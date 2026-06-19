Por primera vez en 30 años, los estados y no los grupos armados son los principales asesinos de niños en la guerra, dice la ONU.

Por primera vez en 30 años, los estados y no los grupos...

Israel y Sudán entre los peores infractores mientras el informe del secretario general encuentra 38,558 violaciones graves verificadas contra 24,174 niños, la cifra más alta desde que se creó el mandato en 1996

‘Estos horrores deben conmover a la conciencia de la comunidad internacional’, dice Vanessa Frazier, representante especial de la ONU para los niños y los conflictos armados

Los patrones ‘reflejan el desprecio persistente y flagrante por el derecho internacional y por los derechos y protecciones especiales que se deben a los niños en todos los contextos’, advierte el informe

Ephrem Kossaify

NUEVA YORK: Por primera vez desde que se estableció el mandato de la ONU sobre los niños y los conflictos armados hace tres décadas, las fuerzas gubernamentales, en lugar de los grupos armados no estatales, son responsables de la mayoría de las violaciones graves contra los niños, reveló el último informe del secretario general de la ONU.

El jefe de derechos de la infancia de la organización dijo que los hallazgos reflejaban “un cambio preocupante” y “una erosión más profunda del respeto por el derecho internacional”.

El informe, publicado el miércoles, encontró 38,558 violaciones graves verificadas contra 24,174 niños durante 2025, la cifra más alta desde que se creó el mandato en diciembre de 1996.

Las fuerzas gubernamentales fueron los principales perpetradores de ataques que causaron la muerte o mutilación, asaltos a escuelas y hospitales, y la negación de acceso humanitario, patrones que el informe dijo que “reflejan el desprecio persistente y flagrante por el derecho internacional y por los derechos y protecciones especiales que se deben a los niños en todos los contextos”.

Vanessa Frazier, representante especial de la ONU para los niños y los conflictos armados, dijo: “Estos horrores deben conmover a la conciencia de la comunidad internacional.

“Quiero detenerme por un momento para dejar que estas cifras se asienten. Detrás de estas estadísticas hay un hijo, una hija, una hermana, un hermano, un estudiante, un recién nacido, el mundo entero de un padre; vidas, sueños, historias y futuros truncados por muros hechos por el hombre.

“Las vidas de estos 24,174 niños, y sus familias, son tantas cicatrices en nuestra conciencia moral colectiva. Espero que los llevemos con nosotros para que usemos su memoria y su dolor para actuar”.

Los asesinatos de niños aumentaron un 34 por ciento a 6,266, mientras que los casos de mutilación, la violación más prevalente, elevaron el total combinado a 14,224. Se registró la negación de acceso humanitario en 8,322 incidentes, y 6,607 niños fueron reclutados y utilizados por las partes en conflicto. Una de cada tres víctimas eran niñas, y 1,667 niños fueron detenidos por presuntos vínculos con grupos armados.

El informe encontró que la violencia sexual contra niños, especialmente niñas, continuaba siendo utilizada como táctica de guerra para humillar, aterrorizar y desplazar comunidades enteras. Citó un aumento en los casos de violación en grupo cometidos por partes en conflicto que señalaban el uso deliberado y organizado de la violencia sexual dentro de las filas de las fuerzas armadas.

Israel encabezó la lista de países responsables de violaciones, seguido por la República Democrática del Congo, Nigeria, Myanmar y Somalia, así como Sudán.

En Israel y los territorios palestinos, la ONU verificó 12,445 violaciones graves cometidas contra 5,663 niños, 9,465 de las cuales se atribuyeron a las fuerzas armadas y de seguridad israelíes.

La organización verificó la muerte de 57 niños palestinos en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, así como la mutilación de 2,921 en ese territorio y Gaza, la mayoría por armas explosivas utilizadas en áreas pobladas.

El informe documentó 828 ataques a escuelas y hospitales palestinos, y casi 6,000 incidentes de negación de acceso humanitario, así como la muerte de 184 trabajadores humanitarios en Gaza solo durante 2025.

Frazier dijo que los esfuerzos para documentar violaciones para el informe se habían llevado a cabo en medio de adversidades extraordinarias e inseguridad, incluido el secuestro y asesinato de trabajadores humanitarios y de la ONU a una escala sin precedentes: alrededor de 325 trabajadores humanitarios fueron asesinados en conflictos armados en 18 países el año pasado.

La hambruna fue declarada en Gaza en agosto de 2025, con 113 muertes de niños relacionadas con la desnutrición. La ONU también verificó la detención de 981 niños palestinos, con la muerte de un niño en custodia israelí entre hallazgos que sugerían desnutrición grave entre los detenidos.

Preguntada por Arab News sobre qué tendría que hacer Israel para ser eliminado de la llamada “lista de la vergüenza” de los peores perpetradores de violencia contra niños, Frazier dijo que la inclusión del país este año no era nueva sino una continuación, y que la respuesta del público israelí hasta ahora había consistido en acusar a la ONU de parcialidad.

“Parte de ello fue la acusación habitual de que somos un club que es anti-Israelí”, dijo. “Este informe no se trata solo de ellos, pero su reacción ha sido muy pública y en los medios, y no han tenido interés en tener discusiones con nosotros”.

La única forma de salir de la lista, agregó, era “ingresar en un plan de compromiso con las Naciones Unidas”, un plan limitado en el tiempo que debe ser verificado como implementado, con compromisos que se centran en “cómo proteger a los niños en el futuro”.

Añadió que el proceso es prospectivo: “No buscamos responsabilidades, no miramos hacia atrás… los datos nos ayudan a avanzar”.

En Sudán, la ONU verificó 1,889 violaciones graves contra 1,681 niños en medio de lo que el informe describió como “una de las crisis de protección más graves del mundo”, impulsada por los asedios en Darfur del Norte y Kordofán del Sur.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido, que están en guerra civil con las Fuerzas Armadas Sudanesas por el control del país, fueron responsables de 740 de los 1,331 casos de niños asesinados o mutilados, en su mayoría como resultado de bombardeos, y con la mayoría de los 193 casos de violencia sexual contra niños.

En Líbano, se verificaron 294 violaciones contra 281 niños, siendo las fuerzas israelíes acusadas de matar a 21 y mutilar a 136 niños, en gran parte debido al uso de armas explosivas y bombardeos transfronterizos.

Grupos armados, incluidos Fatah, Hamas y Hezbollah, reclutaron a 132 niños en sus filas, en su mayoría en roles de apoyo, dijo el informe, mientras que Fatah y Jund Al-Sham continuaron utilizando escuelas de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas dentro de campos de refugiados con fines militares.

Frazier dijo que lo que más le había impactado de la situación fue escuchar directamente de los niños en el terreno que muchas de las peores violaciones eran evitables, producto de “decisiones conscientes” de actores estatales que podrían elegir armas que preservaran escuelas u hospitales cercanos pero optaban por no hacerlo.

“Si estás apuntando a una fábrica de drones y sabes que al lado de esa fábrica hay una escuela, entonces deberías usar armamento que solo dañe la fábrica de drones y no la escuela, el hospital o la vivienda civil cercana”, dijo Frazier.

“Esa es una decisión operativa tomada por el ejército que decide llevar a cabo ese ataque”.

Ella citó comentarios del presidente de EE. UU., Donald Trump, esta semana sobre el uso de edificios de apartamentos por parte de Hezbollah en Líbano, y dijo que tenía razón al señalar que los civiles que viven junto a un solo combatiente no deberían pagar el precio de un ataque contra todo un edificio.

Trump dijo que “solo porque un objetivo de Hezbollah se adentre en un edificio de apartamentos, no tienes que hacer explotar todo el edificio de apartamentos”. Frazier dijo que esto era correcto, ya que también viven otras personas allí.

“Estas son decisiones operativas tomadas en el momento de la operación y, por lo tanto, hay opciones. Estas son decisiones humanas”, dijo, advirtiendo que la focalización asistida por inteligencia artificial sin suficiente supervisión aumentaba el riesgo para los niños.

“Necesitamos más supervisión humana. No puedes enviar un dron a, por ejemplo, Gaza y decir, ‘Busca a un hombre de cinco pies y medio de altura, con piel de oliva, cabello castaño y ojos marrones’, porque esa descripción coincide con incontables personas. Debes darle a estas armas mejores datos. Quien lleve a cabo esa operación está tomando esas decisiones”.

Frazier añadió: “Para los actores estatales, es peor que para los no estatales porque este mandato se creó originalmente para apuntar realmente a los grupos armados”.