Mármol expulsado después de que al bateador de los Mellizos se le permitiera impugnar la decisión del Strike 3

MINNEAPOLIS — El manager de los Cardinals, Oliver Marmol, fue expulsado de la victoria del sábado por 9-6 sobre los Mellizos en la parte baja de la octava entrada después de argumentar un desafío ABS retrasado de Austin Martin de Minnesota.
Según las reglas de ABS, si un bateador, lanzador o receptor desea iniciar un desafío, debe golpear su gorra o casco aproximadamente dentro de los dos segundos posteriores al lanzamiento. Martin pareció estirar el límite antes de desafiar una decisión de strike en un lanzamiento de 3-2 del relevista de los Cardinals Chris Roycroft en la octava entrada.
El árbitro del plato Adam Beck aceptó el desafío de Martin, y finalmente se consideró que el lanzamiento estaba fuera del plato, convirtiendo a un posible ponche en una base por bolas con un out. El revés hizo que Mármol, acalorado, saliera del dugout para discutir, y fue expulsado por primera vez esta temporada.
“Era la cantidad de tiempo entre la intervención y el momento en que se realizó la llamada”, dijo Mármol. â€œDije algo la primera vez que sucediÃ³ [earlier in the game]. [Beck] No me gustó. No me gustó. Entro al vestuario”.
Martin terminó regresando para anotar después de que Byron Buxton y Kody Clemens siguieron con sencillos, reduciendo la ventaja de St. Louis a 9-5. Pero JoJo Romero consiguió que Royce Lewis conectara rodado para una doble matanza que puso fin a la entrada y Riley O’Brien remató la victoria de los Cardenales en la novena.