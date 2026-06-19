El congresista republicano pondrá fin a una ausencia de meses de DC después de perderse 135 votaciones nominales

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Después de más de 100 días fuera del Capitolio, el representante Tom Kean Jr., RN.J., regresará a Washington, DC, en las próximas semanas.

Kean, de 57 años, estará presente para las votaciones durante la sesión del 30 de junio, confirmó un portavoz del congresista a Fox News Digital. El legislador de Nueva Jersey durante dos mandatos ha estado marginado durante meses por un problema de salud personal y aún no ha revelado la naturaleza de la dolencia.

Kean se ha comprometido a ser transparente sobre su enfermedad una vez que regrese a Washington.

El New Jersey Globe informó por primera vez sobre el momento del esperado regreso de Kean. Anteriormente le dijo al medio que su problema médico no afectó su salud cognitiva y que no tendrá complicaciones crónicas que puedan afectar su capacidad para buscar un tercer mandato en la Cámara.

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El asediado legislador no ha sido visto en público ni ha emitido un voto en la Cámara de Representantes desde principios de marzo, lo que equivale a 135 votaciones nominales perdidas, según GovTrack.

La oficina de Kean continúa introduciendo legislación y publicando en las redes sociales.

El esperado regreso del republicano de Nueva Jersey a Washington antes de las elecciones de mitad de período de noviembre será relativamente efímero. Cuando restan poco más de 30 días legislativos, está previsto que los legisladores pasen casi todo agosto y octubre en casa haciendo campaña para la reelección.

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El anuncio del jueves se produce cuando Kean enfrenta un importante desafío de reelección por parte de la ex piloto de helicóptero de la Marina Rebecca Bennett en uno de los distritos más competitivos de la Cámara de Representantes del país.

Bennett, de quien se espera que se apoye en su experiencia en seguridad nacional durante la campaña electoral, derrotó a varios rivales demócratas en las primarias en mayo para avanzar a las elecciones generales.

Se ha abstenido en gran medida de criticar a Kean durante su ausencia, pero dijo que debe ser transparente con los votantes sobre su problema de salud.

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Kean, que cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, se postuló sin oposición para la nominación republicana, pero su futuro en el Congreso sigue sin estar claro en medio de su ausencia y problemas de salud.

El informe no partidista Cook Political Report califica la contienda en Nueva Jersey por el escaño de transición suburbano como un “desacuerdo”.