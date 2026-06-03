Devoradores de conejos

Sellal kui Ameerika linnad kulutasid miljoneid dollareid murukamara kultiveerimisele, kasvatasid NÃµukogude linnad enda Ã¼mber aina laienevat haljendavate aianduskooperatiivide vÃ¶Ã¶ndit. LÃ¤Ã¤ne vaatlejad liigitasid aianduskooperatiivid primitiivseteks paikadeks, mis on mÃµistetud kaduma suuresti sellepÃ¤rast, et neil puudub linlik infrastruktuur nagu kanalisatsioon, vesi, elekter, prÃ¼givedu ning neis leidub vÃ¤he tÃ¤navaid vÃµi sillutatud alasid. Aiapidajad sÃµitsid oma maalappidele busside ja rongidega ning edasi lÃ¤ksid jala vÃµi jalgrattaga. Aiad olid omavahel Ã¼hendatud jalgradadega. Aiapidajad ammutasid vett kaevudest vÃµi kogusid seda vihmaveetÃ¼nnidesse. Nad kergendasid end vÃ¤likÃ¤imlates, raputades peale saepuru vÃµi turvast, et lehka kinni lÃ¼Ã¼a. Nad kogusid oksi ja halge, mida oma Soome tÃ¼Ã¼pi ahjudes pÃµletada. SedamÃ¶Ã¶da kuidas aina rohkem perekondi endale neljasaja- kuni tuhanderuutmeetrilisele krundile tillukesed majad pÃ¼sti pani, kasvas asustustihedus.

Ilma sanitaarinfrastruktuurita oleksid suvilakogukonnad vÃµinud kergesti muutuda getodeks, mis kubisevad bakteriaalsetest patogeenidest, kus lahtised kraavid uhuvad mulda veekogudesse ning kuhjuv prÃ¼gi meelitab ligi nÃ¤rilisi. Teistes majandussfÃ¤Ã¤rides olid nÃµukogulased vÃ¤ga jubedad haldurid. Neil oli raskusi toidu toimetamisega turgudele, nii et pÃµllumajandustoodang kuhjus ja roiskus. Neil oli raskusi kvaliteedikontrolli ja varustusahelatega, nii et mÃ¤gede kaupa trÃ¼kimaterjali, varuosi, tÃ¶Ã¶riistu ja ehitusmaterjale jÃ¤i lageda taeva alla mÃ¤danema vÃµi roostetama. Samal ajal mÃ¼rgitasid maad, vett, Ãµhku ja toitu kiiritus, raskemetallid, keemilised toksiinid ja nitraadid. Aiamaauniversumi prÃ¼gi osas joonistub aga vÃ¤lja hoopis teistsugune pilt. Ehituskoodeksid ja ettekirjutused juhendasid aiapidajaid ehitama madaltehnoloogilisi sanitaarsÃµlmi. Plaanid Ãµpetasid rajama kompostihunnikuid ning kuivkÃ¤imlaid, mis olid patogeenide leviku tÃµkestamiseks vooderdatud savi ja kividega. Eeskirjad nÃµudsid, et iga krunt oleks Ã¼mbritsetud mitmekesise pÃ¼sitaimede valikuga, mis hoiaksid kinni mulda, tarbiksid vett, seoksid sÃ¼sinikuheitmeid ning annaksid toitu lindudele ja mesilastele. Koodeksid keelasid majade rajamise veekogude ligidale ja hoone pindala ei tohtinud Ã¼letada 25 ruutmeetrit â€“ mis on umbes sama suur kui tÃ¤napÃ¤eva minimajad. Niisuguseid ettekirjutusi peab tÃ¤napÃ¤eva rohearhitektuur parimaks praktikaks. Kui nÃµukogude aianduskooperatiiv oleks tÃ¤napÃ¤evane eeslinnaarendus, siis vÃµidaksid selle planeerijad jÃ¤tkusuutlikkuse eest auhindu, nagu Washington DC-s juba juhtubki.

Enamik inimesi ehitas oma aiamajakesed ise kÃ¤sitÃ¶Ã¶riistade abil, kuid ehitusmaterjali oli raske kÃ¤tte saada. Kui tormituuled suuri metsaalasid laastasid, oli nÃµukogude inimestel Ãµigus tuulemurrust puitu lÃµigata. Aiapidajad kasutasid muudki raiskuminevat (sest raiskuminek oli nÃµukogude majanduse korrakohane osa). Nad vÃµtsid matti kasutamata ehitusmaterjalidest ehitusplatsidel ning tegid vahetuskaupa sÃµpradega, kes pÃ¤Ã¤sesid ligi liigseina kuhjuvatele kaupadele.

Selle sÃµpradevahelise vahetuskaubanduse kohta Ã¼tles mulle suvilaomanik Mart Pungo: â€žInimesele ei makstud rahas. Selle eest oleks sind vÃµidud kinni panna. Sa andsid talle lihtsalt pudeli viina, ja tema jagas sinuga heal meelel meie sotsialistlikku vara! Kui ta vahele jÃ¤i, ei saanud teda teha kurjategijaks, ta oli lihtsalt joodik.â€œ

Raisku lÃ¤ks vÃ¤ga vÃ¤he. Piret Valk kirjeldas, kuidas tema vanaema kasutas kile-kotti seni, kuni see rebenes. Siis lÃµikas ta selle ribadeks ja kudus ribadest matte. Pungo juhatas restorani. Pudelid, mida taarasse ei saanud anda, ummistasid tÃ¤navat tagaukse taga. Ta viis need koju ja ehitas neist oma suvila vÃ¤lisseinad (mÃµelgem vitraaÅ¾idele!) ning vÃµlvitud kasvuhoone. Ida-Eestis Narvas on Pungo naivistlik arhitektuur nii armastatud, et turismibussid teevad regulaarselt siin peatuse tema loomingu imetlemiseks. Suvilaehitajad kÃ¤isid prÃ¼gimÃ¤gesid, jÃµekaldaid ja linnaservi puistamas, andes minemavisatud materjalidele uue elu. Nad nÃ¤gid end linna koristajatena, linliku Ã¶kosÃ¼steemi saneerijatena.

Kuna Paides ei olnud aiandit, vÃµtsid aiapidajad lÃ¤hedase kolhoosi ning hÃ¼ljatud mÃµisaaia Ãµuna- ja ploomipuudelt ning marjapÃµÃµsastelt pistikuid. Nad pookisid teadaolevalt head vilja kandva puu oksi kÃ¼lmakindlatele alustele. Tiiu vanemad vahetasid teiste aianduskooperatiivi liikmetega seemneid. Seda jagamismajandust vÃµib veel praegugi nÃ¤ha. Enamiku aedade peenardes kasvab Ã¼hesugune taimevalik â€“ erkoranÅ¾ saialill, roosad ja punased roniroosid, pontsakad peiulilled, haralised tillikroonid, rohelised porgandipealsed, punased peedilehed ja Ãµrnad valged kartuliÃµied. Needsamad taimed korduvad Ã¼hest suvilast teise lÃ¤bi tervete aianduskooperatiivide. Suvila-aiandajate kokkuhoidlikkus, eneseusaldus ja materiaalne autonoomia ilmutavad hoolt ja jÃ¤tkusuutlikkust, mida NÃµukogude ajalooga harva seostatakse.

Ãœhe kollektiivi aiapidajad tÃ¶Ã¶tasid koos, naaberkooperatiivide inimestega oli neil vÃ¤idetavalt vÃ¤he tegemist. Eestis olid olemas vene ja eesti kooperatiivid. Inimesed rÃ¼hmitusid ka suvilaÃ¼henduste siseselt. Mulle oli teejuhiks Henn Sokk: â€žSee siin oli linnaametnike kooperatiiv. Seal oli tehasekooperatiiv. Seal eemal olid kaks Gulagist lahti saanud meest. Nemad moodustasid omaette kooperatiivi.â€œ

Aiapidajad said kohalikest majanditest keemilisi vÃ¤etisi, kahjuri- ja umbrohutÃµrjevahendeid ning kasutasid neid. Aga enamik sotsioloogide kÃ¼sitletud aiapidajaid teatas, et nemad pÃ¼Ã¼avad keemilisi vahendeid mitte kasutada. â€žKui putukas kapsalehte nÃ¤rib, siis pole sellest midagi, sest see putukas on looduse tasakaalule kasulikâ€¦ Nii et mina oma peenramaad ei pritsi,â€œ Ã¼tles kÃ¼sitlejaile Ã¼ks naine Venemaal.Â Ãœks eesti aednik Ã¼tles: â€žKui ma kemikaale kasutaksin, poleks see enam toit.â€œ Tuuli Reinsoo seletas mulle: â€žMind Ãµpetati taimi jÃ¤lgima, et mida nad teevad, mida neil vaja on. Rabarber vohab kaevu kÃµrval, tema vajab kÃµvasti vett. LehtkÃ¶Ã¶giviljad on vastupidavad ja suudavad kasvada tuulistes kohtades. Kurgid on tundlikumad.â€œ VÃ¤ikestes, mitmekesiseid taimi lÃ¤bisegi tÃ¤is istutatud aedades oli kahjureid kergem vaos hoida kui suurtel monokultuurilistel pÃµldudel.

Tiiu Ã¼tles, et kui nende aed Paides korra juba kasvama sai, ei kÃ¤inud tema pere enam poest toitu ostmas. Nad sÃµid vÃ¤rskeid aiasaadusi, aga ka tootsid endale ise seda, mida nÃµukogude poodidest kÃ¤tte ei saanud. Nad valmistasid suhkrupeedist suhkrut. Pihlakamarjad kÃ¤isid saia sisse raskesti kÃ¤ttesaadavate rosinate asemel. Neil olid kanad, kellelt saadi mune ja liha, ning sadade kaupa kiiresti paljunevaid kÃ¼Ã¼likuid, kes andsid liha ja nahku. Tiiu vedas nÃ¤o viltu: â€žEnam ma kÃ¼Ã¼likuliha ei sÃ¶Ã¶. Sai mÃµÃµt tÃ¤is.â€œ

Kui Paide aianduskooperatiivide arvukus kasvas esimeselt tosinalt krundilt enam kui tuhandele, kasvatasid elanikud juba rohkem toitu, kui ise aasta jooksul Ã¤ra suutsid sÃ¼Ã¼a. Nad jagasid kotitÃ¤ite kaupa kartuleid, peete ja kurke sugulastele. MÃ¼Ã¼sid tomateid, mis kilekasvuhoonetes vohasid. Ikkagi jÃ¤i neile liiga palju toitu. Tiiu vanemad viisid oma Ã¼leliigsed aedviljad, munad ja kÃ¼Ã¼likunahad linnavalitsusse. LinnavÃµimud ostsid neid kokku. Kaubad jÃµudsid kohalikesse poodidesse, kuid peagi ujutas aedade kÃ¼llus vÃ¤ikelinna vÃ¤hesed poed Ã¼le. Linnajuhid hakkasid mÃ¼Ã¼ma aednike toodangut teistele linnadele. KÃµige tulusama lepingu tegid nad Leningradi kaubitsejatega, vahetades toidukaupu vÃ¤ga nÃµutavate konserveerimisvahendite, kangakaupade ning vÃ¤lismaa romaanide haruldaste tÃµlgete vastu. Kapsaid Camus'de vastu vahetades rikastasid aiad nii tarbijate kui ka kultuurielu.

Paide on tÃ¼Ã¼piline NSV Liidu vÃ¤ikelinna nÃ¤ide. 1950. aastate lÃµpuks tuli umbes kolmandik kogu NÃµukogude Liidu pÃµllumajandustoodangust eraviisilisest maaviljelusest. KÃ¼sitlused nÃ¤itavad, et Ã¼ks linnaaed tootis vÃ¤hemalt 200 kilo puuvilju ja marju ning 250 kilo aedvilju, millest piisas, et varustada neljaliikmelist perekonda terveks aastaks toidukraamiga.

Sellal kui vÃ¤ikemaavaldused olid vÃ¤ga produktiivsed, kÃ¤is nÃµukogude tÃ¶Ã¶stuslik pÃµllumajandus jÃ¤rjest alla. 1970. aastate hakul panid planeerijad tÃ¤hele, et kolhooside tegelik toodang ei jÃµua nende jaoks planeeritud pÃµllumajanduslikele eesmÃ¤rkidele ligigi. 1977. aastal muutus nÃµukogude pÃµllumajanduse kriis meeleheitlikuks. PÃµllumajanduse tootlikkus pÃ¼sis Ã¼hesugusena, ehkki maaharimisse tehtavad investeeringud kasvasid. Toidupuudusega silmitsi seistes vÃµtsid NÃµukogude juhid vastu jÃ¤rjekordseid seadusi, millega anti aina rohkem riigi maad eraaedade kasutusse ning jagati laene suvilate ja istanduste rajamiseks. Eramajapidamistest tulevate pÃµllumajandussaaduste osakaal nÃµukogude majanduses kasvas veelgi.

1981. aastal, kui kioskitesse jÃµudis uus populaarne ajakiri KÃ¶Ã¶giviljaaed (Priusadebnoje Hozjaistvo), kasutas kommunistliku partei peasekretÃ¤r Leonid BreÅ¾nev riigi suurimat poliitilist sÃ¼ndmust â€“ Kommunistliku Partei Kongressi â€“ selleks, et kriipsutada alla iga linna horisondil haljendavate tillukeste aedade tÃ¤htsust: â€žKogemus nÃ¤itab, et niisugused maalapid [aianduskrundid] vÃµivad olla tÃ¤htis lisaallikas liha, piima ja muude toiduainete tootmiseks. Individuaalsed kÃ¶Ã¶gi- ja puuviljaaiad, kodulinnud ja kariloomad on osa meie Ã¼hisest rikkusest.â€œ Selle aja peale olid pooled kÃµigist NÃµukogudemaa majapidamistest â€“ 46,6 miljonit perekonda â€“ aianduskollektiivide liikmed. Kolm neljandikku neist linnades. Aianduskollektiividesse astus palju rohkem inimesi kui kommunistlikku parteisse. AiandusÃ¼hingud olid NÃµukogude ajaloo kÃµige vastupidavam ja populaarsem liikumine.

Aiad olid populaarsed mitmel muulgi pÃµhjusel peale toidukasvatamise. Suvistel koolivaheaegadel lÃ¤ksid linnalapsed vanavanemate juurde aiamaale, kus oli puhas Ãµhk, ruumi mÃ¤ngida ning vÃ¤rske toit. PensionÃ¤rid teenisid aiasaaduste mÃ¼Ã¼giga pisut pensionilisa. Kui nÃµukogude inimesel oli vaja patakat raha, et maksta auto vÃµi korteri eest, siis ei pÃ¶Ã¶rdunud ta mitte perekonnaliikmetest arstide vÃµi muude professionaalide, vaid koduse vanaemakese poole, kes oli kimp kimbu haaval peterselli mÃ¼Ã¼es oma pangaarve priskeks nuumanud.

Aiad aitasid nÃµukogude inimestel leida ka oma kohta suures ja rÃµhuvas impeeriumis. Inimesed liikusid NÃµukogude Liidus palju ringi, tÃ¶Ã¶lesuunamiste, sÃµjavÃ¤eteenistuse vÃµi arreteerimiste ja kÃ¼Ã¼ditamiste tagajÃ¤rjel Ã¼les juurituna. Anu Printsmanni vanemad tulid LÃµuna-Eestist ja jÃ¤id pidama Kohtla-JÃ¤rvele, kus tema isa kaevandas pÃµlevkivi. Keemikust emal oli tÃ¶Ã¶koht keemiatehases, kus maa seest kaevandatud pÃµlevkivi ja Ãµhust pÃ¼Ã¼tud lÃ¤mmastik seoti ammooniumvÃ¤etiseks tÃ¶Ã¶stusliku pÃµllumajanduse jaoks. Tehase korstnatest vonklesid vÃ¤lja pikad mustad suitsulindid, mille all Anu perekonnal oli aiamaalapp Ã¼he suletud kaevanduse kohal. Litsutud fossiilkÃ¼tuste vahele taevas ja maa all, harisid nad oma aeda. Anu sugulased tÃµid Kohtla-JÃ¤rvel kÃ¼las kÃ¤ies lÃµuna poolt kaasa seemikuid. Nad kasutasid taimesorte, et oma kodupinnast vÃ¤ljajuuritud perekonna lÃµhesid kokku traageldada. Anu luges taimi Ã¼les: â€žMeil oli hea tikker, mis pÃ¤rineb mu ema sÃ¼nnikohast. Meie Ãµunapuud olid poogitud vanaema aia sortidest. Tomatid olid saanud nime isa ema jÃ¤rgi.â€œ

Kui eestlased said nÃµukogude lÃ¼nkliku tarbijavÃµrgustiku aukude lappimiseks pÃ¶Ã¶rduda laiema suguvÃµsa ja lapsepÃµlvesÃµprade poole, siis Venemaalt Eestisse tulnud sisserÃ¤ndajad nagu Svetlana Trofimova pidid omade vahenditega lÃ¤bi ajama. Svetlana sai lÃ¤hedaseks oma suvilakooperatiivi teiste liikmetega Tallinna lennujaama lÃ¤hedal. Nad hoidsid Ã¼ksteise lastel silma peal. Naabrid ajasid Ã¼le heki juttu, jagasid omavahel saaki ja aitasid kaasa ehitamisel. Aiapidajad rÃ¤Ã¤kisid tihti oma soovist â€žkÃ¤ed mullaseks tehaâ€œ. Parimad â€žmagusadâ€œ mullad olid nende jutu jÃ¤rgi tumedat vÃ¤rvi, kerged kobestada, kihasid putukatest ja vihmaussidest. Vastupidiselt suuri masinaid kasutavatele talunikele tÃ¶Ã¶tasid aiapidajad paljalt kÃ¤tega. Aedvilja- ja lillepeenraid kaevates vahetasid kasvatajad oma mullaga mikroobe. Andes Ã¤ra kodus kasvatatud toitu, jagasid aiapidajad oma mikrobioomi ka sÃµpradega. Nii nagu Washington DC sisserÃ¤ndajad, kasutasid ka nÃµukogude migrandid selliseid bioloogilisi vahetusi paremaks kohanemiseks uue elupaigaga. NÃµukogude teadus rÃµhutas kasvatuse tÃ¤htsust loomuse, keskkonnamÃµjude tÃ¤htsust geneetika ees. Mikrobioloogia ja epigeneetika hiljutised avastused Ãµigustavad seda fookust. Aiakollektiivid olid Ã¼hekorraga nii kultuurilised kui ka bioloogilised kokkutoojad.

Kodul on palju kaastÃ¤hendusi. Paljudele 1980. aastate lÃµpul elanud inimestele tÃ¤hendas kodu kriisi ning NÃµukogude majanduse ja riigi kokkuvarisemist. 1987. aastal, kui toitu jÃ¤i poodides Ã¼ha vÃ¤hemaks, pÃ¶Ã¶rdus Ã¼lemnÃµukogu presiidiumi esimees Mihhail GorbatÅ¡ov aianduskooperatiivide poole nagu teisedki NÃµukogude liidrid enne teda. Ta innustas kodanikke ennast ise Ã¤ra toitma. Valitsus vÃµttis vastu korraldused, millega aiamaa hankimine tehti lihtsamaks. Aianduskooperatiivid levisid Ã¼le sadade tuhandete hektarite pÃµllumajandusliku maa, mille raskustes vaevlevad kolhoosid olid sÃ¶Ã¶ti jÃ¤tnud.

1980. aastate lÃµpul sai riigiettevÃµtetel ja asutustel otsa raha oma tÃ¶Ã¶tajatele palga maksmiseks. Palga asemel said tÃ¶Ã¶tajad puhuti pakikese oma ettevÃµttes toodetud toitu vÃµi kaupu, mida vahetada selle vastu, mida neil vaja oli. See vahetuskaubanduse sÃ¼steem oli kohmakas. Mina elasin sel sÃ¼ngel ajal Moskvas. 1990. aastal ronisid pikka aega stabiilsena pÃ¼sinud hinnad 200% kÃµrgemaks ega kavatsenudki pidama jÃ¤Ã¤da. Inimese terve elu jooksul kogutud sÃ¤Ã¤studest piisas Ã¼heksainsaks turulkÃ¤iguks. Minu korteriperenaine Ã¼tles, et toit on nii kallis, et ta on hakanud kaalus alla vÃµtma. Ta nÃ¤itas mulle â€ženneâ€œ ja â€žpÃ¤rastâ€œ fotosid, pisut kekutades, et oma vastselt saledat figuuri vÃ¤lja nÃ¤idata. Ta oli halastamatult positiivne isik: â€žNii on parem. Ei olnud meil vaja nii palju vorsti sÃ¼Ã¼a.â€œ

Aga asjad lÃ¤ksid halvemaks. 1992. aastal, pÃ¤rast NÃµukogude Liidu lagunemist, jÃ¤i toit veel napimaks ja inflatsioon vÃ¤ljus kontrolli alt. Kui sÃ¼gispÃ¤evad jÃ¤rjest pimedamaks lÃ¤ksid, meenutasid moskvalased massilist nÃ¤ljahÃ¤da, mida nende esivanemad olid pidanud taluma kommunistliku riigi esimestel aastakÃ¼mnetel, ning varusid voodi alla kartuli- ja peedikotte.

Vastuseks haarasid veel miljonid nÃµukogude inimesed kÃµplad kÃ¤tte. Zinaida Vassiljeva vanaisa oli elu jooksul tÃµusnud kÃ¼lapoisist sÃµjavÃ¤einseneriks ning rahvusvaheliseks konsultandiks. Tema ja ta naine, kes samuti pÃ¤rines kÃ¼last, armastasid veeta oma puhkust Krimmi rannal pÃ¤ikesevarju all, mitte daatÅ¡as pori sees tuhnides. 1990. hakul oli ta aga sunnitud minema tagasi oma sÃ¼nnikÃ¼lla ja taotlema endale seal aianduskrunti. Tema jaoks tÃ¤hendas tagasiminek kÃ¼lla ja aiapidamine sotsiaalse tÃµusu alandavat tagasipÃ¶Ã¶ramist. Ehkki see kÃ¼la asus Venemaa loodeosas â€žohustatud pÃµllumajanduse tsoonisâ€œ, omandas aiamaalapp suure tÃ¤htsuse kogu suguvÃµsa varustamisel kÃ¼lmakindlate aedviljade ning soojadel aastatel ka maasikate ja tomatitega.

Tallinnas kiirustasid tehasedirektorid, kes tÃ¶Ã¶tajatele palka maksta ei suutnud, rajama uusi laialdasi aianduskomplekse, et rahuldada nende tÃ¶Ã¶tajate vajadusi, kes pidid ennast ise Ã¤ra toitma. Dvigateli tÃ¶Ã¶tajad laiendasid lennujaama juures asuvaid aedu. Keemiatehase tÃ¶Ã¶tajad mÃµÃµtsid endale vÃ¤lja teise tohutu aedlinnaosa Maardu linnast pÃµhja pool. Nende uute aianduskooperatiivide ilmumine peegeldas riigi ja majanduse lagunemist. Enam ei projekteerinud majakesi arhitektid, ei kiitnud linnaametnikud heaks plaane ega kehtestanud koodekseid. Inimesed ehitasid, mida ainult oskasid, sellest, mida vaid kÃ¤tte said. Sileda Skandinaavia disaini asemel meenutasid hilisnÃµukogude aiamaad majandussurutise-aegseid hurtsikuid Washingtonis jÃµe idakaldal, mis olid kokku klopsitud kÃ¤ttejuhtunud materjalidest. Mures Ã¼ha tÃµusva kuritegevuse pÃ¤rast, ehitasid aiapidajad kÃµrgeid tarasid ning investeerisid vahikoertesse, kettidesse ja lukkudesse.

Kui meditsiiniteenused kokku varisesid ja apteegid tÃ¼hjaks jÃ¤id, hakkasid aiapidajad end harima ravimtaimede alal. Nad kirjeldasid, kuidas saialill on hea valu ja krampide vastu. Keeda see lÃ¤bi, sega hanerasvaga â€“ ja ongi sul salv pÃµletus- ja muude haavade jaoks. Kortslehte soovitati kurguhaiguste vastu. PÃµdrakanep pidi aitama kevadvÃ¤simuse vastu ning andma toitaineid ja jÃµudu. Samuti pidi see tÃµstma meeste potentsi.

Ajal, mil enamik palgatÃ¶Ã¶tajaid olid tÃ¶Ã¶tud vÃµi palgata, said aiad otsustava tÃ¤htsusega sissetulekuallikaks. 1990. aastatel tekkis Olena Palko isal konflikt, mis muutis tema tÃ¶Ã¶ talumatuks. Ta hakkas jooma. Olena ema rÃ¤Ã¤kis mehele augu pÃ¤he, et see tÃ¶Ã¶lt Ã¤ra tuleks. KÃ¼ll nad mingi muu vÃµimaluse leiavad. Sel ajal andis sÃµltumatu Ukraina valitsus kolhooside maad Ã¤ra igaÃ¼hele, kes ainult tahtis. Olena vanemad omandasid vÃ¤ikese, umbes tuhanderuutmeetrise krundi oma vÃ¤ikelinna Å eptivka kÃ¼lje all LÃ¤Ã¤ne-Ukrainas. Olena isa sukeldus aiapidamisse. Ta pani maha pikkade vagude kaupa kÃ¶Ã¶givilju ning rajas viljapuuaia. Ta luges aiandusajakirju ning kÃ¤is pÃµllumajandusnÃ¤itustel. Ta eksperimenteeris uute seemnete ja sortidega, mida tellis posti teel. Kogu perekonnalt oodati tÃ¶Ã¶panuse andmist isa ja vanavanemate aiamaal. Terve nÃ¤dalavahetuse ja pÃ¤rast kooli kÃ¼Ã¼rutas Olena koos vanemate ja vanavanematega aias vagude kohal. Et aeg tÃ¶Ã¶d tehes mÃµnusamalt sujuks, jutustas Olena vanaema teistele Ã¼mber oma lemmikromaane. Transpordivahendiks oli neil kÃµigest kaks jalgratast viie inimese peale. Jalgrattaga veeti kaevust vett pÃµllule. Vanemad sÃ¤ttisid rattale tasakaalu kartulikotte, et neid koju vedada. Olena jaoks oli aed nende vaesuse ja meeleheite sÃ¼mbol, kuid teised linnaelanikud aiandasid samamoodi.

â€žMe ostsime Ãµli, jahu, soola ja mÃµnikord liha, ja sellega asi piirdus. ÃœlejÃ¤Ã¤nud toit tuli aiast. Suurt muud meil ei olnud. Kui meil oli kÃµvasti suvikÃµrvitsaid, siis me sÃµime neid. Kui kapsad olid kidurad, siis kapsast ei saanud.â€œ

Nad veetsid pikki pÃ¤evi hapendades ja vekkides. Olena osaks langes alandav tÃ¶Ã¶ mÃ¼Ã¼a kohalikul turul ja bussipeatuses kasti seest aiasaadusi.

â€žSaime oma marjade ja lehtkÃ¶Ã¶giviljade eest ainult sandikopikaid. SamahÃ¤sti kui ei midagi. Aga me olime nii vaesed, et sedagi oli vaja.â€œ

HÃ¤bitundel on nÃµukogude kultuuris sÃ¼gavad juured. Kui teleekraanidele ilmus vÃ¤lismaa meedia, said nÃµukogude inimesed teada, et LÃ¤Ã¤ne elu klantsiva kirevuse kÃµrval nad tÃ¤it mÃµÃµtu vÃ¤lja ei anna.

1991. aastal kaotas Svetlana Trofimova oma tÃ¶Ã¶koha Dvigateli tehase tuumaseadmete tootmise tsehhis. Iseseisval Eestil ei olnud tuumarelvi ega mingit plaani neid omandada. â€žSeal olime tÃ¶Ã¶tanud mÃµlemad abikaasaga. Ã„kitselt olime tÃ¶Ã¶tud. Mingit raha kusagilt Ã¼ldse ei tulnud. Siis pÃ¤Ã¤stis meid aed. Meil oli kaks poega toita. Kasvatasime kÃµike, mida saime. Kartuleid, sibulaid, lehtkÃ¶Ã¶givilju, kÃµrvitsaid, tomateid, kurke. Meil oli puuvilju, mustsÃµstraid, punaseid sÃµstraid, arooniaid ja vaarikaid. Ma mÃ¼Ã¼sin kÃµnniteel meie aiasaadusi. Ma polnud just Ã¼lemÃ¤Ã¤ra uhke seda tehes. Aga meil oli muidugi seda raha vaja.â€œ

Raske on kujutleda Svetlanat ja teismelist Olenat seismas hallis vihmapihus vÃ¤ikeste kastide kohal, kus sees pikavarreline petersell, till ja sibulad. Kui paljudest sellistest naistest kÃµndisin ma mÃ¶Ã¶da, kulgedes lÃ¤bi NÃµukogude Liidu lagunemise jÃ¤rgsete linnade? Nad olid kohal hilja Ãµhtul ning vara hommikul, sadagu vihma vÃµi lund. MetroosissepÃ¤Ã¤sude ees kÃ¶ssitades olid nad nÃµukogudejÃ¤rgse lagunemise tunnimehed.

Svetlana luges sÃµrmede peal Ã¼les aastaid, mil ta perekond Ã¼ksnes aia varal kuidagi lÃ¤bi vedas. SÃµrmed said otsa. Terve tosin aastat kraapis endine tuuma-

tehnik Ã¤raelamiseks maad.

KÃµikjal endises NÃµukogude Liidus kasvas aianduskooperatiivide arv 1990. aastail peaaegu kahekordseks, juba ainuÃ¼ksi Venemaal 13 miljonilt 22 miljonile. Sama kÃ¼mnendi vÃ¤ltel langes Ã¼lisubsideeritud tÃ¶Ã¶stusliku pÃµllumajandussektori toodang peaaegu poole vÃµrra. Suured riigimajandid harisid 100 miljonit hektarit, kuid 1999. aastaks tootsid nad kokku vÃ¤hem kui kÃµik perekondlikud aiamaalapid kÃµigest 10 miljonil hektaril. Ãœks leedu traktorist mÃ¤rkis suurmajandi ja aia tootlikkuse tohutu vahe kohta: â€žKÃµik kasvas iseenesest! â€¦ AusÃµna, ma kasvatasin oma pisikesel maalapil ilma mingi tehnikata kÃ¼mme korda rohkem kapsaid kui riigimajand iganes, vaatamata kÃµigile tema kemikaalidele.â€œ

NÃµukogude tÃ¶Ã¶stusliku pÃµllumajanduse alla kÃ¤ies asendasid kombainidel troonivaid pÃµllumehi takuste kottidega aiapidajad linnalÃ¤hirongides. Inseneride, diplomaatide, professorite, uksehoidjate ja liinitÃ¶Ã¶tajate kasvatatud toit mÃ¤ngis otsustavat rolli kardetud nÃµukogudejÃ¤rgse nÃ¤ljahÃ¤da Ã¤rahoidmisel. Aiapidajate panus tÃ¶Ã¶stuslikku tootmisse kahekordistus 1990. aastail, tÃµustes 26%-lt 52%-ni. 1996. aastal kasvatasid vÃ¤ikeaiapidajad juba 91,9% kÃµigist Venemaa kartulitest, mis on vÃµtmetÃ¤htsusega toiduaine. See on jalustrabav, arvestades, et kogukondlikud aiandajad kasutasid kÃµigest 1,5% pÃµllumajanduslikust maast. LÃ¤Ã¤ne majandusteadlased kirjutasid nÃµukogude sotsialismilt turukapitalismile Ã¼lemineku stimuleerimiseks kokku â€žÅ¡okiteraapiaâ€œ retsepti, kuid see ravim ei suutnud tagada piisavalt toitu 287 miljonile kodanikule. Selle asemel tÃµid toidu inimeste lauale hallis tsoonis tegutsevad, ei sotsialistlikud ega kapitalistlikud aianduskooperatiivid.

Ja NÃµukogude Liit ei olnud ainuke. Samamoodi tulvasid linlased 1990. aastail aialappidele Kuubas, vastuseks NÃµukogude Liidu toetuste lÃµppemisele ning Ameerika kehtestatud uutele sanktsioonidele. 2002. aastaks kasvatasid vÃ¤ikeaiapidajad 60% kÃµigist vÃ¤rsketest toiduainetest Kuubas â€“ riigis, mis oli pikka aega enamiku pÃµhitoiduainetest sisse vedanud, kasvatades ise ekspordiks suhkruroogu ja tubakat. Kodus kasvatatud vÃ¤rsked puuviljad ja aedviljad suurendasid Kuuba toidujulgeolekut ja parandasid Ã¼ldist toitumust. Ida-Euroopas kasvatas endale toidu osaliselt vÃµi tervenisti ise 35% kuni 60% elanikkonnast. Vaid vÃ¤hesed asjatundjad panid tÃ¤hele seda imet, et sotsialismilt kapitalismile Ã¼lemineku suhtelises rahumeelsuses hoidsid nÃ¤ljahÃ¤da Ã¤ra miljonid tillukesed aiamaalapikesed.

Ãœks Ã¤riliselt kÃµige edukamaid riigimajandeid NÃµukogude Eestis asus Tallinna linnaserval. Pirita sovhoos spetsialiseerus kasvuhoonelillede kasvatamisele. Pikk katusega kaetud tÃ¤nav Ã¼hendas mitmel hektaril laiuvaid parkimisplatsisuuruseid kasvuhooneid, millest igaÃ¼hes kasvatati eri lillesorti. KÃ¼ttetorustik kÃ¤is lÃ¤bi klaaslagede ja pÃµrandad olid raskete valurauast istutuslaudadega sektoriteks jagatud. Kogu kompleks oli mÃ¤Ã¤ratu. TÃ¶Ã¶taja vÃµis lageda taeva alla vÃ¤ljumata kÃµndida maha tervelt viie ja poole jalgpallivÃ¤ljaku pikkuse maa, et jÃµuda sovhoosi klubisse ja baari. Selle kristallpalee tuled pÃµlesid terve Ã¶Ã¶, valgustades LÃ¤Ã¤nemere kÃµrgeid rannapanku nagu mingid Broadway reklaamtahvlid. Kasvuhoonekompleksil oli oma, gaasil tÃ¶Ã¶tav keskkÃ¼ttekatel, et lilli talvel soojas hoida. Boilerit toitis ja kastmisvett andis oma tiik. Pirita Lillekasvatussovhoos pÃµletas taimset minevikku, et rahuldada iha eksootiliste botaaniliste aarete jÃ¤rele, mis tÃ¤nu fossiilkÃ¼tustele vÃµisid kasvada kus tahes, mis tahes aastaajal, mis tahes kliimas.

Pirita Lillekasvatuse NÃ¤idissovhoosi poolt atmosfÃ¤Ã¤ri saadetud sÃ¼sinik kerkis, et seguneda heitgaasidega kivisÃ¶eahjudest, mis meenutasid aegu, mil Karl Marx pani kirja kuulsad sÃµnad â€žkÃµik kindlaks peetu haihtub Ãµhkuâ€œ, kirjeldades oma igapÃ¤evast ujumist lÃ¤bi 19. sajandi Londoni sÃ¼sinikdioksiidist paksu sudu. Kahe sajandi jagu atmosfÃ¤Ã¤ri paisatud sÃ¼sinikku toimib samamoodi nagu Pirita Lillekasvatussovhoosi klaaspaneelid, vangistades gaase ja soojust, muutes planeedi kasvuhooneks, mis on palju suurem kui suurimgi nÃµukogude megaprojekt.

TÃ¤napÃ¤eval on kasutuses vaid Ã¼ksikud Pirita kasvuhoonete osad. Sovhoos erastati juba aastaid tagasi. Mitmed tÃ¶Ã¶tajad ostsid endale omad kasvuhooned ning jÃ¤tkasid lillede kasvatamist, kuid suurem osa kompleksist varises aegamisi kokku, jÃ¤Ã¤des puhkama purunenud klaasi peenardena. Ma kÃ¼lastasin seda koos oma sÃµbra Linda Kaljundiga. Sattusime kokku varem riigimajandis tÃ¶Ã¶tanud vanaldase abielupaariga. Nende kasvuhoone pakatas viinamarjadest, kurkidest, kÃµrvitsatest ja tomatitest. Nad olid usinasti ametis, kuid tegid pausi, et meiega juttu ajada, kuni Linda tomateid ostis ja mulle eesti keelest tÃµlkis.

Aednik nÃ¤itas meile pÃµlevkivi kÃµrvalsaadust, paksu musta tÃµrva, mida ta veega segas ja viinamarjade peale pritsis, et lehtedel levivat jahukastet tappa. Ta selgitas, et nÃµukogude ajal kasutasid nad taimehaiguste ja kahjurite tÃµrjumiseks kasvuhoonete monokultuurses keskkonnas tervet pestitsiidide arsenali. Nad pihustasid mÃ¼rke ilma respiraatorite vÃµi kaitserÃµivastuseta, Ã¼tles ta. Paljud tema kaastÃ¶Ã¶tajad, kelle Ã¼lesandeks oli pritsimine, said vÃ¤hi ja surid 30-aastaselt vÃµi nii. Ta pani nende surma toksiinide arvele.

Kasvuhoonelilli kasvatati keemiliste nitraatide varal, soojendati naftasaadustega ning kaitsti kahjurite eest naftatÃ¶Ã¶stuse kÃµrvalsaadustega. SisepÃµlemismootorid vedasid Ãµisi laiali Ã¼le kogu NÃµukogude Liidu asuvatesse lillepoodidesse, haiglakioskitesse ja sanatooriumidesse. Kui buketid olid Ã¤ra ostetud, rÃ¤ndasid need kÃ¤est kÃ¤tte ja jÃµudsid onkoloogiapalatitesse, kus patsiendid need vastu vÃµtsid. Lilledel ja vÃ¤hipatsientidel oli Ã¼ks Ã¼hisjoon. Naftakeemiasaadused, mis kÃ¼llastasid Ãµite vaskulaarstruktuuri, ringlesid ka kemoteraapiat saavate patsientide kehades. Nii lilled kui ka patsiendid olid petromodernsuse saadused.

Aga see on kÃµigest osa suuremast loost. Pirita sovhoosi tÃ¶Ã¶tajad elasid sealsamas lÃ¤hedal individuaalelamutes, mille suuri Ãµueaedu harisid nad pÃ¤rast tÃ¶Ã¶pÃ¤eva lÃµppu hoopis teistmoodi. Nad ehitasid omaenda, palju vÃ¤iksemad kasvuhooned, mis soojenesid passiivselt pÃ¤ikese jÃµul. Majade Ã¼mber laiusid aiamaad, kus kasvas tavaline valik viljapuid ja marjapÃµÃµsaid. Lillekasvatussovhoosis ekstraheerisid Pirita lillekasvatajad mulla pindmisest kihist toitaineid. Kodus ehitasid nad mulda altpoolt Ã¼lespoole. Oma vabal ajal said kasvuhoonefarmerid aednikeks. PalgatÃ¶Ã¶ juurest koju kÃµndinud, lÃ¤ksid nad petromodernsuselt Ã¼le retromodernsusele.

Missugune on retromodernsus? NÃµukogude aiapidajad tegid lÃµpu ekstraheerimistsÃ¼klitele, mis kurnasid mulla vÃ¤lja ning viisid repressioonideni ja massiliste nÃ¤ljahÃ¤dadeni Tsaari-Venemaal ning stalinistlikus NÃµukogude Liidus. Ja nad said seejuures ka abi. SÃµjajÃ¤rgse NÃµukogude Liidu seadused ja kultuuriinstitutsioonid aitasid kaasa aianduskogukondade kujundamisele. Sellal kui Ameerika ametnikud vÃµtsid vastu sadade kaupa linnamÃ¤Ã¤rusi murukamara kasvatamise kohta, toetasid nÃµukogude mÃ¤Ã¤rused aianduskooperatiive ja kaitsesid veekogusid, muldi ning rahvatervist. Riik investeeris miljardeid maaeraldistesse, haridusse ja botaanilistesse teenustesse. Riigi suunatud teleprogrammid, ajakirjad, raamatud ja kursused Ãµpetasid aiapidajaid komposti tegema, Ãµiget istutamis- ja saagikoristusaega mÃ¤Ã¤rama, saadusi sisse tegema, viljapuid pookima ning kahjuritega vÃµitlema. Riigi puukoolid aretasid spetsiaalselt potipÃµllumeeste jaoks vastupidavate sortide seemneid ja seemikuid.

Ãœle maailma toodavad vÃ¤iketalunikud hinnanguliselt Ã¼he kolmandiku maailma toidust. Enamasti kujutletakse neid talunikke asuvat globaalses lÃµunas, ent ometi on just Venemaal ja endise sotsialistliku bloki maades potipÃµllumeeste arv maailma suurim. NÃµukogude kÃ¶Ã¶giviljaaiad olid majanduslikult kÃµige edukam ja jÃ¤tkusuutlikum tootmisharu kogu NÃµukogude riigis. NÃµukogude aiapidaja riik ehitas Ã¼les terve aparaadi, et hÃµlbustada inimajaloo suurimaks kujunenud linnaaianduse Ã¼ritust.

Ã•nnetuseks lahkusid need NÃµukogude seadused ja maa Ã¼hisomand, mis olid kaitsnud aedu, sellesama rongiga, millega lahkus sotsialistlik riik. Buldooserid lÃ¼kkasid maatasa tuhandeid NÃµukogude Liidu lÃµpuajal kaootiliselt rajatud aedu, nagu nÃ¤iteks nood Tallinna lennujaama lÃ¤hedased. Aiapidajad â€“ enamasti ilma Eesti kodakondsuseta vene keele kÃµnelejad â€“ ei sÃ¶andanud protestiks hÃ¤Ã¤ltki tÃµsta.

Kui ma Svetlanalt mitu aastat pÃ¤rast tema aianduskogukonna maatasa tegemist kÃ¼sisin, mida see oli tema jaoks tÃ¤hendanud, siis ta ainult pilgutas silmi, pÃ¼Ã¼des pisaraid tagasi hoida. Hiljem Ã¼tles ta mulle, et oli pÃ¤rast oma maalapi hÃ¤vitamist kuude kaupa ainult nutnud. â€žSee oli nii valus, nii valus! Ma leinasin seda kaotust veel palju aastaid.â€œ

Eestis vÃµeti 2000. aastatel vastu uued seadused, mis vÃµimaldasid inimestel erastada oma suvilate aluse riigimaa. IhaldusvÃ¤Ã¤rsetes piirkondades ehitasid inimesed sinna suuremad majad ning asendasid kartulid ja marjapÃµÃµsad muruplatside ja batuutidega. JÃ¤rk-jÃ¤rgult muundusid Eesti aleveid ja linnu Ã¼mbritsenud suured aianduskooperatiivid Ã¤Ã¤re- ja eeslinnadeks.

Aedlinnaosade rohevÃ¶Ã¶ndi lagunedes sÃµidavad eestlased rohkem kui Ã¼kski teine Euroopa rahvas autodega, sedamÃ¶Ã¶da kuidas uued aianduseeslinnad laienevad. Riik tugineb oma energiavajaduse rahuldamiseks vÃ¤heefektiivsele pÃµlevkivile ning impordib rohkem toitu kui kunagi varem. Selle tagajÃ¤rjel on kasvuhoonegaaside emissioonid Eestis Euroopa Liidu kÃµige kÃµrgemate seas. 2023. aastal vÃµitis Tallinn Euroopa Rohepealinna tiitli. Kahjuks hilines see auhind mÃµne aastakÃ¼mne vÃµrra.