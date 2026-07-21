Anthony Joshua Vs. Kristian Prenga: Fecha, Hora y Cómo Ver

LONDRES, INGLATERRA – 1 DE JUNIO: Anthony Joshua durante la conferencia de prensa de lanzamiento promocionando su combate de peso pesado contra Kristian Prenga el próximo mes de junio 1, 2026 en Londres, Inglaterra. (Foto de Mark Robinson/Matchroom Boxing/Getty Images).

Anthony Joshua está listo para regresar al ring de boxeo el sábado en Arabia Saudita. Joshua se enfrenta al contendiente de peso pesado Kristian Prenga en el evento principal de una tarjeta generalmente sólida. ¿Qué representa esta pelea para Joshua? ¿Qué tan difícil será la prueba de Prenga para él? ¿Quién más está en la tarjeta y cómo puedes ver la pelea? Hablemos de boxeo.

Aspectos clave de un vistazo

Evento: Anthony Joshua vs. Kristian Prenga, titulado “El regreso”

Anthony Joshua vs. Kristian Prenga, titulado “El regreso” Fecha: Sábado 25 de julio de 2026

Sábado 25 de julio de 2026 Lugar: Superdomo de Jeddah, Jeddah, Arabia Saudita

Superdomo de Jeddah, Jeddah, Arabia Saudita Inicio de la cartelera principal: 1 p.m. ET / 10 a.m. PT / 6 p.m. BST

1 p.m. ET / 10 a.m. PT / 6 p.m. BST También en la cartelera

Pelea por el título: Hamzah Sheeraz vs. Simon Zachenhuber, 12 rounds, por el título supermediano de la WBO de Sheeraz

Pelea por el título: Josh Kelly vs. Caoimhin Agyarko, 12 rounds, por el título peso mediano junior de la IBF de Kelly

Reito Tsutsumi vs. Alvino Herrera Meza, 10 rounds, peso pluma junior

Caminatas al ring del evento principal: aproximadamente a las 5:45 p.m. ET / 10:45 p.m. BST

aproximadamente a las 5:45 p.m. ET / 10:45 p.m. BST Transmisión: DAZN pago por evento, $59.99 en EE. UU. y £19.99 en el Reino Unido, incluido con la categoría Ultimate de DAZN

DAZN pago por evento, $59.99 en EE. UU. y £19.99 en el Reino Unido, incluido con la categoría Ultimate de DAZN Registros: Joshua 29-4, 26 KOs · Prenga 20-1, 20 KOs

¿A qué hora comienza Anthony Joshua Vs. Kristian Prenga?

La cartelera principal comienza a la 1 p.m. ET, que es a las 10 a.m. PT y a las 6 p.m. BST. Las caminatas al ring para el evento principal están programadas para aproximadamente las 5:45 p.m. ET o 10:45 p.m. BST.

Estos tiempos de caminatas al ring se mueven con la cartelera. Se han listado trece peleas y varios de los prospectos en la cartelera no han pasado de cuatro rounds, por lo que la ventana puede desplazarse en cualquiera de las direcciones.

¿Cómo puedes ver Joshua Vs. Prenga?

DAZN pago por evento, a nivel mundial y exclusivo. En EE. UU. cuesta $59.99 además de una cuenta de DAZN, y en el Reino Unido es £19.99.

Los suscriptores de la categoría Ultimate de DAZN lo obtienen sin costo adicional, que es la opción más económica si ya planeabas comprar Fury vs. Wach la noche anterior.

Dos títulos mundiales están en la cartelera. Hamzah Sheeraz defiende su cinturón supermediano de la WBO contra Simon Zachenhuber, y Josh Kelly defiende el título peso mediano junior de la IBF contra Caoimhin Agyarko.

¿Quién es Kristian Prenga?

Un peso pesado albanés que mide seis pies cinco pulgadas y que ha compilado un récord de 20-1 con 20 nocauts. Cada victoria ha sido dentro de la distancia y su única derrota fue una pérdida por puntos en un combate a ocho asaltos, en el quinto combate de su carrera.

El resumen es donde comienzan las preguntas. ESPN señala que su oponente más reciente, Joe Jones, ha perdido 15 de 31, y el hombre anterior a ese, Brandon Carmack, ha perdido 11 de 20.

Este es un salto medido en millas en lugar de pasos. Será una sorpresa si logra salir del quinto round.

¿Qué sigue para Anthony Joshua?

Después de aplastar a Jake Paul en su última pelea, Joshua se enfrenta a un peso pesado legítimo con Fury esperando en la fila. Fury tiene programado su propio combate de preparación contra el veterano Mariusz Wach en Tailandia. Sin embargo, esa pelea no se transmitirá en vivo. La pelea de preparación de Joshua lo colocará en primera fila, un lugar al que se ha acostumbrado a ocupar.

Joshua vs. Fury está programado para finales de 2026, con noviembre en Wembley como el lugar rumoreado. Fury ya ha pasado una entrevista post-pelea trabajando el micrófono a expensas de Joshua.

Hay un contexto más pesado alrededor de este regreso de lo que sugiere el resultado contra Jake Paul. Joshua sobrevivió a un accidente automovilístico en Nigeria en diciembre, diez días después de la pelea contra Paul, que mató a dos miembros de su equipo.