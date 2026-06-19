Hinchas de Brasil intentan maldecir a Argentina vistiendo la estatua de Rocky Balboa con los colores de la Albiceleste

Brasil Los seguidores aportaron mucha energía y humor. Filadelfia delante de sus copa del mundo choque contra Haití, reunión en el icónico Estatua de Rocky Balboa para un animado â€œbanderazoâ€ que rÃ¡pidamente captÃ³ la atenciÃ³n de los aficionados al futbol de todo el mundo.

El evento dio un giro inesperado cuando varios fanáticos brasileños vistieron la famosa estatua de la película con una camiseta de la selección argentina, abrazando la superstición sudamericana conocida como “mufa”.

Hinchas de Brasil intentan maldecir a Argentina vistiendo a Rocky Balboa con los colores de la Albiceleste

En la cultura del fútbol, ​​”mufa” se refiere a una supuesta maldición o maleficio que los seguidores creen que puede traer mala suerte a un equipo. Al colocar ArgentinaLos colores de uno de Filadelfia En los lugares más reconocibles, los fanáticos brasileños bromeaban diciendo que estaban enviando una fortuna no deseada a sus rivales de toda la vida.

El divertido truco provocó miles de reacciones.

Las fotos y videos de la escena se difundieron rápidamente en las redes sociales, con los seguidores riendo, cantando y posando junto a la estatua mientras la camiseta azul y blanca descansaba sobre Los hombros de Rocky..

El divertido truco provocó miles de reacciones, especialmente entre Argentino fanáticos que respondieron con sus propios chistes e insistieron en que ninguna maldición podría detener a los actuales campeones del mundo.

La rivalidad entre Brasil y Argentina sigue siendo uno de los más feroces del fútbol internacional, y momentos como este muestran cómo la competencia se extiende mucho más allá del campo. Los aficionados de ambas naciones rara vez pierden la oportunidad de burlarse unos de otros durante los grandes torneos.

Brasil se enfrenta a Haití como gran favorito

Brasil entra en su segundo copa del mundo partido sabiendo que hay poco margen de error. Después de conformarse con un empate 1-1 contra Marruecos en su apertura del torneo, El de Carlo Ancelotti. El equipo se enfrenta ahora a Haití en un partido que de repente adquiere una importancia significativa para los cinco veces campeones del mundo.

El empate contra Marruecos abandonó Brasil persiguiendo los primeros puestos del Grupo C, sumando tres puntos contra Haití casi esencial antes de un enfrentamiento potencialmente decisivo con Escocia más adelante en la fase de grupos. Mientras que la ampliada copa del mundo El formato ofrece caminos adicionales hacia las rondas eliminatorias, Brasil Se espera que se clasifique cómodamente en lugar de depender de complicados desempates o de un tercer puesto.

En papel, Haití Parece ser el equipo más débil del grupo después de abrir el torneo con una derrota por 1-0 ante Escocia. Brasil entrará al partido como el gran favorito, pero la presión recae enteramente en el gigantes sudamericanos para ofrecer una actuación convincente después de no conseguir los tres puntos en su primera salida.