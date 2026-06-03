Sitios web de medios del Reino Unido reciben poder para bloquear a Google de usar sus artículos en la búsqueda de IA

Los editores en línea y las organizaciones de noticias ahora pueden bloquear su contenido para que no aparezca en los resúmenes de inteligencia artificial de Google en los resultados de búsqueda en el Reino Unido, anunció la autoridad de competencia británica.

La Competition and Markets Authority (CMA) dijo que el nuevo requisito “pondría a los editores, como las organizaciones de noticias, en una posición más fuerte para negociar acuerdos de contenido con Google”.

Muchas organizaciones de medios de comunicación se han quejado de que han visto una disminución en el tráfico de clics a sus sitios web, y por lo tanto en sus ingresos, desde que Google comenzó a colocar resúmenes de inteligencia artificial en la parte superior de su página de búsqueda. Muchas personas leen esto sin hacer clic en el periodismo original.

Hasta ahora, los sitios web tampoco podían optar por no permitir que su contenido fuera raspadp para obtener resúmenes de inteligencia artificial sin retirarse también de la búsqueda tradicional de Google. Dada la dominancia en el mercado de la empresa, esto habría reducido la visibilidad de su periodismo.

La News Media Association, que representa a los editores de noticias del Reino Unido, incluido The Guardian, dijo que la decisión era un “paso significativo hacia la igualdad de condiciones y la construcción de una economía digital justa y transparente donde el contenido premium sea adecuadamente respetado y compensado de manera justa”.

Google dijo que comenzaría a probar un nuevo control a partir del miércoles en un subconjunto de sitios web de medios con sede en el Reino Unido, lo que permitiría a los propietarios administrar cómo aparecen sus enlaces y contenido en sus funciones de búsqueda de inteligencia artificial, con el objetivo de implementar los controles a nivel mundial.

Las nuevas medidas se encuentran entre las anunciadas por la CMA para reducir la influencia de Google en la búsqueda, que la autoridad dijo que “aseguraría un trato más justo para los editores y los consumidores y mejorarían los servicios de búsqueda de Google en el Reino Unido”.

Dijo que ahora Google tendría que asegurarse de que el contenido de los editores fuera correctamente atribuido, utilizando enlaces claros, en los resultados de búsqueda generados por inteligencia artificial, para aumentar la confianza del consumidor.

La CMA dijo que las nuevas medidas se encontraban dentro del régimen de competencia de mercados digitales del Reino Unido, y seguían a su decisión de designar a Google como proveedor de servicios generales de búsqueda con estatus estratégico. Fue en enero cuando se propuso la idea de poder optar por no participar en un resumen de búsqueda de IA.

Sarah Cardell, la directora ejecutiva de la autoridad, dijo: “Es crucial que los editores de contenido, incluidas las organizaciones de noticias, tengan un poder de negociación adecuado sobre cómo se utiliza su contenido”.

Llamó a esto un “requisito mundial-primero en los servicios de búsqueda de Google en el Reino Unido” y dijo que permitiría un “tratamiento justo, una mayor transparencia y una elección significativa para empresas y consumidores”.

Google representa más del 90% de las búsquedas generales en el Reino Unido, según la CMA, y como resultado los editores y las organizaciones de noticias han dependido de los resultados de búsqueda para llevar usuarios a sus sitios web.

La CMA ha estimado anteriormente que la publicidad en búsquedas cuesta el equivalente a casi 500 libras esterlinas por cada hogar del Reino Unido al año, lo cual podría mantenerse bajo control con una competencia efectiva.

Dijo que Google anunció cambios significativos en su plataforma de búsqueda en mayo, que podrían cambiar fundamentalmente cómo se presentan los resultados de búsqueda a los usuarios del Reino Unido. El nuevo requisito de conducta también se aplicaría a estos cambios, dijo la CMA, agregando que vigilaría la conducta de Google y evaluaría las implicaciones para las empresas.

Tom Lewis, un abogado de competencia en Geradin Partners y ex director de la CMA que representa a los editores de noticias en temas de búsqueda en Google, dijo que los cambios ayudarían a los editores de noticias a mantener cierto control sobre cómo la empresa estadounidense utiliza su trabajo.

“La CMA debería ser felicitada por abordar este tema. Están buscando abrir la competencia en las principales plataformas digitales,” dijo, agregando que el plan de Google de implementar cambios a nivel mundial era una “gran victoria”.

La autoridad dijo que haría más anuncios relacionados con el negocio de búsqueda de Google en las próximas semanas.

Google dijo en una publicación de blog publicada el miércoles que estaba colaborando con reguladores como la CMA “para asegurarse de que los propietarios de sitios web tengan las herramientas adecuadas a medida que evolucionan las preferencias de los usuarios”.

Mrinalini Loew, la directora general de Google Search Ecosystem, dijo que estaba comenzando a probar una herramienta que permitirá a los propietarios de sitios web administrar cómo aparecen sus enlaces y contenido en sus funciones de búsqueda de inteligencia artificial, como los resúmenes de IA y el modo de IA.

“Estamos comenzando a implementar estas funciones en un subconjunto de propietarios de sitios web en el Reino Unido, lo que permitirá una prueba exhaustiva antes de implementarlas a nivel mundial,” dijo.

Loew agregó que el control no se utilizará como una señal de clasificación para los resultados de búsqueda fuera de las funciones generativas de búsqueda de IA,.