Cómo Stella Lefty se abrió paso en el Top 20 de Hot 100 con Boston y estableció un récord de álbumes country

A simple vista, Stella Lefty parece haber explotado de la nada en los últimos meses.

Para Zach Horowitz, director de A&R y gestión en Disruptor Records, el último éxito de la ascendente cantante y compositora de pop-country ha sido años en proceso.

“Mucha gente no se da cuenta de que hemos estado construyendo la base de fans de Stella durante años”, dice Horowitz, quien conoció por primera vez a la nativa de Chicago Lefty mientras aún estaba en la universidad. Después de varios años de actuaciones de apoyo para otros artistas y construir una base de fans de la manera tradicional, ladrillo a ladrillo, Lefty probó la viralidad por primera vez a principios de este año, cuando su canción “Thinking ‘Bout You” comenzó a despegar en las redes sociales. Tras insinuar un fragmento de una idea de canción en las redes sociales tras esa atención, y obtener una gran reacción de los fans al respecto, esa idea se convirtió en “Boston”, que ahora se puede considerar su sencillo de éxito, al llegar al puesto número 20 en el Billboard Hot 100 esta semana, su primera vez en la cúspide de la lista de sencillos principales.

El éxito de “Boston” también ayudó a impulsar su reciente EP, “Is This Heaven?”, lanzado a través de Atlantic Outpost, a un debut en el puesto número 9 en la lista de álbumes de country más vendidos, convirtiéndola en la primera mujer de este año en debutar en el top 10. Y ese éxito ayuda a Horowitz a ganarse el título de Ejecutivo de la Semana de Billboard.

En esta entrevista, Horowitz habla sobre el largo camino hacia el éxito actual de Stella y cómo sigue conectada con sus fans más que nunca. “No puedes predecir o fabricar si a los fans realmente les importará un artista”, dice.

Honestamente, todo se reduce a una cosa: confiar en que todos en el equipo no solo hagan su trabajo, sino que lo hagan con convicción. La gestión en Disruptor, Atlantic Outpost, Livelihood, CAA… todos han estado comprometidos desde el primer día. Sin ego, solo un objetivo compartido. Ese tipo de alineación es realmente raro y ha sido muy especial ser parte de ello.

En cuanto a la música de Stella, proviene de ser completamente ella misma, y creo que le dio la confianza para ignorar el ruido y realmente apropiarse de su proyecto. No solo la canción, sino el proyecto en su conjunto. Esa mentalidad lo fue todo cuando llegó a “Boston”. Mi trabajo es apoyarla y construir la infraestructura adecuada a su alrededor y ella hace el resto.

Lo que mucha gente no se da cuenta es que hemos estado construyendo la base de fans de Stella durante años. El apoyo corre con Will Swinton, Alessi Rose, Jessie Murph, pop-ups de fanáticos en Nueva York y L.A. Siempre quisimos servir de manera excelente a las personas que estuvieron presentes desde el primer día. Esos fans se convirtieron en la base, y a medida que el proyecto ha crecido, se ha sentido como una verdadera comunidad en lugar de solo personas reproduciendo canciones. Eso es todo Stella; genuinamente ama a sus fans y ellos lo saben.

Me encantaría atribuirme el éxito de la canción de Vincent Mason y Stella a alguna estrategia, pero no lo fue. Se enamoraron y escribieron una canción al respecto. Es así de simple. Obviamente, sentimos el impacto comercial a través del cruce de fanáticos, pero más que eso, Vincent ha podido mostrarle a Stella las cuerdas en muchos de los primeros pasos que está atravesando ahora, lo cual ha sido invaluable. Las colaboraciones funcionan mejor cuando no las piensas en términos de posicionamiento. Cameron y Wyatt son amigos genuinos de Stella a través de la comunidad de compositores y artistas. Stagecoach se sintió natural porque lo fue. Fue simplemente divertido.

No puedes predecir o fabricar si a los fans realmente les importará un artista. Lo que intentamos hacer es poner a Stella en una posición para mostrar a los fans que realmente les importa. Cuando eso es real, los fans lo sienten y eso es lo que vende entradas. Su primera gira en noviembre está completamente agotada y tenemos mucho más por venir.