Copa del Mundo 2026 Grupo J: Avance, predicción, jugadores a seguir, partidos y detalles de TV

Grupo J vista previa

Cualquiera que espere un paseo para Argentina en el Grupo J podría recordar el 2022, cuando los eventuales campeones perdieron su primer partido ante Arabia Saudita en uno de los mayores shocks de la historia, habiendo estado por delante en el medio tiempo, y no anotaron hasta después del descanso en sus victorias posteriores sobre México y Polonia.

En otra parte de esta sección, los debutantes Jordan empataron con Corea del Sur en la clasificación, Austria solo perdió una vez bajo el ex entrenador del Manchester United, Ralf Rangnick, y Argelia regresa por primera vez desde que llevó a Alemania a tiempo extra en los octavos de final en 2014, cuando el futuro ganador de la Premier League en cinco ocasiones, Riyad Mahrez, formaba parte de su plantilla.

Mahrez regresa como capitán esta vez, pero casi todos los titulares inevitablemente se centrarán en el ocho veces ganador del Balón de Oro que lleva el brazalete de Argentina (Messi), con Messi seguramente participando en su última Copa del Mundo mientras se prepara para cumplir 39 años durante la fase final.

¿Podrán los recién llegados convocar una sorpresa del tamaño del asombro de Arabia Saudita y Argentina ver a su superestrella coronarse con el trofeo?

Programación del Grupo J de la Copa del Mundo y dónde ver

Aquí está la lista completa de los partidos. Los partidos con un asterisco comienzan el día anterior.

Argentina vs. Argelia – Mié, 17 de junio

Austria vs. Jordania – Mié, 17 de junio

Argentina vs. Austria – Lun, 22 de junio

Jordania vs. Argelia – Mar, 23 de junio

Argelia vs. Austria – Dom, 28 de junio

Jordania vs. Argentina – Dom, 28 de junio

Argelia: vista previa del Mundial 2026, jugador estrella, predicción

Entrenador: Vladimir Petkovic

Clasificación: Grupo G de la CAF (1º)

Mejor Mundial: Octavos de final (2014)

Tras perderse dos ediciones consecutivas, Argelia está de regreso y apunta a igualar esa primera aparición en la etapa de eliminación hace 12 años, llegando a estas finales bajo la dirección del jefe Vladimir Petkovic.

La columna vertebral del equipo se basa en jugadores que han pasado su carrera en la Bundesliga, una liga que refleja la intensidad que Rangnick exige.

Predicción: Argelia avanzará nuevamente en el Mundial

El enfrentamiento de la fase de grupos de Argelia contra Austria probablemente decidirá quién avance automáticamente.

Argentina: vista previa del Mundial 2026, jugador estrella, predicción

Entrenador: Lionel Scaloni

Clasificación: Clasificatorias de CONMEBOL

Mejor Mundial: Ganadores (1978, 1986, 2022)

Ninguna nación ha ganado Mundiales consecutivos desde Brasil en 1958 y 1962. Argentina llega a América del Norte con la intención de cambiar eso.

La presencia de Messi en América del Norte es un evento cultural.

Predicción: Argentina liderará el Grupo J

Este es un grupo que Argentina debería controlar.

Austria: vista previa del Mundial 2026, jugador estrella, predicción

Entrenador: Ralf Rangnick

Clasificación: Clasificatorias de la UEFA

Mejor Mundial: Tercer lugar (1954)

Austria regresa al Mundial después de 28 años y llega como un equipo subestimado del torneo.

Predicción: Austria peleará por los primeros dos lugares

La organización de Rangnick y la profundidad de calidad en su equipo hacen de Austria el equipo más probable para unirse a Argentina desde este grupo.

Jordania: vista previa del Mundial 2026, jugador estrella, predicción

Entrenador: Jamal Sellami

Clasificación: Clasificatorias de la AFC

Mejor Mundial: Primera aparición

Jordania llega a un Mundial por primera vez en su historia, y lo hacen habiéndose ganado cada momento de ello.

Predicción: Jordania luchará con fuerza

El primer juego contra Austria en Santa Clara es el partido más ganable para Jordania. Un punto de ese partido sería un indicio. Cualquier cosa que logren contra Argelia sería un resultado histórico. Enfrentar a Argentina en el último juego de grupo en el AT&T Stadium en Dallas será la noche más importante en la historia del fútbol jordano, sea cual sea el resultado anterior.