Messi entrena solo mientras Argentina realiza su primera sesión de práctica para el Mundial

Messi trabaja en “ejercicios específicos” mientras se recupera de la fatiga muscular en el tendón de la corva izquierdo antes del Mundial.

Lionel â€Œâ€ŒMessi ha entrenado solo â â durante la primera sesión de práctica de Argentina en su campamento base en los Estados Unidos, donde el equipo se reunió esta semana para sus preparativos para la Copa del Mundo.

Los campeones defensores de la Copa del Mundo realizaron su primer entrenamiento previo al torneo en Kansas City, Missouri, el lunes.

El capitán del â â Inter Miami ha estado lidiando con fatiga muscular en el tendón de la corva izquierdo â â desde el 24 de mayo, pero se espera que esté listo para el primer partido de Argentina contra Argelia el 16 de junio en Kansas City.

Messi, de 38 años, se unió a Argentina en su base de entrenamiento y trabajó en “ejercicios específicos” junto con varios compañeros que también están lidiando con problemas de condición física.

“Los jugadores que sufren de molestias y lesiones continúan trabajando con el equipo de fisioterapia en ejercicios específicos en la cancha y están progresando bien”, dijo la Asociación de Fútbol de Argentina.

Argentina, número tres del mundo, jugará su último partido de preparación contra Islandia el 9 de junio en Auburn, Alabama.

Messi, dos veces Jugador Más Valioso de la MLS y ocho veces ganador del Balón de Oro, está compitiendo en su sexta Copa Mundial, un récord. El mediocampista es el líder “de todos los tiempos” de Argentina en partidos internacionales (198) y goles (116) desde que debutó con la selección nacional en 2005.