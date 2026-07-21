Un año después de la elección de Leo XIV como el 267º papa de la Iglesia Católica, Il Mulino identifica las características distintivas del nuevo liderazgo de Leo y las condiciones en las que debe operar.

La Iglesia de Leo XIV necesita ser entendida no simplemente como el comienzo de un nuevo papado, sino como un momento históricamente decisivo, escriben los editores Paolo Pombeni y Francesco Clementi: ‘una interacción de institución y carisma, memoria e innovación, continuidad y discontinuidad’.

La comunicadora

‘¡La paz esté con todos ustedes!’ Con estas palabras de apertura, Leo XIV hizo más que saludar a los fieles. Para Dario Edoardo Viganò, la elección de Leo de pronunciar un discurso teológicamente estructurado señaló un estilo distintivo: uno en el que el discurso papal es a la vez pastoral y magistral.

‘Dentro de los sistemas simbólicos, la forma es en sí misma contenido’, escribe Viganò, argumentando que todo, desde los discursos del papa y sus vestiduras hasta sus observaciones sobre el cine, el deporte y la inteligencia artificial, forma un lenguaje simbólico coherente.

Este estilo de comunicación, argumenta Viganò, refleja la formación personal y eclesiástica de Leo. Su crianza estadounidense le dio ‘una familiaridad con la cultura pública’, mientras que su experiencia misionera en Perú fomentó un compromiso con el pluralismo. Esta herencia dual -Chicago y Chiclayo, centro y periferia- permite que su oposición implícita se resuelva: el centro es desafiado por los márgenes, que al mismo tiempo tienen voz institucional.

De esta manera, Robert Prevost representa una política de comunicación distintivamente agustiniana, en la que la posibilidad de estar ‘juntos’ se articula a través de un lenguaje que es a la vez ‘desarmado y desarmante’.

El papa inesperado

Leo XIV es el ‘papa inesperado’, escribe Massimo Faggioli: no solo porque es el primer papa de los Estados Unidos, sino también porque su perspectiva teológica y política se resisten a una clasificación fácil.

La elección de un papa agustiniano llega en un momento en que Agustín nuevamente ha cobrado importancia en los debates sobre religión y política. Faggioli contrasta el ‘agustinianismo panamericano’ de Leo XIV con la visión postliberal de la Ortodoxia Radical y el neointegralismo nacionalista que ha ganado terreno en partes del catolicismo estadounidense.

En lugar de buscar un retorno al Cristiandad o abrazar el liberalismo secular, Leo ofrece una alternativa distinta, arraigada en la libertad religiosa, el pluralismo y el compromiso de la Iglesia con el mundo contemporáneo. Lograr esto no será tarea fácil, dice Faggioli: la visión de Leo XIV ‘tendrá que encontrar su lugar en un estrecho camino, entre una América ampliada de estilo Trump por un lado, y una cultura transatlántica despierta por el otro’.

Igualdad de las mujeres

Adriana Valerio lleva la discusión a las voces de las mujeres -o su notoria ausencia- dentro de la Iglesia Católica. Una y otra vez, las mujeres han luchado por una mayor igualdad, solo para que sus demandas sean pasadas por alto a favor de ‘asuntos más apremiantes’, lo que lleva a ‘rupturas inevitables y dolorosas’. Mientras algunas redoblaron sus esfuerzos, otras abandonaron la práctica religiosa por completo.

La igualdad de las mujeres no siempre ha sido marginada, sin embargo. En un discurso que ayudó a allanar el camino para la decisión del Papa Pablo VI de invitar a mujeres auditores al Concilio Vaticano II, el arzobispo Leo Joseph Suenens comentó, con ironía característica: ‘Me parece que las mujeres componen casi el 50 por ciento de la humanidad’. Sin embargo, los esfuerzos de Pablo VI fueron ‘inadecuados y contradictorios’ -al igual que los de Benedicto XVI- ‘enmascarando la prohibición de cualquier cambio real detrás de una celebración superficial de las mujeres’.

El progreso genuino, argumenta Valerio, solo se logró bajo el papado de Francisco, cuyo programa de desclericalización y ‘método sinodal’ buscó ampliar la participación de las mujeres en una ‘Iglesia que escucha’. Leo, en cambio, parece ser más cauteloso. Aunque apoya un papel más amplio para las mujeres, ‘El Papa Leo XIV parece no estar dispuesto a ir más allá, como admitir mujeres en el ministerio ordenado’, por temor a profundizar las divisiones internas y tensar las relaciones ecuménicas.

Catolicismo intelectual

Renato Moro rastrea la evolución de la vida intelectual católica a través de la distinción de Don Giuseppe De Luca entre el cattolico intellettuale (‘el católico que es un intelectual’) y el intellettuale cattolico (‘el intelectual católico’). El primero es un pensador independiente moldeado por la fe personal, argumentaba el sacerdote, ensayista y editor del siglo XX; el segundo entiende la actividad intelectual como parte de una misión católica colectiva.

Desde Erasmo y Bellarmino hasta Agostino Gemelli y Jacques Maritain, Moro muestra cómo estos modelos rivales se desarrollaron a lo largo de los siglos, defendiendo alternativamente una ‘civilización cristiana restaurada’ o buscando un diálogo con la modernidad en la construcción de un ‘nuevo Cristiandad’.

Esta larga tradición, sostiene Moro, ha llegado en gran medida a su fin. Desde 1989, la cultura intelectual católica ha disminuido en medio de una creciente polarización y una preferencia por la acción práctica sobre los amplios proyectos culturales. Francisco, sugiere, fomentó este cambio de énfasis al instar a los intelectuales a involucrarse directamente con los problemas sociales.

El neoconservadurismo, que vinculaba la política de libre mercado con los valores cristianos tradicionales, fue un síntoma de este proceso de desintegración más amplio, según Moro: su cosmovisión ‘ya no era simplemente católica, ni siquiera cristiana’. Esto, a su vez, abrió el camino a los ‘ateos cristianos’. Mientras que ‘los católicos que son intelectuales’ en su mayoría han callado, ‘el intelectual secular ha asumido el lugar, la función y el modelo una vez ocupados por el intelectual católico’.