A los astronautas se les dijo que regresaran a la Estación Espacial Internacional después de refugiarse por reparaciones de fugas de aire

¿Qué pasa si la fuga empeora? publicado a las 16:01 BST 16:01 hora del Pacífico

Pallab Ghosh

corresponsal científico

Si la fuga de aire en el módulo de servicio Zvezda continúa empeorando, la tripulación de la ISS tiene un plan de salida de emergencia claro, pero implica dividirse en dos naves espaciales separadas.

Cinco de los siete miembros de la tripulación se encuentran actualmente refugiados dentro de la nave espacial SpaceX Crew Dragon “Freedom” atracada como medida de precaución.

La NASA ha ordenado a los astronautas de la Tripulación 12 Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot y Andrey Fedyaev que se refugien allí, junto con el astronauta de la NASA Chris Williams.

Se les ha dicho que se pongan sus trajes espaciales para estar listos para desacoplarse y regresar a la Tierra en poco tiempo. El Dragón funciona efectivamente como un bote salvavidas: adjunto a la estación pero listo para separarse en el momento en que se da la orden.

Los dos cosmonautas rusos, el comandante de la estación Sergey Kud-Sverchkov y el ingeniero de vuelo Sergei Mikaev, se encuentran en una posición completamente diferente.

Permanecen en el segmento ruso, el más cercano a la fuga, realizando los trabajos de reparación. Su ruta de escape es la nave espacial Soyuz MS-28, acoplada por separado.

Sin embargo, en una evacuación completa, la tripulación no se iría simplemente en el vehículo en el que se encuentran actualmente refugiados.

Los miembros de la tripulación son asignados a vehículos de regreso específicos antes de su lanzamiento.

Eso significa que Dragon llevaría a los cuatro miembros de la Tripulación-12 (Meir, Hathaway, Adenot y Fedyaev) amerizando frente a la costa estadounidense, mientras que Kud-Sverchkov, Mikaev y Williams, todos los cuales despegaron juntos a bordo de la Soyuz MS-28 en noviembre pasado, realizarían un aterrizaje separado en la estepa kazaja.

Por ahora, la NASA está enfatizando que se trata de una medida de precaución, no de una orden de evacuación total. La agencia dice que está monitoreando de cerca la situación y trabajando con Roscosmos para encontrar una solución más permanente. Pero con los trajes puestos y los motores listos, la tripulación está preparada para partir en cualquier momento.