Los costos de endeudamiento más baratos están fuera de nuestro alcance por ahora. El nuevo presidente de la Reserva Federal de Trump quiere que eso cambie.

Cualquiera que espere una financiación más barata en los próximos meses puede encontrarse esperando.

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Pero ahora es una pregunta abierta cuánto durará la espera.

El miércoles, los miembros del comité de fijación de tasas de la Reserva Federal indicaron que esperan que la inflación elevada persista en el corto plazo y, como resultado, proyectan que la tasa de interés clave del banco central podría subir a fines de este verano.

Esa tasa, conocida como tasa de fondos de la Reserva Federal, influye en otras tasas de endeudamiento en toda la economía, incluidas las de tarjetas de crédito y préstamos para automóviles.

Al mismo tiempo, el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, indicó que las tasas más altas están pesando sobre la actividad en los mercados inmobiliario y inmobiliario. Calificó el impacto de la política monetaria actual como “desigual”.

Ahora que los precios del petróleo (un insumo clave de la inflación) están cayendo a medida que la guerra con Irán se reduce, Warsh podría evitar un aumento de tasas este año e incluso podría cumplir el objetivo del presidente Donald Trump de bajar las tasas de interés.

“Si los datos de inflación mejoran y mejoran, es posible que puedan bajar un poco las tasas y ser menos restrictivos”, dijo Logan Mohtashami, analista principal de la publicación inmobiliaria HousingWire.

El mercado de bonos ya tiene una idea de cómo podría evolucionar con el tiempo: si bien los costos de endeudamiento de los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo han aumentado en las últimas 24 horas, los costos de los de más largo plazo están cayendo.

En otras palabras, cualquier aumento en los costos de endeudamiento podría eventualmente resultar de corta duración.

Un aumento de las tasas a corto plazo representaría una reversión con respecto a los últimos años.

La última vez que la Reserva Federal aumentó su tasa clave fue en julio de 2023 en respuesta a la inflación alimentada durante la pandemia de Covid-19, cuando los consumidores se encontraron con mucho dinero en efectivo.

Sin embargo, en los últimos tres años las tasas han disminuido gradualmente. Después de un máximo del 7,8% en el otoño de 2023, la tasa hipotecaria promedio a 30 años había caído hasta el 5,98% a fines de febrero.

Pero la guerra en Irán hizo que los precios de la energía se dispararan y, junto con una economía y un mercado laboral estadounidenses aparentemente estabilizados, las tasas hipotecarias comenzaron a subir nuevamente: hasta el jueves se ubicaban en 6,47%.

Las tasas de los préstamos para automóviles han seguido una trayectoria similar, alcanzando un máximo en agosto de 2024 de alrededor del 8,6%, antes de caer a alrededor del 7,4% en febrero. No han bajado desde entonces.

Mientras tanto, las tasas de interés de las tarjetas de crédito se han mantenido estancadas por encima del 20% durante tres años. En febrero, el mes más reciente medido según los datos de la Reserva Federal, se situaron en el 21%.

En general, los costos de endeudamiento, incluida la tasa clave de la Reserva Federal, responden a la inflación. Pero en este momento, las perspectivas de inflación son inciertas.

Incluso cuando la guerra con Irán parece disminuir y los precios del petróleo se revierten, los aranceles y el gasto en inteligencia artificial continúan impulsando el crecimiento de los precios, dijo Krishna Guha, jefe de economía del grupo financiero Evercore ISI.

La inflación “todavía necesita mostrar evidencia más decisiva de desaceleración” para evitar un aumento de tasas, dijo Guha.

Las proyecciones de inflación de la Reserva Federal, publicadas el miércoles, mostraron que su indicador de inflación primaria probablemente se mantendrá por encima del 3% durante el resto del año.

Pero si la trayectoria de la inflación avanza en la dirección correcta (más baja), significará una mayor probabilidad de que la Reserva Federal pueda recortar las tasas.

“En este momento, tenemos grandes interrogantes sobre la inflación”, dijo Adam Turnquist, analista técnico jefe del grupo de gestión de activos financieros LPL. “Se está preparando un viaje lleno de obstáculos”.

En su primera conferencia de prensa como presidente el miércoles, Warsh dijo que la Reserva Federal estaba comprometida a mantener la estabilidad de precios, es decir, a controlar la tasa de inflación.

Pero se negó rotundamente a comprometerse a aumentar las tasas de interés.

“La buena noticia es que nos reuniremos dentro de seis semanas”, dijo.