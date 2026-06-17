General Motors anuncia nueva asociación de defensa con Lockheed Martin

GM anuncia acuerdo millonario de colaboración con Lockheed Martin para expandir capacidad de producción

El fabricante de automóviles General Motors anunció el martes una nueva asociación con la empresa de defensa Lockheed Martin para escalar la fabricación y expandir las capacidades de producción.

El acuerdo fue facilitado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, según Bruce Brown, vicepresidente de estrategia de GM en GM Defense, y se enfocará en municiones y más.

“Lo que hace este momento especialmente importante es que el país necesita más que solo una gran tecnología. También necesita la capacidad de construir, escalar y entregar de manera confiable”, dijo Brown en una llamada con periodistas. “Aquí es donde GM puede ayudar. En toda nuestra empresa, aportamos una amplia experiencia en ingeniería avanzada, desarrollo digital, disciplina de la cadena de suministro y fabricación a escala”.

El director de operaciones de Lockheed, Frank St. John, dijo que todavía es demasiado pronto para decir en qué proyectos invertirá con GM Defense.

Ejecutivos de ambas empresas dijeron en la llamada que la colaboración permitirá un mayor crecimiento en un momento en que el país está aumentando su producción de piezas de defensa.

“Juntos, exploraremos oportunidades en tres áreas importantes: mejorar la preparación de la producción y los entornos de fabricación escalables; fortalecer las cadenas de suministro e identificar formas de aumentar la resiliencia; y aplicar enfoques avanzados de fabricación y diseño que pueden ayudar a mejorar la eficiencia y acelerar la entrega”, dijo St. John.

Lockheed Martin está invirtiendo $9 mil millones hasta 2030 para modernizar 20 de sus instalaciones y bases de suministro, agregó St. John. GM dijo que gastará $7 mil millones en investigación y desarrollo en Estados Unidos, según Brown.

Los ejecutivos dijeron que la asociación se centrará en la “fabricación a gran volumen” a escala y en expandir la capacidad de producción. Añadieron que la colaboración todavía está en sus etapas iniciales y que necesitan definir más claramente cuál es el potencial de futuros contratos. Están trabajando bajo un memorando de entendimiento.

El fabricante de automóviles construyó tanques para el país durante la Segunda Guerra Mundial. Su unidad GM Defense es uno de los segmentos comerciales más nuevos y de más rápido crecimiento de la empresa, reestablecida en 2017 con clientes que incluyen al Ejército de Estados Unidos, el Servicio Secreto y la NASA.

“Estados Unidos es más fuerte cuando dos compañías con profundas raíces en la fabricación se unen para ayudar a expandir la velocidad, escala y resiliencia en la base industrial de defensa. Por eso Lockheed Martin y GM están anunciando esta colaboración”, dijo Brown en la llamada.

La asociación llega en un momento en que el presidente Donald Trump ha estado impulsando una mayor fabricación estadounidense para traer más producción y relocalización al país. Estados Unidos también ha visto caer sus reservas de defensa debido a las guerras en Ucrania e Irán.

La Casa Blanca ha mantenido conversaciones con Ford y GM sobre cómo apoyar mejor a la industria de defensa del país.