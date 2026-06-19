Abierto de Estados Unidos 2026: actualizaciones de golf en el día dos

Wyndham Clark ha encontrado el green del hoyo 18 en dos golpes. Tiene 33 pies para pájaro para ampliar su ventaja y lo logra. Un pase perfecto le permite tomar prestado justo antes de llegar al hoyo. Un final tremendo para él.

Rondas de 64-69 lo dejan en -7 para el campeonato, que actualmente es suficiente para una ventaja de cuatro golpes. Una posición fuerte, sin duda. Sin embargo, tendrá mucho tiempo para llenar entre su horario de salida de la tercera ronda, eso es lo que podríamos llamar la tabla de la segunda ronda. He puesto algunas sílabas aleatorias (^) para mostrar que Rahm todavía está jugando su primera ronda. Si esa no es la convención correcta, demandme.

-6: Clark (-) -4: D Johnson (-) -3: M Fitzpatrick (-), Woodland (-) -2: Cowan (2), Stevens (-), Rahm (15*^), McGreevy