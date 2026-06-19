Cineastas Emergentes de Jordan Priorizando Experiencias Humanas Universales, Realidades Locales, Autenticidad

El vibrante panorama cinematográfico de Jordania sigue evolucionando gracias en gran parte a una creciente diversidad de talento cinematográfico decidido a contar sus propias historias únicas, que van desde retratos íntimos y géneros arraigados localmente hasta relatos históricos y las realidades de la crisis de refugiados de la región.

Si bien el cine sigue siendo un campo altamente competitivo, el sector cinematográfico de Jordania proporciona un sólido apoyo a muchos cineastas emergentes, desde capacitación hasta redes de contactos y financiamiento a través de la Academia de Cine de Jordania, la Comisión Real de Cine, el Fondo de Cine de Jordania y el Festival de Cine de Ammán.

Varios proyectos que participaron en los Días de la Industria Cinematográfica de Ammán del año pasado han progresado significativamente.

El proyecto tentativamente titulado “Amal”, un proyecto documental de Khaled Alswidan (Al Khaldi), ganó inicialmente dos importantes premios de desarrollo en Ammán en 2024, seguidos por más premios en El Cairo y la selección en el programa de desarrollo anual de Storyhouse (Bayt Al Hikayat). El año pasado recibió apoyo de producción del Fondo de Cine de Jordania, lo que llevó al proyecto significativamente más cerca de su fase de producción y etapas finales de financiamiento, según Al Khaldi. “Amal” se dirige a First Cut Lab Doha, donde entrará en su próxima etapa de desarrollo editorial y creativo.

La película sigue a dos hermanas sirias, Amal y Bara’a, sobrevivientes de matrimonios precoces, mientras intentan reconstruir sus vidas pero cuyos caminos toman direcciones radicalmente diferentes en medio del desplazamiento. Mientras Amal vive en el campo de refugiados de Zaatari, Bara’a se ha trasladado a Ammán para comenzar una nueva vida lejos de la familia y las restricciones sociales.

“El proyecto también ha seguido evolucionando creativamente”, dice Al Khaldi. “Uno de los desarrollos más significativos ocurrió después de la caída del régimen de Assad en Siria, lo que dio forma a un hilo narrativo importante en la película y llevó a revisiones sustanciales del guion, incluido el regreso de una de las protagonistas a Siria”.

Originalmente de Siria, Al Khaldi ha vivido en Jordania desde 2011. Está principalmente enfocado en el cine documental y en la observación cinematográfica.

“Después de la guerra en Siria, viví en entornos socialmente complejos en Jordania y presencié de primera mano transformaciones y problemas difíciles de acceder o comprender completamente desde el exterior. Esta experiencia me ha dado la capacidad de construir confianza y acceder a historias y personajes que a menudo quedan fuera del alcance de la cámara”.

Al Khaldi está desarrollando actualmente un nuevo documental corto “que sigue la vida de mujeres que viven en el contexto de la participación de sus esposos en el contrabando de drogas, centrándose en el impacto que esto tiene en sus vidas diarias, elecciones y posiciones sociales”.

Tales proyectos, explica Al Khaldi, requieren años de construcción de confianza y relaciones dentro de estas comunidades. La lucha de las mujeres en la región es un tema cercano al hogar para el cineasta.

“Ser el hermano mayor de cinco hermanas me ha hecho más consciente de las capas de violencia y presiones sociales a las que se enfrentan las mujeres en nuestras sociedades, lo que ha influido directamente en los temas que elijo explorar”.

Al Khaldi no está solo en buscar compartir historias íntimas que exploren las realidades de su comunidad.

El productor Alaa Alasad, de Tabi360 con sede en Ammán, dice que los cineastas jordanos y del oeste de Asia están cada vez más ansiosos por contar sus propias historias sin comprometer su visión.

“Estamos viendo un cambio hacia historias que priorizan experiencias humanas universales sobre estereotipos culturales”, añade.

Alasad produjo el debut cinematográfico de Zain Duraie “Sink”, que en muchos aspectos ejemplifica una nueva dirección en el cine jordano y del oeste de Asia.

La película, que se proyecta en el Festival de Cine de Shanghái, se centra en una madre desesperada que lucha con el trastorno mental de su hijo adolescente, un tema raramente discutido en el mundo árabe pero también uno inesperado en los países occidentales.

“Creo que ‘Sink’ representa un punto de inflexión significativo para el cine moderno del oeste de Asia porque reclama nuestro derecho a contar historias íntimas y profundamente humanas sin necesidad de justificarlas a través de un prisma geopolítico”.

Durante el desarrollo de la película, los cineastas “enfrentaron el rechazo de fuentes de financiación occidentales tradicionales que preguntaron por qué los personajes no encajaban en sus conceptos preconcebidos de una familia jordana”, señala Alasad. “Pero la Jordania moderna es diversa, de clase media, y compleja. Como productor, mi trabajo era proteger la voz auténtica de Zain. Representamos una nueva ola de cine que se niega a exotificar nuestra cultura para audiencias extranjeras”.

Para Alasad, que trabaja entre Ammán y Dubai, producir “Sink” fue una decisión obvia.

“Desde la primera vez que Zain me habló del proyecto, me pareció muy personal para ella, para mí y para todos los involucrados. Tratar la salud mental es algo que no hemos explorado lo suficiente; en el mundo árabe, a menudo ha sido un tema tabú. Era muy importante para nosotros sacar a la luz esta historia”.

Gianluca Chakra, jefe de Front Row Productions con sede en Dubai, señala que los cineastas en Jordania y en todo el oeste de Asia están creando obras profundamente arraigadas en su entorno local, pero contadas a través de un lenguaje cinematográfico que puede viajar.

Es una cualidad que también define el thriller criminal de Zaid Abu Hamdan “Boomah”, que también se presenta en Shanghái: “Abraza el género, personajes fuertes y narraciones emocionales mientras sigue conectado con las realidades sociales que lo inspiraron”.

Es una película que “tiene raíces locales pero es internacionalmente accesible”, agrega. “Y cuenta una historia que se siente específica a su entorno mientras habla de temas universales de dignidad, supervivencia, redención y esperanza”.

Cada vez más cineastas de la región se están moviendo en esa dirección, dice Chakra.

“Lo que más me emociona es la confianza de la nueva generación de cineastas. Están contando historias con su propia voz, abrazando realidades locales y confiando en que la autenticidad permitirá que esas historias viajen. Existe una creciente creencia de que las historias jordanas no necesitan imitar a nadie más para encontrar audiencias”.

“Jordania puede que no sea el mercado más grande de la región, pero se ha convertido en uno de los más respetados. Esa reputación se ha ganado a través de la resistencia, la consistencia y un compromiso inquebrantable con la narrativa”.

Entre las próximas películas de Jordania se encuentra “Jo of Montreal”, del aclamado cineasta palestino Ameen Nayfeh, que Alasad produce junto con su hermano, Bassam Alasad. La película sigue el debut premiado de Nayfeh en 2020, “200 Meters”, sobre una familia palestina separada por el muro israelí, que se estrenó en Venecia. “Jo of Montreal” está programada para comenzar a filmarse este año en Shobak, Jordania, y AlUla, Arabia Saudita. Alasad también está produciendo el debut cinematográfico de Lara Zidan, “Birthday”, que está programado para comenzar su producción a finales de año.

Próximos documentales incluyen “The Last Mayor of Jerusalem” de Kinda Kurdi y “Asphalt” de Hamza Hamidah, ambas también fueron presentadas el año pasado en los Días de la Industria Cinematográfica de Ammán.

Desde entonces, Janay Boulos, directora y productora de “Birds of War” y ganadora de un premio de Sundance en 2026, se unió a Kurdi como productora en “The Last Mayor of Jerusalem”, que mezcla material de archivo con dramatización y animación para contar la historia de Rawhi Khatib, el último alcalde palestino en Jerusalén. El proyecto también ha asegurado un socio de coproducción jordano mientras continúan los esfuerzos de recaudación de fondos.

“Asphalt”, producido por Mahmoud Massad, sigue a un joven refugiado palestino del campo de Baqa’a en Jordania que se ve obligado a posponer su boda debido a la muerte de sus familiares en Gaza. La película actualmente se encuentra en postproducción y edición.