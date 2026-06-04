El gusano barrenador carnívoro regresa a EE.UU. después de 60 años, amenazando el rebaño de ganado

Se ha detectado en Texas un parásito carnívoro que se había mantenido fuera del ganado estadounidense durante décadas, amenazando la industria ganadera y el suministro de alimentos del país en un momento en que los precios ya son altos.

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El caso del gusano barrenador del Nuevo Mundo fue confirmado en una cría de tres semanas en La Pryor, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, dijo la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, el miércoles por la noche.

Las larvas de la mosca parásita se alimentan exclusivamente de tejido vivo de animales de sangre caliente.

Si bien la mosca es capaz de infectar a humanos y mascotas, estos casos son raros y representan poco riesgo para el público en general, según los expertos.

El parásito no representa una amenaza para la seguridad alimentaria, pero un brote más amplio aún podría costarle a la industria ganadera miles de millones de dólares y ejercer presión adicional sobre los precios de la carne de vacuno, que ya se encuentran en niveles récord.

El caso es la primera detección confirmada de gusano barrenador del Nuevo Mundo en Texas desde 1966, y es el único caso confirmado identificado en el país hasta ahora, dijo Rollins.

Esto sigue a meses de advertencias de funcionarios agrícolas y líderes de la industria ganadera de Estados Unidos y Texas, mientras la plaga avanzaba constantemente hacia el norte a través de México hacia la frontera estadounidense.

“Durante meses, el gusano barrenador ha avanzado rápidamente a través de México a pesar del plan de juego existente del USDA”, dijo el miércoles el comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, y agregó que “en lugar de utilizar todas las herramientas disponibles, el USDA actuó demasiado lentamente y se basó únicamente en una solución parcial que lleva años implementar por completo”.

Miller también ha pedido al presidente Donald Trump que tome el control directo de la respuesta del gobierno y “utilice todos los recursos federales disponibles para enfrentar esta amenaza antes de que se convierta en un desastre agrícola en toda regla”.

Un contenedor de prueba con pupas de mosca teñidas se exhibe en una instalación para combatir la propagación del NWS hacia el norte y proteger el ganado estadounidense, en Edinburg, Texas, en febrero de 2019. Eric Gay / Archivo AP

El arma principal contra el gusano barrenador es una técnica de décadas de antigüedad que ha eliminado el parásito de los EE. UU. en el pasado: liberando moscas macho esterilizadas en las áreas afectadas. Dado que las hembras generalmente se aparean sólo una vez, aquellas que se aparean con machos estériles no pueden producir descendencia.

En un intento por contener la propagación del parásito, el USDA dijo que ha comenzado a liberar moscas estériles en el área y está invirtiendo fuertemente en nuevas instalaciones de producción de moscas estériles en Texas.

También estableció una zona de cuarentena de aproximadamente 12 millas alrededor del sitio y restringió el movimiento de animales de sangre caliente, incluidos ganado y mascotas, para fortalecer aún más la respuesta.

Los veterinarios estatales están instando a los ganaderos y dueños de mascotas dentro de la zona de cuarentena a seguir las restricciones de movimiento mientras continúan los esfuerzos de erradicación.

Rollins dijo que el USDA tiene suficiente confianza en sus preparativos como para creer que “no hay amenaza de infestación masiva”.

“Proteger nuestra industria ganadera es una cuestión de seguridad nacional de suma importancia, y el USDA no pierde tiempo en tomar medidas”, dijo Dudley Hoskins, subsecretario del USDA. “El USDA invirtió mucho en las herramientas necesarias para eliminar el NWS desde que los casos comenzaron a aumentar en Centroamérica y México. Estados Unidos ha derrotado esta plaga antes y lo haremos de nuevo”.

A diferencia de las enfermedades contagiosas del ganado, el gusano barrenador no se transmite directamente de un animal a otro. En cambio, las moscas hembras ponen huevos en heridas abiertas o aberturas del cuerpo.

Una vez que los huevos eclosionan, las larvas se introducen en la carne viva y se alimentan de los tejidos, lo que puede provocar infecciones graves y la muerte del ganado si no se tratan.

La cabaña bovina de Estados Unidos ya se encuentra en su nivel más bajo en 75 años, con un importante brote de gusano barrenador que amenaza con reducir aún más los suministros y aumentar los costos tanto para los ganaderos como para los consumidores.

El caso más reciente de gusano barrenador en humanos en Estados Unidos se identificó en Maryland el año pasado después de que un viajero regresara de El Salvador.

La persona se recuperó y los funcionarios federales de salud no encontraron evidencia de que el parásito se hubiera propagado a otras personas.