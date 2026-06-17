Argentina defiende su título mundialista y su afición está más obsesionada que nunca

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Mientras el vigente campeón Argentina regresaba el martes al escenario de la Copa del Mundo, ningún viaje era demasiado largo ni ningún boleto demasiado caro para sus fanáticos más fervientes.

Tres aficionados recorrieron en bicicleta casi 17.700 kilómetros (11.000 millas) desde Sudamérica hasta Kansas City, Missouri, sin boletos en la mano. Un grupo condujo 20 horas, viviendo de sándwiches para ahorrar dinero. Daniel Otero, de 73 años, que asiste a su séptimo torneo, está desembolsando alrededor de 100.000 dólares para que él y sus dos hijos puedan ver jugar al equipo durante las próximas semanas.

“Estamos locos por Argentina”, dijo. “Por eso gastamos tanto dinero para ver nuestro país, nuestra selección nacional”.

La obsesión se vio recompensada en Kansas City cuando el equipo abrió su defensa en la Copa del Mundo, derrotando a Argelia por 3-0. Los tres goles los marcó el legendario Lionel Messi, que la próxima semana cumplirá 39 años y podría jugar su último Mundial.

“Argentina ahora es como los Chicago Bulls con Michael Jordan”, dijo Juan Martín, de 43 años, de Buenos Aires, Argentina, antes del partido. “En su mejor momento, tenía fans en todo el mundo. Argentina tiene seguidores en todo el mundo con Messi”.

Martín planea pasar el próximo mes siguiendo al equipo con su novia, Agostina Gómez Uvía, de 31 años, una búsqueda que estima les costará 20.000 dólares a cada uno. De manera similar, Otero está gastando 40.000 dólares sólo en entradas.

Otero y su hijo, Franco Otero, de 27 años, se maravillaron de que las familias estadounidenses también vistieran camisetas de Argentina, adornadas con el nombre de Messi.

“No recuerdo un equipo argentino sin Messi”, dijo Franco Otero.

“Cambió el juego”, coincidió Manuel Valdés, un ingeniero de 29 años de Corrientes, Argentina, que viajó al partido con su padre y su hermano menor. “Hay un antes y un después en el fútbol”.

En el estacionamiento afuera del estadio, Andre Cornuz, de Miami, de 11 años, se unió a su padre mientras colocaba una bandera encima de una camioneta antes del partido. Al frente, los miembros de la banda Los Sin Entradas alineaban los tambores. Los transeúntes se detuvieron para posar para fotografías frente a la exhibición, que incluía una pancarta gigante que decía: “Lio Te Quiero” – “Te amo, Lio” – y una foto de Messi.

“Me crié con Messi”, dijo André, cuyo padre es de Argentina y que viaja a menudo para visitar a su familia. “Estoy muy conectado con la tierra”.

La próxima parada de la banda es Dallas, donde tocará a continuación Argentina, y luego “dondequiera que nos lleve”, dijo Andre.

Pam Kramer, directora ejecutiva del comité organizador de Kansas City, se ha maravillado durante la semana pasada por los esfuerzos que los fanáticos argentinos han hecho para apoyar a los tres veces campeones de la Copa del Mundo, incluido el trío que llegó en bicicleta a Kansas City a tiempo para el partido inaugural.

â€œTuvimos a esos tres ciclistas argentinos que vinieron aquÃ y vinieron sin boletos. Y la gente del condado de Johnson (Kansas) decía: ‘¿Sabes qué? Nosotros también somos fanáticos. Nos aseguraremos de que llegues a un partido”, dijo Kramer, ”y eso es genuino. Nadie lo hace para lucirse. Queremos que la gente vea lo que nosotros vemos, que este lugar es muy especial”.

Tres horas antes del inicio, los aficionados ya hacían cola para entrar al estadio. Jorgelina Skorput, de 34 años, de la ciudad de Nueva York, esperó con sus amigos mientras agentes de policía a caballo patrullaban entre la multitud. Condujeron dos días para llegar hasta aquí, comieron sándwiches y se alojaron en un Airbnb a una hora de la ciudad porque era más barato.

En total, calcula que el viaje le costó $2,000, incluido el boleto para el juego de $800.

“Sentí que esta es la única vez, la única oportunidad que tendré de ver la Copa del Mundo”, dijo Skorput, quien nació en Rosario, Argentina, y se mudó a los Estados Unidos cuando tenía 9 años. “Somos los últimos campeones”.

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El periodista deportivo de AP David Skretta contribuyó a este informe.

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Cobertura AP de la Copa Mundial: https://apnews.com/hub/fifa-world-cup

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