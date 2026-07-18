El ejército pone en marcha una nueva Compañía PSYOP centrada en África

El nuevo batallón de operaciones psicológicas más reciente del Ejército se centrará en África, mientras que Estados Unidos se aleja del combate directo contra militantes en el continente.

El miércoles 15 de julio, el 1er Comando de Fuerzas Especiales (Airborne) activó oficialmente la Compañía Delta, 7º Batallón de Operaciones Psicológicas. La nueva compañía asistirá al batallón en su misión de operaciones psicológicas bajo el Comando Africano de los Estados Unidos. Según el Ejército, la Compañía Delta, o “Compañía Drongo”, como ya se le conoce, trabajará en operaciones psicológicas “en entornos disputados” y apoyará operaciones de contingencia en el continente.

La nueva compañía se estableció como parte de un esfuerzo de transformación dentro de las fuerzas de operaciones especiales del Ejército, que a su vez forma parte de un cambio más amplio en curso dentro del servicio.

El Capitán del Ejército Richard Koch, el primer comandante de la compañía, dijo en la ceremonia de activación en Fort Bragg, Carolina del Norte, que “a partir de hoy, comenzamos el arduo trabajo de construir esta compañía desde cero, construyendo un equipo que estará listo para operar y ganar en cualquier entorno. El legado comienza hoy.”

El apodo de la Compañía Delta, “Drongo”, proviene de un pequeño pájaro en África. A pesar de su tamaño, es un depredador, y según el Ejército, debe su éxito a su capacidad para imitar a otros animales y alejar la competencia. Es el tipo de subversión que les gusta hacer a las unidades PSYOP del Ejército.

El 7º Batallón de Operaciones Psicológicas, con sede en Fort Bragg, se activó en 2011. Anteriormente estaba asignado al 4º Grupo de Operaciones Psicológicas (Airborne), conocido públicamente por sus ominosos y alucinantes videos de reclutamiento, pero ahora es orgánico al 3er Grupo de Fuerzas Especiales (Airborne). Al igual que otras unidades PSYOP, su misión es menos directamente violenta y más orientada a dar forma e influir en las personas en espacios disputados u ocupados.

El Ejército ha estado revisando su doctrina de guerra de la información y psicológica en los últimos años, desactivando comandos de información más antiguos y estableciendo unidades más pequeñas enfocadas en contrarrestar las campañas psicológicas y de desinformación enemigas. Pero el 4º Grupo de Operaciones Psicológicas ha estado expandiéndose, y esta nueva compañía se convierte en la última incorporación a él.

La creación de la compañía se produce en medio de un cambio en la estrategia militar de los Estados Unidos en África. Aunque Estados Unidos ha intensificado su guerra aérea en Somalia contra el Estado Islámico y al-Shabab, ha retirado varias unidades de combate de otros países, incluyendo el cierre de bases de drones en Níger. Después de comenzar misiones de combate en Nigeria a finales de 2025, el Comando África de los Estados Unidos retiró tropas de combate a principios de este mes. El jefe del Comando África, el General Dagvin Anderson, señaló que la estrategia estadounidense se centra en fortalecer las capacidades de las naciones asociadas en la lucha contra el terrorismo. Los esfuerzos para ello incluyen misiones conjuntas de entrenamiento y el establecimiento de una nueva academia de drones en Marruecos.

[Contexto: El nuevo batallón de operaciones psicológicas del Ejército se enfoca en África como parte de un cambio en la estrategia militar de EE. UU. en el continente; Verificación de hechos: corrección relacionada con la afiliación del 7º Batallón de Operaciones Psicológicas al Grupo 4 de Operaciones Psicológicas (Airborne)].