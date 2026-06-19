Bootsy Collins firma a Davie como primer artista de Bootzilla Records

Bootsy Collins ha dado la bienvenida al cantante y compositor de soul y raíces Davie como el primer artista firmado por Bootzilla Records, el sello recién lanzado por la leyenda del funk.

“Davie, bienvenido a Bootzilla Records”, dijo Collins en un comunicado. “Sabes que tienes un avivamiento de tienda ardiente en lo más profundo de tu alma, y todo lo que puedo decir es Iglesia”.

Agregó: “Como la primera firma de Bootzilla Records, Davie está ayudando a liderar la línea de frente de lo que este sello está aquí para llevar a la gente. Él trae auténtica alma, garra y ese fuego que te hace detenerte, escuchar y creer cada palabra que canta. Estamos ansiosos por lanzar esto con él, dejando que su alma, fuego y verdad toquen al mundo de la manera en que solo él puede”.

Bootzilla Records se distribuye a través de Roc Nation de Jay-Z. Según un comunicado de prensa, el sello “se construye alrededor de artistas que Collins descubre de manera orgánica, artistas cuya música está profundamente arraigada en la tradición mientras conecta con audiencias en todas partes”.

“Bootsy es una leyenda”, dijo Davie en un comunicado. “Ha construido un sonido inconfundiblemente propio: funky, sin esfuerzo, atemporal y lleno de personalidad. Lo que más me inspira es cómo su música puede estar profundamente arraigada en las tradiciones musicales negras y aún así conectar con personas en todas partes. Eso es algo a lo que aspiro como artista”.

Davie hizo su debut en el sello con “Soul”, lanzado el viernes (19 de junio).

“Juneteenth es un día para celebrar juntos la libertad para todos, y la música negra siempre ha sido la banda sonora de nuestra expresión cultural”, dijo Davie. “La canción se inspira en una rica historia de blues, soul y funk, que han sido la banda sonora de momentos alegres y celebraciones en todo el mundo. Así que quise unirme a la celebración prestando mi voz”.

Puedes escuchar la nueva canción de Davie “Soul” aquí.