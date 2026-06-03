Barry no puede nadar, Richie Hawtin, lidera la gira del festival australiano de Bizarro 2026.

Barry Can’t Swim, Interplanetary Criminal y Richie Hawtin (también conocido como Plastikman) son los artistas principales para el festival de 2026 de Bizarro en Australia, que se llevará a cabo en tres ciudades de la costa este durante un fin de semana largo en octubre.

Los pesos pesados de la música electrónica liderarán la acción del fin de semana del Día del Trabajador en Overtone, programado para el viernes 2 de octubre en Musgrave Park en Gold Coast/Kombumerri; Freeform, el sábado 3 de octubre en Sidney Myer Music Bowl, Melbourne/Naarm (presentado en colaboración con Crown Ruler); y Mode, el domingo 4 de octubre en Cockatoo Island/Wareamah en Sydney/Eora.

Cada línea artística respectiva es única y “centrada en el mismo ADN que celebra la música electrónica en pistas de baile de día a noche, al mismo tiempo que son esculpidos individualmente por las ciudades y espacios que los rodean”, según un comunicado de Bizarro, el promotor con sede en Sídney.

Aunque la escena de festivales de Australia está en un estado de cambio, con eventos emblemáticos como Bluesfest, Splendour in the Grass y muchos otros tomando un descanso o cancelándose por completo, los eventos de música dance están siguiendo un ritmo diferente.

El informe de “Soundcheck” de Creative Australia de 2024 mapeó el circuito de festivales de la nación y descubrió que la música dance era el género principal, representando casi uno de cada cuatro festivales en estas partes. El dinero es escaso, pero a los australianos les encanta una fiesta. Una prueba más llegó esta semana, cuando la superestrella local de EDM Dom Dolla agotó las entradas para su espectáculo de regreso en el Marvel Stadium de Melbourne en tiempo récord, un momento histórico para la música electrónica en estas partes, según los promotores Untitled Group y Frontier Touring.

La venta general para los festivales Overtone, Freeform y Mode comenzará el jueves 11 de junio, con el portal de acceso anticipado abriendo el día anterior, el miércoles 10 de junio.

– Contexto: Bizarro es un promotor de eventos con sede en Sídney. – Verificación de datos: Los festivales mencionados y los artistas principales son reales y están confirmados para el evento.