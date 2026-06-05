Argentina lidera a todos los campeones del mundo de este siglo en retención de jugadores de campo: ¿Tiene el equipo de Messi suficiente renovación?

Lionel Messi se dirige a su sexto copa del mundo con Argentina llevando una responsabilidad que nunca antes había enfrentado: defendiendo el titulo. En una nota a pie de página notable, el equipo anunciado por Lionel Scaloni cuenta con más jugadores de campo que regresan de una plantilla ganadora de la Copa del Mundo que cualquier otro campeón defensor en este siglo, lo que plantea la cuestión de si Tener ese núcleo experimentado es un activo o un pasivo de cara al torneo en México, Canadá y Estados Unidos..

Según una estadística publicada por Telemundo periodista Jaime Macías, Argentina ha retenido más jugadores de campo de su equipo campeón de 2022 que cualquier otra nación ganadora de la Copa del Mundo desde principios de siglo. De los jugadores que levantaron el trofeo en Qatar, 15 han sido convocados para la defensa del título de 2026y los 11 puestos restantes serán para jugadores que aún no han ganado una medalla de oro en la Copa del Mundo.

Vale la pena señalar que el formato ampliado de la lista de 26 hombres, introducido para la edición de 2022significa que el grupo de potenciales retornados ya era mayor que en cualquier ciclo anterior, lo que naturalmente infló el número de campeones disponibles para ser retirados.

Excluidos los porteros Emiliano â€œAtrásâ€ Martínez y Gerónimo Rullithe outfield players who lifted the World Cup in 2022 and have been named in Argentina’s 2026 squad are: Nicolas Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Lionel Messi, Lautaro Martinez and Thiago Almada.

¿Cuantos menos campeones, mejor?

A primera vista, recuperar el núcleo de una copa del mundo-Un equipo ganador parecería la estrategia más lógica para un campeón defensor. Sin embargo, el historial de este siglo cuenta una historia más aleccionadora: cuantos más campeones de la Copa del Mundo haya reciclado una nación defensora en el siguiente equipo, peores han tendido a ser sus resultados.

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España trajo a 14 jugadores de campo que regresan a la Copa del Mundo de 2014 después de ganar su primer título en 2010 y sufrir una humillante eliminación en la fase de grupos. Francia llevó a 13 supervivientes de campo desde su triunfo de 1998 hasta la edición de 2002 y tampoco logró sobrevivir a la fase de grupos con sólo un punto.

Italia y Alemania siguieron el mismo patrón maldito. Los Azzurri recuperaron a ocho jugadores de su equipo que ganó el título de 2006 y cayeron en la primera ronda en 2010, mientras que Alemania sufrió la misma salida temprana en 2018 con ocho regresados ​​de su grupo campeón de 2014.

Brasil, con ocho supervivientes de su equipo de 2002 de cara a 2006logró escapar de la fase de grupos, pero aún así no cumplió con las expectativas, cayendo en cuartos de final a pesar de contar con una generación de estrellas que incluía a Ronaldinho, Ronaldo Nazario y Adriano.

La transformación más exitosa de un campeón defensor provino de la Francia de Didier Deschamps. De cara al Mundial de 2022, solo trajo a siete supervivientes del equipo del campeonato de 2018.concretamente Benjamin Pavard, Raphael Varane, Lucas Hernández, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, y llegaron a la final, donde fueron derrotados por Argentina.

Los jugadores de Francia reaccionan en la tanda de penales de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2022 contra Argentina.

Si la tendencia del siglo se mantiene, La inusualmente alta tasa de retención de Argentina sería una señal de advertencia. Y, sin embargo, el formato de 2026 en sí proporciona una red de seguridad que los campeones defensores anteriores no tenían, con el campo ampliado de 48 equipos y una segunda oportunidad para los ocho mejores terceros clasificados haciendo que una eliminación absoluta en la fase de grupos sea considerablemente más difícil de lograr.

La renovación de Argentina para el Mundial 2026

Argentina, campeona consecutiva de la Copa América en 2021 y 2024, ganadora de la Finalísima de 2022 y actual campeona de la Copa del Mundo, llega al torneo en forma imponente. Su campaña de clasificación para la CONMEBOL produjo 38 puntos, el segundo mejor total de su historia.sólo por detrás de los 43 inscritos antes del Mundial de 2002.

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Un área que vale la pena monitorear es la edad promedio del equipoque se sienta en 29.1 de acuerdo a Mercado de fichajeslo que lo convierte en el más antiguo de los principales contendientes. Francia tiene un promedio de 27, España 26,8 y Portugal 28, mientras que Brasil supera a Argentina con 29,2. Dicho eso, el equipo ganador del Mundial de 2022 también tenía una edad promedio de 29,1 añospor lo que la experiencia, más que la juventud, ha sido claramente una piedra angular deliberada del enfoque de Scaloni.

Esa continuidad, sin embargo, viene con una adaptabilidad incorporada. En Qatar, una impactante derrota en el primer partido ante Arabia Saudita llevó a Scaloni a cambiar la alineación. dropping Leandro Paredes, Alejandro Gomez and Lautaro Martinez desde el once inicial y desatando Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez como los jugadores jóvenes que aprovecharon su momento y nunca lo soltaron.

Con esos tres titulares ahora establecidos en lugar de talentos emergentes, Scaloni también ha introducido sangre fresca al equipo para 2026. Las ocho incorporaciones de jardineros sin título de la Copa del Mundo son Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentin Barco, Giuliano Simeone, Nico Paz, Jose Manuel Lopez, Nicolas Gonzalez and Giovani Lo Celso.

Nico Paz (L), Giuliano Simeone (M) y Valentín Barco (R) de Argentina.

Estos dos últimos no son jóvenes en el sentido tradicional, pero ambos fueron parte del proceso de Scaloni antes de que una lesión descarrilara sus campañas de 2022.. El resto, particularmente Paz, Barco, Balerdi y Simeone, representan la próxima generación que comienza a abrirse camino en el panorama.

La única figura verdaderamente irremplazable del once inicial de 2022 contra Francia que no estará presente es Ángel Di Maríacuyo perfil creativo no ha sido replicado directamente. Scaloni se ha adaptado desplegando a Thiago Almada y Lo Celso en el rol de creadores de juego o recurriendo a Nicolás González y Giuliano Simeone para contribuciones más físicas y de alta energía por los flancos.

Quizás la variable más intrigante de cara al torneo sea la psicológica. El equipo de 2022 jugó con la energía de un equipo que persigue la última oportunidad realista de Messi de alcanzar la grandeza.y ese sentido compartido de misión los impulsó a superar todos los obstáculos. Una vez hecho el trabajo, si esa misma hambre perdurará es una pregunta abierta, una pregunta que la Copa América y la campaña de clasificación sugirieron que la respuesta es sí, pero la Copa del Mundo de 2026 será la prueba definitiva.