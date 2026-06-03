Golf: Rabat acoge la cuarta edición de las International Series Marruecos

El Campo Rojo del Royal Golf Dar Es Salam, en Rabat, sede de las International Series Marruecos del 11 al 14 de junio de 2026.

Marruecos acogerá del 11 al 14 de junio de 2026 las International Series Marruecos, un torneo de golf valorado en dos millones de dólares, organizado en Rabat. Para esta cuarta edición, la Oficina Nacional de Turismo de Marruecos se suma al evento como socio presentador, bajo la marca Visit Marruecos.

La competición se disputa en el Campo Rojo del Royal Golf Dar Es Salam, en la capital marroquí. Creado en 2022, el evento regresa por cuarto año consecutivo. Reúne a jugadores de varios circuitos internacionales durante cuatro días. El torneo está co-sancionado por el Asian Tour y LIV Golf, el circuito financiado por el fondo soberano de Arabia Saudita, el Fondo de Inversión Pública. Los mejores jugadores en la clasificación anual de la Serie Internacional obtienen el ascenso a la LIV Golf League, con tres lugares disponibles en 2026.

Apoyo institucional marroquí

Desde su creación, el evento cuenta con el apoyo de la Real Federación Marroquí de Golf, presidida por el Príncipe Moulay Rachid. Los organizadores presentan el torneo como la culminación de un proceso de clasificación abierto a los jugadores marroquíes, desde las pruebas regionales hasta el circuito principal.

La llegada de la Oficina Nacional de Turismo de Marruecos asocia la competencia a la estrategia turística del país. Las autoridades buscan posicionar a Marruecos como destino de golf en la región de Oriente Medio y el Norte de África.

Una plataforma internacional

El campeón defensor, el zimbabuense Scott Vincent, defiende su título contra ex ganadores como el tailandés Jazz Janewattananond y el neozelandés Ben Campbell. Entre los inscritos también se encuentran dos ganadores de torneos de Grand Slam y capitanes del equipo LIV Golf, el estadounidense Bubba Watson y el español Sergio García.

“Este año marca nuestro cuarto torneo en Marruecos y el progreso observado en cada edición ha sido notable”, dijo Rahul Singh, director de la Serie Internacional.

El evento se produce pocas semanas después del 50º Trofeo Hassan II y de la 29ª Copa Lalla Meryem, disputados en el mismo campo del 18 al 24 de mayo. El Campo Rojo fue elegido curso del año por los jugadores del Asian Tour en 2025. Los resultados del torneo se conocerán el 14 de junio.