernos más suaves y, por tanto, a menos muertes? Los investigadores también han analizado esta cuestión y han modelado diferentes escenarios.

Independientemente de cuán favorables sean los escenarios, dice Schneider, todos apuntan a la misma conclusión: “el efecto neto, es decir, el número total de muertes, aumenta”. Esto se debe a que el aumento de las muertes atribuidas al calor es tan significativo que no puede compensarse con la disminución de las muertes asociadas al frío.

Las muertes relacionadas con el calor son sólo la punta del iceberg

Schneider dice que centrarse únicamente en el golpe de calor como causa de muerte relacionada con las altas temperaturas minimizaría enormemente el impacto del calor. “Es por eso que estos métodos estadísticos se utilizan para identificar y examinar los vínculos entre el calor y otras enfermedades crónicas”.

Ella misma ha contribuido a estudios que muestran una conexión entre el calor y determinadas enfermedades. “Pudimos demostrar que el calor ahora está fuertemente asociado con los ataques cardíacos”, dice Schneider. El calor nocturno también aumenta el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares.

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El calor ejerce presión sobre los socorristas y el personal hospitalario

Jonas Sonnenstuhl es paramédico en Teltow, Brandeburgo. “Todos sabemos que afecciones como los accidentes cerebrovasculares y los ataques cardíacos se vuelven más frecuentes y también pueden poner en peligro la vida más rápidamente”, dice.

Alexandra Schneider describe las muertes relacionadas con el calor como sólo la punta del iceberg. Incluso cuando las altas temperaturas no provocan la muerte, suponen una carga para la salud de las personas, especialmente de aquellas con enfermedades preexistentes.

Sonnenstuhl recuerda a un paciente de 17 años con una cardiopatía congénita que llamó a los servicios de urgencia durante la ola de calor. “Ese día mostró síntomas claros, que ya se podían atribuir a que su cuerpo estaba al límite”. Dificultad para respirar, mareos y alteración de la conciencia.

El calor también llevó al límite físico a los servicios de emergencia y al personal del hospital. El 28 de junio, cuando Sonnenstuhl trabajaba en un turno de 24 horas, la temperatura dentro de la ambulancia no bajaba de los 30 grados centígrados. La ropa protectora pesada, las botas con punta de acero y el trabajo físicamente exigente aumentaron la tensión.

Muchos departamentos de emergencia de hospitales no tienen aire acondicionado, y es incluso menos probable que las estaciones de emergencia lo tengan, dice Sonnenstuhl. “Tanto nosotros como el personal del hospital estábamos al límite”. Para las personas cuyo trabajo es salvar vidas, dice, mantenerse fresco en caso de emergencia es esencial.

Este artículo fue publicado originalmente en alemán.