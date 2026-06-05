Mercuria adquirirá los activos de combustible de Raizen en Argentina en un acuerdo de 1.400 millones de dólares

La casa comercial global Mercuria Energy Group Ltd. ha llegado a un acuerdo para adquirir una de las refinerías más grandes de Argentina y una red de cientos de estaciones de servicio de la brasileña Raizen SA.

La adquisición, valorada en 1.420 millones de dólares, se produce después de una feroz competencia del operador rival Vitol Group y pone fin a prolongadas negociaciones que involucraron al socio minoritario de Mercuria en Argentina, el magnate empresarial José Luis Manzano, y a los acreedores de Raizen, incluido BTG Pactual Holding SA.

“Mercuria cree que Argentina representa un mercado energético importante con sólidos fundamentos a largo plazo y oportunidades significativas para el crecimiento operativo y la inversión”, dijo la compañía en un comunicado el jueves.

El acuerdo es un triunfo para el presidente Javier Milei, que aspira a la reelección el próximo año y está deseoso de demostrar que sus reformas de libre mercado pueden atraer la inversión extranjera directa. La apuesta de Mercuria por Argentina se produce en un momento en que las casas comercializadoras de materias primas buscan cada vez más instalaciones petroleras como una forma de mantener las ganancias extraordinarias que obtuvieron durante una crisis energética a principios de esta década.

Mercuria, a través de sus filiales Latam Downstream Holdings Ltd y Silver Projects I SAU, toma el control de la refinería Dock Sud en las afueras de Buenos Aires, la tercera más grande de Argentina, y de unas 700 gasolineras que representan aproximadamente una quinta parte de las ventas de combustible a nivel nacional. Se espera que se cierre en el año agrícola actual, pendiente de las aprobaciones regulatorias, según un comunicado del jueves.

El acuerdo crea un tercer productor integrado de petróleo en Argentina: aquellos que perforan en busca de crudo y lo refinan. La estatal YPF SA es la mayor, seguida por Pan American Energy Group, cuya mitad pertenece a la petrolera británica BP Plc.

Mercuria, a través de su filial Phoenix Global Resources Plc, de la que también es socio el empresario Manzano, produce mucho menos crudo que YPF o Pan American. Pero está previsto que invierta miles de millones de dólares en los próximos años para aumentar la producción en la floreciente zona de esquisto de Vaca Muerta en Argentina.

Fundada en 2004 y dirigida por los comerciantes de petróleo suizos Marco Dunand y Daniel Jaeggi, Mercuria es uno de los mayores comerciantes de energía detrás de empresas como Trafigura Group, Gunvor y Vitol Group. Sin embargo, históricamente ha quedado rezagado respecto de su competencia con respecto a las inversiones en activos, pero recientemente ha comenzado un impulso concertado hacia los mercados físicos, particularmente en América del Sur.

Raizen, una empresa conjunta de biocombustibles de Shell Plc y Cosan SA, ha obtenido el apoyo informal de la mayoría de sus acreedores para un plan de reestructuración final en el marco de una revisión extrajudicial de la deuda, dijeron el miércoles personas familiarizadas con el asunto. La venta de activos, incluida la unidad argentina, es parte del plan, afirmó la empresa. Raizen tiene una deuda de 65.000 millones de reales (12.900 millones de dólares), consecuencia de algunas apuestas fallidas en etanol y combustible de aviación, además de altas tasas de interés y cosechas más débiles de lo esperado.

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por Jonathan Gilbert, Lucia Kassai y Cristiane Lucchesi, Bloomberg